Criação de empregos nos EUA surpreende e dólar sobe a R$ 4,96; Bolsa cai

São Paulo

O dólar começou o pregão desta sexta-feira (2) em alta de 0,87%, a R$ 4,9583, às 11h. O Ibovespa, por sua vez, cai 0,94%, a 127.272 pontos.

Investidores repercutem o payroll, relatório que aponta a criação de empregos nos Estados Unidos, de janeiro, divulgado nesta manhã.

Os dados vieram na direção contrária das expectativas do mercado, apontando um mercado de trabalho resiliente. A criação líquida de vagas fora do setor agrícola somou 353 mil no mês passado e os dados de dezembro foram revisados para cima, de 216 mil para 333 mil. A média salarial também acelerou, indo de um ganho de 0,4% em dezembro, para 0,6% em janeiro.

Painel eletrônico da B3; investidores aguardam dados do mercado de trabalho americano nesta sexta (2) - Amanda Perobelli/REUTERS

A expectativa de economistas consultados pela agência de notícias Reuters era de um aumento de 180 mil nas vagas de emprego. Tamanha dissonância se reflete na valorização do dólar e queda de ativos mais arriscados, já que, com mais americanos empregados e ganhando melhor, a inflação tende a subir, o que força o Fed (Banco Central dos EUA) a manter a taxa de juros no país elevada, contrariando as expectativas de cortes no curto prazo.

Taxas de juros menores impulsionam a economia e, assim, a criação de empregos, já que reduzem o custo de capital. Além disso, deixam a renda fixa menos atraente, o gera um fluxo de investimentos para a renda variável.

Na véspera, o dólar teve a terceira sessão consecutiva de baixa ante o real, cotada a R$ 4,9150, na esteira da queda dos rendimentos dos treasuries (títulos do tesouro americano), após dados apontarem um mercado de trabalho mais fraco do que o esperado. Nas últimas três sessões, a moeda acumulou queda de 0,74%.

Os números sugerem que o mercado de trabalho dos EUA pode estar esfriando, o que abriria espaço para a queda dos juros, trazendo um viés de baixa para o rendimento dos Treasuries nesta quinta-feira. Isso acabou por pesar também na relação do dólar ante outras divisas, incluindo o real.

A Bolsa de Valores brasileira, por sua vez, fechou em alta na quinta. O Ibovespa subiu 0,57%, a 128.481 pontos, impulsionado pela valorização das ações da Petrobras.

Os papéis preferenciais da petroleira subiram 2,76%, a R$ 41,57 cada um, após a companhia anunciar o recebimento R$ 1,819 bilhão referentes a valores complementares de compensação por investimentos nas áreas de Sépia e Atapu.

Com informações da Reuters