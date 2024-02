Londres | Financial Times

A indústria solar da Europa deveria se beneficiar da luz do sol. A energia solar é fundamental para as esperanças da União Europeia de gerar 45% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030.

No entanto, desde agosto de 2023, oito empresas europeias da cadeia de suprimentos solar entraram com pedido de falência, pausaram a produção, alertaram sobre o fechamento de fábricas ou reestruturaram dívidas, de acordo com a SolarPower Europe.

Painéis solares na cidade de Milagro, na Espanha - Ander Gillenea - 04.jan.2024 / AFP

As empresas do continente não conseguem competir com o excesso de importações baratas da China, líder global na cadeia de suprimentos.

A empresa suíça Meyer Burger Technology exemplifica a crise: suas ações caíram 87% no ano passado. A companhia anunciou na semana passada que fecharia uma fábrica de produção de módulos na Alemanha, uma das maiores da Europa, e esperava levantar até 250 milhões de francos suíços (R$ 1,4 bilhão) por meio de uma oferta de direitos para financiar a expansão nos EUA.

Agora, a pressão está com a União Europeia para intervir, impondo tarifas rigorosas ou outras medidas para apoiar a indústria solar europeia. Existem poucas opções fáceis: restrições comerciais aos fabricantes são odiadas por seus clientes, os desenvolvedores solares.

Tendo já perdido sua posição como o maior fabricante de painéis solares do mundo para a China no início dos anos 2000, a Europa vê parecer improvável o renascimento da fabricação solar muito esperado no continente.

As forças responsáveis pela crise são múltiplas. A capacidade de fabricação solar chinesa superou a demanda local, principalmente à medida que as empresas construíram linhas de produção para novas tecnologias enquanto produziam ao mesmo tempo modelos mais antigos. Isso levou ao recorde de exportações em 2023 que superaram em muito as instalações em mercados como a Europa.

Empresas de serviços públicos e atacadistas, prejudicados pelos problemas na cadeia de abastecimento durante a pandemia, aproveitaram a queda nos preços para acumular estoques enquanto a Europa trabalha em direção às metas verdes.

As instalações europeias, embora tenham aumentado significativamente, ficaram aquém de algumas previsões mais otimistas. O crescimento deve desacelerar neste ano à medida que a forte demanda residencial esfriou.

Restrições às importações chinesas em outros lugares, incluindo os EUA, desviaram os embarques para a Europa, diz o Conselho Europeu de Fabricação Solar. Os fabricantes menores da Europa não conseguem competir no preço: os painéis fabricados na China podem ser produzidos por até metade do custo dos equipamentos fabricados na Europa.

A diferença entre as importações e as instalações solares europeias deve diminuir este ano, segundo Marius Mordal Bakke da Rystad, mas essa diferença permanece bem acima dos níveis normais.

Mesmo que soluções de financiamento possam ser encontradas para evitar mais falências, a produção mais baixa da indústria europeia continuará sendo problemática.

A Europa está tentando fortalecer as cadeias de suprimentos domésticas prometendo leilões de energia onde o conteúdo local, não apenas o preço, determina as ofertas vencedoras. Mas estes serão minoria. Há pouco para persuadir os investidores de que a indústria de painéis solares da Europa tem esperança de alcançar terras ensolaradas.