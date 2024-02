Comento o caso da farmacêutica Joana, 57, que almeja renda extra de R$ 4.000 e pagar faculdade da filha

Sou farmacêutica, tenho 57 anos, moro no interior de Minas Gerais. Minha renda bruta fica na faixa R$ 8.500, já inclusa uma previdência privada (R$ 3.500) que recebo desde 2022. Vou recebê-la por 15 anos. Espero me aposentar daqui a dois anos com um valor estimado de R$ 5.000. Meu objetivo é custear gastos de uma filha que vai para faculdade, viagem e aposentadoria. Gostaria de deixar algum valor para minha filha. Tenho cerca de R$ 1 milhão aplicado em grande banco, em investimentos de renda fixa e renda variável.

O ciclo financeiro dos indivíduos pode ser dividido em cinco grandes etapas. O cuidado em planejar adequadamente as três primeiras fases reflete o que se pode ter de resultado nas duas últimas. A maioria das pessoas se preocupa com as etapas finais apenas quando chega à terceira fase, ou seja, sem tempo de tomar alguma atitude. Explico a seguir se foi o caso de Joana.

As fases do ciclo financeiro de um indivíduo são: formação, acumulação, consolidação, aposentadoria e distribuição.

Perceba que as três primeiras etapas são o momento em que o investidor cria, cresce e consolida seu patrimônio. Assim, com o resultado desse patrimônio, ele pode atender ao desejo nas duas últimas etapas.

Portanto, as três primeiras fases são aquelas em que todos temos maior controle. Já as duas últimas são quase uma consequência de tudo o que construímos.

Joana fez um bom trabalho durante as primeiras etapas. Neste momento, ela deseja entender se o esforço foi suficiente para cobrir seu desejo nas duas últimas etapas e quanto ela consegue extrair disso.

Em uma frase ela resume o que deseja: "Meu objetivo é custear gastos de uma filha que vai para a faculdade, viajar e aposentadoria". Mas ela também detalha, e é sobre esses detalhes que vamos analisar.

Joana almeja que seu patrimônio financeiro seja suficiente para proporcionar uma renda de, pelo menos, R$ 4.000 mensais adicionais ao que ela deve receber do INSS. Também deseja ajudar sua filha na faculdade e ainda deixar parte de seu patrimônio para a jovem.

Joana é farmacêutica, tem 57 anos e deve se aposentar em dois anos. Ao se aposentar, ela deve receber do INSS o equivalente a R$ 5.000 mensais.

Atualmente, ela já se aproveita do benefício de renda mensal de uma previdência privada. O valor dessa renda adicional é de R$ 3.500, mas o benefício se encerra em 15 anos.

Depois do encerramento dessa renda, Joana quer que seu patrimônio financeiro seja capaz de proporcionar uma renda de R$ 4.000, em substituição à previdência privada.

Ao longo de sua carreira, ela conseguiu acumular um patrimônio financeiro de R$ 1 milhão.

Como a maioria dos brasileiros, a maior parte desta soma está investida em produtos referenciados ao CDI. Nos últimos dois anos, essa foi uma boa atitude. Mas questiono se isso será adequado para o longo prazo.

Ela já tem data para início, prazo e valor de renda durante a aposentadoria. Portanto, o mais seguro para ela neste momento seria travar a renda com títulos públicos federais no programa do Tesouro Direto chamado Renda + 2040.

Com R$ 304 mil aplicados nesse título, ela pode garantir uma renda de R$ 5.000 durante 20 anos, a partir de seus 73 anos. Logo, até os 93 anos, ela teria garantido um valor superior ao que deseja de rendimentos mensais.

O início do pagamento de renda pelo título do Tesouro será um ano a mais do prazo em que a previdência privada termina o pagamento. Entretanto, isso não é um problema, pois ela ainda tem mais que o dobro desse valor para investir.

Ela pode dividir o valor restante em duas parcelas.

A primeira seria para custear a faculdade da filha. Para isso, ela deve investir em CDBs referenciados ao IPCA que tenham vencimentos em cada ano. Detalho sobre o valor a investir e onde a seguir.

Considerando que a faculdade tenha um custo de R$ 5.000 por mês, ela vai investir para a educação da filha em quatro CDBs com vencimentos em um, dois, três e quatro anos. Para o valor das mensalidades do primeiro ano, ela pode manter R$ 60 mil nas LCAs que já investe.

Atualmente, ela consegue aplicar em CDBs com rendimento de pelo menos IPCA+6% ao ano. Portanto, ela só precisaria investir R$ 57 mil no CDB que vence no primeiro ano, R$ 54 mil no segundo, R$ 51 mil no terceiro e R$ 48 mil no quarto.

Portanto, com R$ 270 mil, ela consegue garantir um investimento de R$ 5.000 mensais na educação da jovem.

Ainda sobraram R$ 426 mil. Com esse valor, ela tem duas alternativas.

A primeira seria a de elevar sua perspectiva de renda mensal investindo em mais títulos do Tesouro Renda+ como o mencionado anteriormente.

Alternativamente, ela pode aplicar em títulos do Tesouro Renda +2060. Assim, ela deixará para sua filha uma renda de mais de R$ 20 mil mensais por 20 anos. Essa renda deve se iniciar próximo de quando sua filha estará se aposentando. Logo, ela também já estaria garantindo uma aposentadoria para a filha.

Portanto, o esforço de poupança que Joana fez ao longo das três primeiras etapas de seu ciclo de vida financeiro são mais que suficientes para cobrir seu desejo pelas duas últimas fases.

