União Europeia entra em acordo sobre reforma há muito adiada de suas regras fiscais

Bruxelas e Frankfurt | Financial Times

A União Europeia concordou com uma reforma há muito adiada de suas regras fiscais, em uma medida que os economistas dizem que abrirá uma era de orçamentos mais rigorosos, mesmo quando as perspectivas de crescimento europeu estão prestes a enfraquecer.

Após semanas de negociações, os negociadores da UE em nome dos governos e do Parlamento Europeu concordaram neste sábado (10) em estabelecer metas anuais para redução da dívida pública e limites para os gastos públicos —uma demanda-chave da Alemanha.

Bandeiras da União Europeia na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas - Johanna Geron - 1º.mar.23/Reuters

O compromisso dá mais espaço aos tesouros para investimentos públicos, permitindo que os países reduzam a dívida excessiva em um ritmo mais lento ao longo de quatro a sete anos. Além disso, em um aceno à França e à Itália, várias isenções permitem um aperto mais gradual da bolsa pública.

O acordo vem após o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, que limita os déficits públicos a 3% do Produto Interno Bruto e a dívida nacional a 60% do PIB, ter sido suspenso nos últimos quatro anos para permitir que os países se recuperassem da pandemia e amortecessem o impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia —com dívidas e déficits aumentando em todo o bloco.

Os economistas concordam que as regras fiscais reformadas levarão os governos a reduzir progressivamente os gastos, afetando a economia da região.

Após expandir a uma taxa fraca de 0,5% em 2023, a zona do euro deve crescer 0,8% este ano, de acordo com o Banco Central Europeu. A Comissão Europeia provavelmente revisará suas próprias estimativas de crescimento para 2024 para baixo na próxima semana.

Dani Stoilova, economista do banco francês BNP Paribas, estimou que os novos requisitos fiscais reduziriam cerca de 0,1 a 0,2 pontos percentuais do PIB nos próximos dois anos.

A Espanha, a quarta maior economia da zona do euro, teria que fazer o maior aperto fiscal adicional entre os maiores membros do bloco sob as novas regras, reduzindo seu déficit primário estrutural em 1 ponto percentual do PIB a mais do que o planejado em 2025, de acordo com uma estimativa do BNP Paribas.

As regras terão pouco impacto na Alemanha, a maior economia da Europa, onde uma recente decisão do tribunal constitucional sobre as regras orçamentárias nacionais forçou o governo a reduzir ainda mais seus gastos planejados.

A França não conseguiu alcançar um superávit em seu orçamento primário que exclui os custos com juros desde 2008, e a agência de classificação de risco S&P Global previu nesta semana que, nesse aspecto, seu déficit permanecerá um dos maiores da zona do euro nos próximos três anos. O Morgan Stanley estimou recentemente que a França é a menos provável das quatro maiores economias da zona do euro a atingir as metas estabelecidas pelas novas regras.

A Itália, que tem o maior peso da dívida entre as principais economias da zona do euro, também terá dificuldades para reduzi-la, segundo economistas do Morgan Stanley.

"A Itália historicamente registrou superávits primários, mas sua capacidade de alcançar o ajuste necessário não é garantida, em um contexto em que ela tem que pagar altas despesas com juros", escreveram recentemente em uma nota aos clientes.

No geral, a visão consensual é que as regras são mais exigentes do que o status quo, mas mais flexíveis do que o antigo quadro que foi suspenso em 2020 e que não foi aplicado consistentemente.

"O risco com as novas regras é que elas falhem no primeiro obstáculo, compelindo um nível de ajuste fiscal que é contraproducente diante dos desafios de crescimento e estratégicos que a UE está enfrentando", disse Mujtaba Rahman, diretor administrativo para a Europa na Eurasia Group.

Muito dependerá do grau de flexibilidade com que a comissão aplicará as novas regras, que entrarão em vigor a partir de 2025.

"Este acordo final não é o pacto dos meus sonhos, é diferente das propostas da comissão, especialmente porque é muito mais complicado", disse Paolo Gentiloni, comissário da economia da UE, cuja proposta original foi a base para o quadro final.

"Mas quando tomarmos essa decisão, devemos ser muito sérios sobre o fato de que precisamos implementá-la e aplicá-la."