BYD lança carro esportivo de R$ 1,17 milhão para concorrer com Ferrari e Lamborghini

Xangai (China) | Bloomberg

A BYD lançou o Yangwang U9, seu carro mais caro, neste domingo (25). O modelo esportivo é totalmente elétrico, pode atingir 100 km/h em 2,36 segundos e alcançar uma velocidade máxima de 309,19 km/h, segundo a montadora.

O carro esportivo inicialmente será vendido apenas na China e custará 1,6 milhão de yuans (US$ 233,45 mil, cerca de R$ 1,17 milhão). A meta da BYD é que o veículo concorra com versões esportivas da Ferrari e da Lamborghini.

BYD Yangwang U9, carro esportivo da montadora chinesa - Reprodução/YouTube

A BYD se tornou a maior vendedora de carros elétricos no mundo, ultrapassando a Tesla no último trimestre de 2023. Embora seja mais conhecida por fabricar veículos elétricos acessíveis, a empresa comercializa seus modelos de luxo sob as marcas Yangwang e Fang Cheng Bao.

Com uma iminente guerra de preços pós-Ano Novo Lunar na China, a gigante sediada em Shenzhen está apostando que ainda existe um mercado para produtos de alta qualidade com um custo-benefício maior.

Outros veículos elétricos caros sob a marca Yangwang devem ser lançados ainda neste ano na China, incluindo um sedã de luxo que custará cerca de 1 milhão de yuan (US$ 145,9 mil).

A Yangwang começou a entregar carros no final de novembro, mas de uma versão anterior ao U9. Até o final de janeiro, a empresa entregou 3.653 unidades do U8, que custa 1,1 milhão de yuan (US$ 160,5 mil).