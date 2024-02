Entusiasta, apaixonado, torcedor. Se a conversa fosse sobre um projeto para fazer do Brasil a potência, o país grande e desenvolvido que todo o mundo espera ver, ele estava dentro. Tudo isso pode ser dito do empresário Abilio Diniz. Para pensar o Brasil, com Abilio não tinha tempo ruim, diria ele, na linguagem sempre direta e precisa que o caracterizou.

Abilio sempre foi um dos grandes incentivadores do grupo Esfera Brasil, apoiador de primeira hora mesmo. Em 27 de setembro de 2022, a Esfera promoveu um encontro com o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Suas palavras mostram exatamente o seu espírito, como ele enxerga o Brasil.

Abílio Diniz, que criou um império do varejo com o Grupo Pão de Açúcar (GPA), foi diagnosticado com pneumonia aos 87 anos, em janeiro de 2023 - Bruno Santos/Folhapress

"Já comemos muito sal junto", disse Abilio a Lula naquele encontro. A expressão tem o apelo da linguagem popular, introduzida que foi há tantos séculos no pensamento coletivo —mas já estava na reflexão do pensador, advogado, político e escritor romano Marco Túlio Cícero sobre a amizade. Significa que muito tempo deve transcorrer até que surja de fato um elo de amizade entre duas pessoas. E Lula e Abilio tiveram mais de 30 anos de um contato intenso e próximo.

O empresário —um dos maiores do país, que trabalhou e empreendeu, gerando empregos e crescimento, ao longo de toda a vida— relembrou momentos como a crise que eclodiu em 2008, gestada no segmento de créditos subprime nos EUA. E lembrou que sempre esteve ao lado de Lula, enquanto este foi presidente, e de Dilma Rousseff, quando esta foi eleita.

O encontro foi mais um momento para Abilio declarar ao então candidato à presidência que renovaria seus esforços para ajudar o Brasil. E que esperava apenas que, se eleito, Lula fosse "O Lula". Ou seja, que fosse o presidente que, como nas duas passagens anteriores pelo cargo, mantivesse o olhar voltado aos mais vulneráveis, os menos favorecidos, e igualmente à classe produtiva. "O que a gente espera? Que você governe para todos os brasileiros: para os vulneráveis, para nós, empresários, "e faça este país mais feliz".

O grande debate à época daquele encontro em setembro de 2022, e que ecoa ainda hoje, era o da reforma tributária. Aprovada em 16 de dezembro do ano passado, se tornou já no momento do nascimento um marco histórico, a primeira do tipo desde a Constituição de 1988.

Reforma tributária é um tema que já constava da agenda para impulsionar o país desde o primeiro mandato de Lula, lembrou Abilio. A indústria nacional sempre sofreu com o sistema tributário brasileiro, que aos poucos agiu para corroer e sucatear o setor. Fundamentalmente, foi o sistema tributário daqui que teve esse efeito negativo, mais que outras coisas. Um sistema tributário que até então se caracterizava por complexidade, ineficácia e injustiça.

Hoje, o Brasil já conta com a reforma, por mais que haja regramentos específicos ainda a serem determinados (em particular o tema das isenções a setores específicos), e há iniciativas concretas no horizonte próximo, como a NIB (Nova Indústria Brasil), uma política industrial com olhos voltados a setores em que o Brasil ainda vai surpreender o mundo, como combustíveis renováveis e em sustentabilidade.

Esta última não estava ainda na pauta daquele encontro —afinal, Lula era ainda apenas candidato. Mas Abilio, que sempre manteve seu olhar atento para as necessidades e potencialidades do país, sabia que estava falando com um homem igualmente atento à indústria. O empresário e o ex-metalúrgico viam o assunto de pontos de vista complementares, e sabiam que dali precisava vir a força que recolocaria o Brasil na rota das economias de primeira grandeza.

Que o Brasil fosse mais feliz era o desejo de Abilio Diniz. Muitos tijolos na estrada para este destino foram assentados por ele ou com sua ajuda. Ele agora passa a inspirar a continuidade dessa jornada. A Esfera Brasil teve o incomparável privilégio de ter podido contar com o apoio e o entusiasmo de um brasileiro da grandeza de Abilio Diniz.