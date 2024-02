Empresários e políticos lamentam a morte de Abilio Diniz

São Paulo

Empresários, políticos e companhias que fizeram parte da história de Abilio Diniz manifestaram pesar pela morte do antigo dono do Grupo Pão de Açúcar neste domingo (18). Todos demonstraram admiração pelo empresário e exaltaram sua esperança viva no futuro do Brasil.

Abilio, que tinha 87 anos, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o mês passado, com um quadro de pneumonia.

Empresário Abilio Diniz faleceu neste domingo (18), aos 87 anos, em São Paulo - Bruno Santos/ Folhapress

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), ressaltou a importância da memória de Diniz para a nova geração de empresários do país.

"Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros. Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida", escreveu Alckmin em sua conta no Twitter.

"Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil. Transmito meus sentimentos a seus familiares e amigos", completou.

Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP) e Rodrigo Pacheco (PSD), respectivamente, também lamentaram a morte do empresário.

"Perdi um amigo. O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência. Sempre viu o Brasil com otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro. Meus sentimentos à família e aos amigos", escreveu Lira.

"Um dos principais empresários brasileiros, participou ativamente das transformações do setor produtivo e teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país. Levou recentemente para seu programa na TV, do qual tive a honra de participar, toda a sua experiência na discussão de temas relevantes para os brasileiros. Homem inteligente, atencioso e exemplar, por quem eu nutria profunda admiração", disse Pacheco.

Governadores e prefeitos também se manifestaram. O mandatário de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teceu elogios não apenas à sua trajetória no empreendedorismo, mas também pelo seu estilo de vida inspirador.

"Acima de tudo, via nele alguém sempre torcendo para ver o Brasil dar certo, e trabalhou toda sua vida para isso, gerando emprego para muita gente, sem deixar de olhar para o próximo. Que Deus o receba em sua infinita graça e conforte o coração de toda a sua família", disse Tarcísio.

Entre os empresários, o presidente do conselho da MRV e fundador e dono da CNN Brasil, Rubens Menin, disse que foi uma "sorte" participar de suas reinvenções na TV.

"Por onde passou, Abilio Diniz criou oportunidades e transformou realidades. Na CNN Brasil, tivemos a sorte de testemunhar e participar de uma de suas tantas reinvenções: como entrevistador, chamou lideranças das mais diversas áreas para discutir o futuro do Brasil, país que tanto amava e pelo qual tanto trabalhou!", escreveu o empresário.

"Além de gestor genial, Abilio foi um grande filantropo e incentivou diversos outros empresários a formarem uma poderosa corrente de solidariedade durante a pandemia. Uma perda irreparável. Meus mais sinceros sentimentos à família e aos amigos", emendou.

"Abilio sempre foi uma referência de determinação, garra e propósito. Avis rara e por isto mesmo icônico como inspiração", disse o presidente do conselho do Hospital Albert Einstein e da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg.

"Lamento profundamente o falecimento de Abilio Diniz. Um amigo querido cuja contribuição para o empreendedorismo e desenvolvimento econômico do Brasil deixa um grande legado. Meus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, familiares e amigos neste momento de grande tristeza", publicou no Twitter o ex-governador e empresário João Doria.

Em nota, o GPA (antigo Grupo Pão de Açúcar) lamentou profundamente a perda do empresário. "Sua significativa contribuição para o crescimento e consolidação do varejo brasileiro é inegável, especialmente pela sua história no GPA. Sua liderança e inovações moldaram o setor, impactando positivamente a economia nacional e inspirou gerações", diz a empresa.

"Que sua memória seja honrada e seu legado continue a inspirar o empresariado no Brasil. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento difícil", segue a nota.

O Carrefour Brasil, do qual Abilio era vice-presidente do conselho de administração, também emitiu um parecer. "Recebemos com imensa tristeza a notícia do falecimento. Tivemos a honra de trabalhar lado a lado com o mais respeitado e admirado empresário do varejo brasileiro, que nos incentivou a buscar sermos melhores todos os dias", diz a nota.

"Ao longo de quase uma década, Abilio empenhou sua visão e habilidade únicas no desenvolvimento e amadurecimento de nossa empresa, e o legado que ele nos deixa é inestimável. Abilio foi mais que um empreendedor de sucesso. Foi um exemplo de dedicação e amor à família, à educação, aos esportes, à saúde, à espiritualidade e ao Brasil. Um exemplo de ser humano, que deixa para sempre seu nome e sua marca na história do nosso país", completa.

O presidente do grupo Casino, que é o atual dono do GPA, Jean-Charles Naouri, disse que Abilio foi um dos maiores nomes do varejo do mundo.

"É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Abilio Diniz, com quem tive o privilégio de conviver por quase duas décadas. Nesse momento de dor, gostaria primeiro de me solidarizar com sua família, a quem Abilio se dedicou durante toda sua vida. Abilio foi um empreendedor incansável e que acima de tudo jamais abandonou seu otimismo com o Brasil. Seu legado será sempre lembrado como um dos maiores nomes do varejo alimentar no mundo".

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) agradeceu o empresário por sua liderança.

"A Abras lamenta o falecimento de Abilio Diniz, um dos empresários mais importantes do país, com uma contribuição fundamental para o desenvolvimento do varejo. Abilio, com seu espírito empreendedor, transformou o Grupo Pão de Açúcar na maior rede varejista do país. Teve papel fundamental também na criação e fortalecimento da Abras, como um dos seus membros mais importantes", diz a associação em nota.

"A Abras agradece Abilio pela sua liderança e contribuição ao setor supermercadista. A entidade presta suas condolências aos familiares e amigos deste ilustre empresário, que deixou um belíssimo exemplo de dedicação ao trabalho, à família e a toda a classe supermercadista. O nosso setor está de luto".