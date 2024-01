Dona da Gucci e Balenciaga compra prédio em Nova York por quase US$ 1 bilhão

Nova York | Bloomberg

A Kering, empresa de moda que é dona da Gucci e da Balenciaga, anunciou a compra de um prédio na Quinta Avenida de Manhattan por US$ 963 milhões (R$ 4,8 bilhões), a mais recente grande negociação imobiliária de uma empresa de luxo mundial na cidade de Nova York.

A companhia adquiriu o imóvel que fica localizado no número 715-717 da Quinta Avenida, na esquina da Rua 56, em frente à Trump Tower, de acordo com o comunicado divulgado nesta segunda-feira (22).

Prédio comprado pela dona da Gucci fica na Quinta Avenida próximo a Trump Tower, em Nova York - Spencer Platt/Getty Images/AFP

A propriedade possui 115 mil pés quadrados (10.700 metros quadrados) e possui vários níveis de espaço comercial.

"Este investimento representa mais um passo na estratégia imobiliária seletiva da Kering, com o objetivo de garantir locais altamente desejáveis para suas marcas", disse a empresa no comunicado.

A Kering se junta a outras companhias que estão comprando prédios em Nova York em vez de alugar espaços.

No mês passado, a Bloomberg informou que a Prada está expandindo sua presença em Manhattan com um acordo de US$ 835 milhões que inclui duas aquisições na Quinta Avenida. Foi uma das maiores compras imobiliárias na cidade no ano passado.

A montadora Hyundai comprou um prédio em Tribeca, também em Nova York, para escritórios e uma sala de exposições.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

De acordo com um relatório divulgado na segunda-feira pela Real Estate Board de Nova York, as propriedades comerciais de Manhattan têm se mantido melhor do que outros tipos de imóveis, incluindo escritórios. O aluguel tem sido mais competitivo em bairros como SoHo e no distrito de Flatiron.

A Kering comprou outras propriedades comerciais de alto padrão nos últimos anos, incluindo locais na Avenida Montaigne e na Rue de Castiglione em Paris. A empresa também possui prédios em Omotesando, em Tóquio, e o Hôtel de Nocé, que abriga a loja principal da Boucheron em Paris.