Preço da energia despenca na Espanha após produção de renováveis bater recorde

Os preços da eletricidade na Espanha despencaram para quase zero com os parques eólicos e solares do país produzindo mais energia do que nunca.

Os preços para o dia seguinte permaneceram abaixo de 10 euros (cerca de R$ 53) por megawatt-hora na última semana e a produção energética no país está a caminho de um recorde neste mês.

A produção diária de energia solar atingiu o maior nível desde o início de outubro na quarta-feira (28) e a alta provavelmente durará até março, de acordo com um modelo da Bloomberg.

Parque solar em Milagro, na Espanha - Ander Gillenea - 4.jan.2024/AFP

A queda acentuada nos preços é uma vantagem para os consumidores, já que as taxas no atacado afetam as tarifas domésticas.

No entanto, níveis mais baixos a longo prazo representam um risco para o investimento em mais capacidade de energias renováveis, justamente quando a Europa busca tornar sua economia mais verde para ajudar a combater o aquecimento global.

A queda no mercado espanhol nesta semana foi extrema, mas há uma clara tendência de baixa nos preços da energia e do gás em toda a Europa após a crise energética.

Isso está prejudicando os lucros das empresas de serviços públicos, e a Endesa da Espanha disse na quarta-feira (29) que seu lucro de 2023 caiu quase um terço em meio a uma "normalização" dos preços.

A queda também está impactando os fluxos de distribuição de energia no sudoeste da Europa, com a Espanha atualmente vendendo para a França, que é um dos maiores exportadores da Europa.

A mercadoria flui para o mercado com os preços mais baratos com base na hora e os dados da rede mostram que a Espanha está exportando desde 21 de fevereiro.

Os preços para esta sexta-feira (1º) foram fixados em 2,14 euros (R$ 11,50) na Espanha, o mais baixo desde o início de novembro, e 67,21 euros (R$ 361) na França.