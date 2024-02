Como a indústria de mídia continua perdendo o futuro

San Francisco | The New York Times

Se a carreira de Roger Fidler tem algum significado, é este: às vezes, você pode ver o futuro chegando, mas mesmo assim ser atropelado por ele.

Trinta anos atrás, Fidler era um executivo de mídia promovendo uma visão tranquilizadora do futuro dos jornais. A revolução digital libertaria as notícias das impressoras, dando às pessoas dispositivos portáteis que as manteriam informadas o dia todo. Algumas histórias seriam aprimoradas por vídeo, outras por som e animação. Os leitores poderiam compartilhar artigos, impulsionando o engajamento em diversas comunidades.

Tudo isso se concretizou, mais ou menos. Todo mundo está online o tempo todo, e praticamente todos parecem interessados, se não obcecados, pelos acontecimentos nacionais e mundiais. Mas as mídias tradicionais que Fidler estava defendendo não recebem muitos benefícios. Após décadas de declínio, seu colapso parece estar se acelerando.

Todo dia traz más notícias. Às vezes são sobre empresas digitais recém-formadas, às vezes publicações respeitáveis cuja história remonta a mais de um século.

Foram anunciados cortes no Law360, The Intercept e no site de vídeos voltado para jovens NowThis, que demitiu metade de sua equipe. O site de notícias de tecnologia Engadget, que acompanha de forma abrangente as demissões no setor de tecnologia, demitiu seus principais editores e outros funcionários. Condé Nast e Time estão reduzindo o quadro de funcionários. A existência contínua da Vice Media, que já chegou a ser avaliada em US$ 5,7 bilhões, e da Sports Illustrated, em outra era a publicação esportiva mais influente, é incerta. O Los Angeles Times e o The Washington Post eliminaram centenas de jornalistas entre eles. Um em cada quatro jornais que existiam em 2005 já não existe mais.

A lenta queda de jornais e revistas seria de interesse limitado se não fosse por uma coisa: as mídias tradicionais tinham em seu cerne a missão exaltada e difícil de comunicar informações sobre o mundo. Desde reportagens investigativas sobre o governo até a cobertura de políticos locais, as notícias serviam para tornar todas as instituições e indivíduos um pouco mais transparentes e, possivelmente, mais honestos.

As colunas de conselhos, críticas de filmes, receitas, dados de ações, previsão do tempo e praticamente tudo mais nos jornais migraram facilmente para a internet —exceto as notícias em si. A cobertura local e regional teve dificuldade em se estabelecer como uma proposta lucrativa.

Agora há sinais de que o conceito inteiro de "notícias" está desaparecendo. Perguntados sobre onde obtêm suas notícias locais, quase tantos entrevistados em uma pesquisa da Gallup mencionaram as redes sociais quanto os jornais e revistas. Uma tentativa recente de oferecer assinaturas gratuitas dos jornais locais na Pensilvânia como parte de um estudo acadêmico atraiu quase nenhum interessado.

"Pouco depois do surgimento da imprensa no século XV, os scriptoriums [salas dedicadas à escrita de manuscritos] para copiar manuscritos em mosteiros começaram a fechar rapidamente", disse Fidler, agora com 81 anos e vivendo aposentado em Santa Fe, Novo México. "Não estou muito otimista sobre a sobrevivência da maioria dos jornais nos Estados Unidos."

Declínio e Desespero

Roger Fidler, que passou 21 anos na rede de jornais Knight Ridder e ajudou a desenvolver tecnologia para tablets leves que usariam telas planas de baixo custo para os assinantes verem as notícias, em sua casa em Santa Fé

O declínio da mídia de notícias tem sido acompanhado pela fragmentação da sociedade dos EUA, que agora está tão irritada e dividida quanto esteve no auge da Guerra do Vietnã e dos protestos pelos direitos civis há mais de meio século. Enquanto a mídia caía, o nível de ruído aumentava.

Talvez pudesse ter sido diferente. Contrariando o mito de que todos os magnatas da imprensa das décadas de 1980 e 1990 pensavam que os bons tempos durariam para sempre, muitos viram problemas se aproximando no horizonte.

Fidler passou 21 anos na Knight Ridder, uma cadeia de jornais que tinha importantes diários metropolitanos em cidades como Miami e San Jose, Califórnia. Um projeto inicial foi o Viewtron, um esforço para colocar terminais nas casas das pessoas que entregariam notícias, compras e bate-papo. Entregou pouco e custou muito. Em 1986, o Viewtron foi encerrado.

O que Fidler aprendeu com o fracasso do Viewtron foi que os leitores de jornais precisavam de algo que se parecesse com um jornal e que não apertasse o bolso deles. Ele ajudou a desenvolver tecnologia para tablets leves que usariam displays de painel plano de baixo custo, mas claros e brilhantes, com uma vida útil relativamente longa da bateria.

Tais displays não existiam no início dos anos 1990, mas foram prometidos até o final da década. O jornal seria transmitido por redes telefônicas digitais de alta velocidade ou transmissões via satélite diretas. "Acredito que isso será a salvação para os jornais sérios tradicionais", disse Thomas Winship, um editor de longa data do The Boston Globe, ao The New York Times em um perfil de Fidler de 1992.

