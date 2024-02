Embraer e Mahindra fazem acordo para venda de cargueiro C-390 na Índia

Reuters

A Embraer e a indiana Mahindra assinaram um acordo preliminar para colaboração na venda do cargueiro C-390 Millennium para a Força Aérea da Índia, informaram as empresas nesta sexta-feira (9).

O mercado indiano é visto como fundamental para a unidade de defesa da Embraer, que busca expandir sua presença no exterior com mais vendas do C-390, que foi selecionado por forças militares de Coreia do Sul, Brasil, Portugal, Hungria, Holanda, Áustria e República Tcheca.

Cargueiro C-390 Millenium em descida à base aérea de Anápolis, Goiás - Evaristo Sá/AFP

O memorando de entendimento assinado entre a Mahindra e a Embraer na Embaixada do Brasil em Nova Délhi tem como objetivo obter pedidos para o cargueiro no âmbito do projeto de aquisição de Aeronaves de Transporte Médio (MTA) da Força Aérea Indiana, informaram as empresas.

Analistas do JPMorgan afirmaram que o acordo "aumenta a probabilidade de o C-390 ser selecionado", acrescentando que isso pode resultar em uma encomenda de 30 a 60 aeronaves.

As ações da Embraer subiram mais de 2,5% com a notícia, uma das maiores altas do Ibovespa nesta tarde.

Os próximos passos incluem o contato com a indústria aeroespacial indiana para iniciar o desenvolvimento de um plano de industrialização para o projeto, disse a Embraer.

"A Índia é um mercado-chave para a Embraer", disse o chefe da unidade de defesa e segurança da empresa, Bosco da Costa Junior Costa Junior.

"O país tem uma indústria aeroespacial e de defesa diversificada e forte, e escolhemos a Mahindra como nossa parceira para competirmos juntos no programa MTA."

O memorando de entendimento foi assinado entre a Embraer e a Mahindra Defense Systems, uma subsidiária 100% controlada pela Mahindra, que se concentra em veículos blindados e produtos relacionados à segurança.