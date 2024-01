Fraudes abalam a indústria de reciclagem de metais

Financial Times

Tobias Kuhm estava vasculhando uma pilha de placas de circuito descartadas, mais altas que ele, em uma usina de reciclagem alemã, quando retirou uma grande placa verde militar com alfinetes dourados e grandes microchips —uma abundância de metais preciosos.



"Mas na mesma entrega você terá placas como essas", disse Kuhm, pegando algo semelhante e que provavelmente teria menos metais preciosos. O chefe de gestão da cadeia de abastecimento da fábrica Aurubis em Lünen, na Alemanha, acrescentou que se tratava de um "desafio", apontando para o difícil processo de estimar a quantidade de ouro, prata e paládio que todo o carregamento pode conter.

Reciclador procura material eletrônico em uma área de Pequim - Kim-Kyung-Hoon-28.mai.14/Reuters

Os resíduos eletrônicos, como computadores portáteis, telefones e dispositivos inteligentes antigos, são um setor em rápido crescimento, de acordo com a Aurubis, uma das maiores empresas de reciclagem do mundo, e a OMS (Organização Mundial de Saúde).



Mas, ao contrário do cobre, que constitui a maior parte do milhão de toneladas de material processado anualmente pela Aurubis, o valor do lixo eletrônico não pode ser estimado visualmente e requer uma amostragem demorada num laboratório —uma operação suspeita de ter sido explorada por criminosos organizados.

Em setembro, a Aurubis reportou um déficit de 185 milhões de euros (cerca de R$ 993 milhões) em metais nos seus inventários, depois reduzido para 169 milhões de euros (R$ 907 milhões) em dezembro, devido a suspeitas de conluio entre fornecedores e funcionários, enquanto em junho foi vasculhada pela polícia em busca de desaparecidos no valor de mais de 20 milhões de euros (R$ 107,3 milhões).



Os supostos roubos provocaram ondas de choque na indústria metalúrgica global, na sequência de uma série de outros escândalos, com duas fraudes distintas de níquel que afetaram o comerciante de matérias-primas Trafigura e o operador de armazéns Access World.

Na Aurubis, as tensões continuam altas, pois uma investigação policial sobre as fraudes obriga a empresa a continuar operando como antes, sem divulgar interna ou externamente quem são os funcionários ou fornecedores suspeitos.



"É um pesadelo", disse uma pessoa com conhecimento das discussões a nível executivo, acrescentando que a suspeita de envolvimento de criminosos organizados tornava difícil fazer com que aqueles que têm conhecimento do que aconteceu falassem.



"Você não mexe com o crime organizado [ . . .] aquele cara aí sabe onde você mora, conhece sua família e sabe quando você leva seu cachorro para passear", disse a pessoa.



A Aurubis insiste que as suas finanças são suficientemente fortes para absorver os golpes, apesar do grande impacto nos lucros e da queda no preço das ações. A empresa reportou uma queda de 34% nos lucros antes de impostos, para 349 milhões de euros em dezembro, enquanto as ações caíram 35% desde fevereiro do ano passado.



Mas com as conclusões de uma investigação sobre o desempenho do presidente-executivo Roland Haring e de três outros membros do conselho em relação ao escândalo esperado para os próximos dias, surgiram divisões no conselho de supervisão da empresa, que fiscaliza o conselho executivo e nomeia os seus membros.



Um lado critica o executivo-chefe e outros executivos do conselho por não conseguirem identificar as fraudes, enquanto outros acreditam que Haring fez o melhor que pôde quando confrontado com o crime organizado.



Kunal Sinha, chefe de reciclagem da Glencore, uma das maiores recicladoras de lixo eletrônico do mundo, admitiu que a indústria era "notória por ter um mercado informal" e que o lixo eletrônico e outros materiais com altos níveis de metais preciosos podem passar por muitas mãos antes de aterrissar nos pátios das grandes empresas de reciclagem.

Os dispositivos eletrônicos descartados, por exemplo, são normalmente recolhidos primeiro pelas autoridades ou fabricantes locais, que depois os repassam para empresas que fazem o desmantelamento e o chamado pré-processamento, onde os materiais são divididos em frações.



"Seria necessário ter um volume significativo [de sucata] antes que ela chegasse até nós para que nossos fornecedores estivessem mais acima na cadeia de valor", disse Inge Höfkens, diretor de operações da Aurubis para seu negócio multimetal.



"O que estamos enfrentando [com fornecedores e funcionários conspirando em fraudes] não significa, por padrão, que isso deva prejudicar toda a indústria", acrescentou ela.



No entanto, a oferta de resíduos com elevadas proporções de metais preciosos deverá aumentar, segundo o Programa Ciclos Sustentáveis, que faz parte do Unitar (Instituto das Nações Unidas para a Formação e Investigação).



De acordo com dados da ONU publicados em 2020, menos de um quinto dos 53 milhões de toneladas de produtos eletrônicos que as pessoas em todo o mundo descartam anualmente —o equivalente ao peso de 440 navios de cruzeiro de tamanho médio— chega às empresas de reciclagem; O restante entope as gavetas das pessoas, terminando em aterro ou sendo vendido através de canais ocultos.



Sinha argumentou que há "muito espaço" para países como os EUA, Canadá, Índia e Brasil implementarem legislação para aumentar suas taxas globais de coleta de lixo eletrônico, que atualmente variam de perto de zero a 15%, de acordo com o Global Parceria para estatísticas sobre lixo eletrônico.



À medida que as taxas de cobrança aumentam, existe o perigo de que o interesse no setor por parte de fraudadores e criminosos também aumente.



Tess Pozzi, chefe de relações públicas da recicladora francesa Derichebourg Environnement, disse que a atividade criminosa no espaço de reciclagem costumava ser monitorada mais de perto pelas autoridades.



Mas a polícia está cada vez mais focada nas atividades de gangues relacionadas com o comércio de medicamentos e animais, em vez de sucata eletrônica, acrescentou Pozzi, que também é presidente do ramo de lixo eletrônico da Euric, o organismo europeu de comércio de reciclagem.



"Os recicladores ainda são vítimas de roubo", disse ela. "A quantidade está realmente subestimada."