Embora pelo menos alguns editores estivessem convencidos, os tablets nunca chegaram para salvar os jornais. Um problema era a falta de consenso sobre um padrão de software. Os tablets não se tornaram realmente viáveis até a Apple lançar o iPad em 2010. Mas o problema real para o negócio de notícias foi o surgimento de um concorrente devastador e imprevisto: a internet.

"Eu estava muito focado de forma estreita", admitiu Fidler. A internet primeiro criaria uma alternativa aos jornais e revistas impressos, depois se tornaria uma concorrente e, finalmente, aniquilaria muitos deles. "Eu não considerei todos os possíveis impactos cruzados das tecnologias emergentes que levariam ao Craigslist, sites de notícias alternativos, mídias sociais e outros produtos que diminuiriam significativamente a circulação de jornais e a receita publicitária", disse Fidler.

Tim Berners-Lee criou a World Wide Web em 1989 como uma ferramenta para colaboração e compartilhamento de informações. Sendo amorfa e infinitamente flexível, permitiu que adaptadores lentos e rápidos existissem ao mesmo tempo, o que contornou o tipo de orientação para os leitores que Fidler considerava necessária. Os jornais perderam seus classificados para a internet quase imediatamente. Os anúncios de display permaneceram, mas o Google e o Facebook, e mais tarde a Amazon, assumiram esse mercado.

Os bons e velhos tempos não eram tão bons

Apesar de toda a tristeza em que a mídia está se afogando sobre a mídia, a situação é contraditória.

A reportagem local confiável em muitos lugares é escassa ou inexistente. Mas também há uma variedade muito maior de notícias estrangeiras, nacionais e culturais disponíveis online do que as gerações anteriores podiam obter em papel. Apesar de toda a celebração dos velhos tempos, se você estivesse em uma cidade com um jornal medíocre —e havia muitos— o acesso ao jornalismo de qualidade era difícil.

"Basicamente, o mundo se abriu para nós. Há tanto bom jornalismo por aí", disse David Mindich, professor de jornalismo no Klein College of Media and Communication da Temple University. "Se você me dissesse há 20 anos: 'Vejo uma geração ouvindo programas de áudio de longa duração', eu teria dito: 'A atenção está diminuindo. Não acho que isso vá acontecer.' Mas aconteceu."

A maioria dos programas de áudio de longa duração, mesmo em seu melhor momento, não são notícias da maneira como, por exemplo, um relatório de comissão de zoneamento é notícia. A erosão da ideia de notícias pode ser vista de forma ainda mais vívida no campo das revistas. Onde o objetivo era informar, agora é entreter.

"A revista Time acabou de selecionar Taylor Swift como a pessoa do ano", disse Samir Husni, um analista de revistas de longa data. "Nunca selecionou Elvis ou os Beatles. Ela foi a primeira artista. Estamos nos tornando mais sobre marketing no jornalismo do que verdade no jornalismo porque estamos dependendo do cliente para pagar o preço em vez da publicidade."

Marc Benioff, o empreendedor do Vale do Silício que comprou a Time em dificuldades em 2018 com sua esposa, Lynne, viu a seleção de Swift de forma diferente: "Edição mais vendida de todos os tempos!" (Pelo menos nos últimos anos.) Algumas semanas após a edição de Swift, o sindicato da Time disse que 15% da equipe editorial sindicalizada da revista foi demitida.

Isso foi mais uma jogada estratégica do que um sinal de angústia, disse Benioff.

"Se você quer fazer esses negócios de mídia funcionarem, você tem que mudar a mistura de produtos, o que também significa que você tem que mudar a mistura de funcionários", ele mandou por mensagem de texto. O paywall, implementado em 2011, foi retirado no ano passado. Como marca, a Time precisa da maior exposição possível.

Dois anos atrás, Benioff disse ao Axios que a receita da Time aumentaria 30% em 2022, para US$ 200 milhões. "A receita em 2024 deve atingir US$ 200 milhões, um novo recorde", ele diz agora. "Até vamos ganhar dinheiro."

Outras publicações estão tentando tirar o motivo de lucro do jornalismo.

Os empreendimentos jornalísticos sem fins lucrativos tendem a ser pequenos, discretos e distribuídos de forma desigual pelas regiões. Mas há muitos sinais de crescimento. O número de organizações que atendem comunidades negras —nunca muito bem atendidas por publicações tradicionais— dobrou nos últimos cinco anos, de acordo com o Instituto de Notícias Sem Fins Lucrativos.

Os leitores geralmente respondem também.

"As pessoas falam sobre a reportagem sem fins lucrativos em suas comunidades como se fosse uma parte normal do ecossistema de notícias, não como se fosse uma força externa", disse Magda Konieczna, autora de "Jornalismo Sem Lucro: Fazendo Notícias Quando o Mercado Falha". Em alguns lugares, o efeito é impressionante. "Filadélfia agora é uma selva de notícias em vez de um deserto de notícias."

Konieczna leciona na Universidade Concordia em Montreal. Algumas semanas atrás, um gigante da mídia canadense, Bell Media, anunciou que estava cortando centenas de empregos e encerrando muitos de seus telejornais. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que a decisão estava "erodindo nossa democracia".

"Meus vizinhos leem a The New Yorker, mas não sabem onde encontrar notícias locais, ou por que gostariam de encontrá-las, em grande parte porque elas não existem realmente", disse Konieczna. "Este é o futuro distópico."