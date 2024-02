Geyze Diniz, esposa de Abilio Diniz, lamenta morte de empresário e diz que ele deixa ensinamentos

São Paulo

A economista Geyze Diniz, esposa do empresário Abilio Diniz, lamentou a morte do marido neste domingo (18) e afirmou que ele deixou ensinamentos. Um dos maiores líderes do mundo corporativo brasileiro, criador de um império com o Grupo Pão de Açúcar (GPA), ele estava internado no Hospital Israelia Albert Einstein, em São Paulo, e morreu aos 87 anos vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

"A vida sem você não será mais a mesma, mas as lembranças, os aprendizados e as lindas memórias serão eternizadas", disse Geyze. "Que benção termos compartilhado esse amor tão verdadeiro que nos deu de presente a Rafa e o Mi. Muita gratidão por cada dia vivido ao seu lado".

Geyze e Abilio Diniz no Prêmio Mulheres Exponenciais 2023 - Mathilde Missioneiro - 11.mar.2023/Folhapress

Os dois eram casados desde 2004 e tiveram os filhos Rafaela e Miguel. Do seu primeiro casamento, com Auriluci, namorada da adolescência, o empresário teve quatro filhos: Ana Maria, Pedro Paulo, João Paulo (que faleceu em 2022) e Adriana.

Geyze e Abilio costumavam trocar declarações de amor pelas redes sociais. "Sou casado e namoro diariamente uma mulher forte, determinada, companheira e mãe exemplar. É neste amor que me apoio e me motivo a ser uma pessoa melhor a cada dia", ele escreveu em 2019, no Dia dos Namorados.

Ano passado, ela falou sobre a admiração ao marido, quando completaram 19 anos de casados. "Uma jornada incrível, repleta de amor, compreensão e momentos inesquecíveis", disse sobre o casamento. "Nessas quase duas décadas, construímos uma vida cheia de risos, aprendizados, cumplicidade, conquistas e desafios superados, fortalecendo ainda mais nosso vínculo e amor".

Neste domingo, a economista declarou sentir dor e tristeza, mas afirmou acreditar que era o momento de Abilio "fazer sua passagem".

"Neste período, imagino que você estava em sua cura espiritual, enquanto nos preparávamos (se é que isso é mesmo possível)".

O empresário passou mal durante viagem a Aspen, no Colorado, Estados Unidos, e voltou ao Brasil às pressas em um avião adaptado com uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

No texto de despedida, Geyze citou João Paulo, o filho de Abilio falecido em 2022, e os pais dele, Valentim e Floripes.

"Acredito que Santa Rita esteja te esperando, ao lado de João Paulo, Seu Valentim e Dona Floripes", disse. "Nós aqui ficaremos bem e seguiremos seus ensinamentos".

Na época da morte do filho, o empresário afirmou que a perda foi o golpe mais duro que poderia receber. "Estou sem chão", disse em uma publicação nas redes sociais. "A dor que sinto é inexplicável".

O velório de Abilio Diniz será realizado nesta segunda-feira (19) no Salão Nobre do Estádio do Morumbi e será aberto ao público entre 11h e 15h. O enterro será reservado apenas aos familiares.