Eu fui ao supermercado Sainsbury's nesta semana para comprar saquinhos de chá. Isso tomou um pouco do meu dia de trabalho, mas eu tinha lido sobre uma possível escassez do produto e minha família detesta ficar sem chá. Foi um alarme falso: as prateleiras do supermercado estavam cheias de caixas do produto, com diversas marcas desde PG Tips até Twinings e Tetley Tea.

A Tetley admitiu na semana passada que seu estoque de chá está "muito mais apertado do que gostaríamos" porque os navios que passam pelo Mar Vermelho estão sendo atacados por rebeldes houthis protestando contra a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

Preço do café robusta é um dos maiores dos últimos 30 anos - Adobe Stock

Não há grande problema de produção na Índia ou no Quênia, mas o chá está demorando mais para chegar, já que os navios de contêineres estão sendo desviados do Canal de Suez e contornando o Cabo da Boa Esperança.

Minha viagem foi uma autossabotagem, já que que os supermercados tendem a ficar sem estoque mais quando os compradores entram em pânico do que por escassez endêmica. Mas a pandemia e a inflação na cadeia de suprimentos que se seguiu nos deixou mais apavorados. Eu costumava confiar que o chá, o café, o arroz e os cereais estariam sempre lá, mas agora é preciso disciplina para permanecer calmo.

O cacau pode ser o próximo. O preço do cacau em pó e do chocolate quente nas lojas do Reino Unido subiu 25% no ano até janeiro (mais do que os doces). Os contratos futuros de cacau estão em níveis recordes porque a África Ocidental, de onde vem a maior parte do cacau, tem sido afetada por condições climáticas extremas e plantações infectadas. Muitos dos 6 milhões de pequenos agricultores que cultivam árvores de cacau no mundo todo enfrentam dificuldades.

O custo de alimentos e bebidas aumentou acentuadamente em geral, mas o incômodo com cacau, café e chá é especialmente instrutivo. Esses produtos surgiram no império e nas rotas comerciais estabelecidas pela Companhia Britânica das Índias Orientais e outros aventureiros mercantes. Elas foram apreciadas como luxos exóticos no século 17, depois gradualmente se tornaram parte da vida cotidiana em casa e no trabalho.

As preocupações são uma mostra da fragilidade da globalização e da produção e transporte de produtos de consumo do hemisfério Sul para a Europa e os EUA. O café arábica voltou a ter oferta excedente após um aumento de preços em 2021 devido à seca e geadas no Brasil, mas os grãos de robusta de menor qualidade do Vietnã estão em escassez, impactados pelos problemas no Mar Vermelho.

Há uma ironia no chá sendo transportado pelo longo caminho ao redor da África, em vez de chegar pelo Canal de Suez. Foi a abertura do canal em 1869 que pôs fim às "corridas de chá" dos navios veleiros, como o Cutty Sark, para trazer suprimentos de chá da China para o Ocidente o mais rapidamente possível. Assim que os navios a vapor puderam cortar milhares de quilômetros da viagem, a navegação a vela se tornou obsoleta.

Os vitorianos costumavam celebrar a chegada de novo chá de Xangai em Londres e os preços cairiam quando os veleiros atracassem. Há uma euforia menor sobre a bebida agora: um saquinho de chá é um saquinho de chá e é fácil esquecer o quão longe as folhas processadas em pacotes de marca percorreram. O que era uma aventura se tornou uma rotina logística.

Mas é hora de acordar e sentir o cheiro do café. O Canal de Suez provavelmente será capaz de retomar as operações normais a tempo, mas uma rota comercial vital continuará sendo um alvo tentador para rebeldes e outros manifestantes. O Canal do Panamá também teve que limitar as passagens, neste caso por causa da seca. Está ficando difícil garantir uma navegação segura e fácil para os navios carregados com produtos para nosso consumo.

Também está mais difícil encher esses navios sem falhas. As commodities agrícolas sempre foram voláteis, com boas safras em um ano e problemas no próximo. Mas as mudanças climáticas aumentam os riscos e tornam difícil para os agricultores e trabalhadores rurais ganharem a vida de maneira consistente. Eles têm menos dinheiro para investir em árvores e arbustos, e menos motivo para continuar tentando.

O cacau está sofrendo os efeitos. Ele era originalmente consumido como uma bebida na Inglaterra até a virada do século 19 para o chocolate sólido. Preços mais altos do cacau prenunciam o mesmo impacto nos doces posteriormente. As condições de cultivo têm sido tão problemáticas em países como Gana e Nigéria que os agricultores não conseguem colher cacau suficiente de suas árvores para ser processado em manteiga para os fabricantes de chocolate.

Os fundos de hedge não têm ajudado ao especular sobre preços ainda mais altos do cacau, mas a crise subjacente é real. Mesmo medidas bem-intencionadas podem ter efeitos indesejados: uma nova lei da UE destinada a desencorajar o desmatamento poderia levar à destruição de café e cacau armazenados em armazéns europeus.

A intenção é louvável, mas as consequências podem ser perversas para os vulneráveis produtores africanos.

Algumas marcas que vendem esses produtos agora não ignoram tais questões: cada caixa de saquinhos de chá na Sainsbury's trazia um logotipo de uma organização como Fairtrade ou a Rainforest Alliance. Eles se esforçam para garantir que a vida seja sustentável para os produtores e trabalhadores das plantações, em cujos esforços eles, e nós compradores, dependemos.

Mas os antigos impérios do café, cacau e chá estão ficando frágeis em meio às mudanças climáticas e à interrupção das rotas comerciais globais. O preço de sua fraqueza já está se tornando óbvio, e as prateleiras dos supermercados nem sempre podem permanecer cheias.