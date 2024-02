China instala mais painéis solares em 2023 que os EUA em sua história

Nova York | Bloomberg

A China instalou mais painéis solares em 2023 do que qualquer outra nação já construiu, aumentando a sua enorme fonte de energia renovável, que lidera no mundo por uma grande margem.

O país adicionou 216,9 gigawatts de energia solar no ano passado, superando seu recorde anterior de 87,4 gigawatts de 2022, disse a Administração Nacional de Energia (NEA, da sigla em inglês) em comunicado.

Isso é mais do que toda a capacidade de 175,2 gigawatts nos Estados Unidos, o segundo maior mercado solar do mundo, de acordo com estimativas da BloombergNEF (BNEF).

China instalou mais placas solares em 2023 do que qualquer país tem em seu estoque; na foto, fábrica de placa solar em Tangshan, na China - Yang Shiyao/Xinhua

A NEA mede a capacidade em corrente alternada, enquanto a BNEF rastreia corrente contínua, o que significa que a diferença real é ainda maior.

A China também adicionou 75,9 gigawatts de energia eólica, em comparação com 37,6 gigawatts no ano passado, também um recorde.

Um aumento na energia limpa na China, que é o maior poluidor do mundo, ajudou a impulsionar a adoção de energias renováveis no planeta para um recorde de 510 gigawatts no ano passado, de acordo com a AIE (Agência Internacional de Energia).

Os países estão se aproximando da via necessária para atingir a meta estabelecida na cúpula do clima COP28 de triplicar a energia renovável até o final da década, disse a AIE.

De acordo com a BNEF, a China provavelmente representou 58% das instalações solares globais e 60% do vento global no ano passado.

O aumento de energias renováveis significa que a China pode queimar menos carvão para atender à crescente demanda de energia, e essa mudança alimentou previsões de que o maior poluidor do mundo pode ter atingido o pico de emissões no ano passado, muito antes da meta do governo de 2030.

Ainda assim, a China continua aumentando a sua enorme rede de usinas termelétricas a carvão, que fornecem cerca de 59% da eletricidade do país.

As autoridades locais insistem que novas usinas são necessárias principalmente como reserva para a geração intermitente de energia solar e eólica, e que o consumo de carvão diminuirá a partir de 2025. A capacidade de geração térmica aumentou 57,93 gigawatts no ano passado, disse a NEA.

As instalações solares e eólicas foram impulsionadas em parte pela queda acentuada nos custos, à medida que a forte concorrência entre os fabricantes reduziu os preços de painéis e turbinas na China para níveis recordes. Isso tem reduzido a lucratividade dos fabricantes e aumentado as expectativas de uma grande consolidação em toda a indústria neste ano.

A aceleração da geração de energia renovável também está criando desafios, já que a rede elétrica da China luta para acompanhar o ritmo.

Algumas regiões enfrentam falta de capacidade de infraestrutura para absorver mais energia solar e começaram a implementar regulamentações mais rigorosas para novos projetos.

Mesmo assim, espera-se que a China sustente os ganhos em energias renováveis. As instalações solares devem aumentar cerca de 7% neste ano, enquanto a nova capacidade eólica deve aumentar 11%, de acordo com previsões da BNEF.