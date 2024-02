Latam contratou 44% de mulheres para cargos de comandante e copiloto em 2023

São Paulo | Aeroin

No último ano, 44% dos contratados pela Latam para cargos de comandante e copiloto eram mulheres. O número representa 12% do total de pilotos, somando ambos os sexos.

A Latam afirma que vem contratando mais mulheres no Brasil a cada ano para esses cargos, segundo indica um levantamento da companhia aérea sobre seus processos seletivos de 2023.

No quadro total de colaboradores, a Latam contratou mais de 3.000 profissionais no Brasil em 2023. As três áreas que mais receberam novos funcionários foram aeroportos, tripulação de cabine (comissários) e manutenção.

O quadro de pilotos mulheres na empresa quase dobrou no último ano, segundo o diretor de recursos humanos da aérea, Jefferson Cestari.

O compromisso da companhia com o aumento da representatividade de grupos minorizados no mercado de trabalho qualificado é demonstrado também na contratação de 48% de seu quadro de pessoas com deficiência (PcD) tendo ocorrido nos últimos dois anos. A Latam encerrou 2023 como a primeira aérea do país a contar com 5% de PcD em seu quadro de funcionários.

Além disso, a companhia encerrou o ano com 18% de representatividade negra no grupo de tripulantes de cabine, número 4% superior ao de 2022.

Outra importante marca destaca pela Latam para 2023 foi o total de 42 pessoas trans contratadas no Brasil. As áreas com maior representatividade trans na companhia são Aeroportos, Tripulação de Cabine (comissários) e cargas.

A Latam afirma que, para se tornar mais diversa e inclusiva, vem trabalhando em diversas frentes, como na capacitação para sensibilização de todos os colaboradores sobre o tema diversidade, implantação de processos seletivos inovadores e na definição de seus compromissos de diversidade e inclusão.

