CEO da Mercedes pede menos tarifas contra carros chineses e critica protecionismo

O presidente da Mercedes-Benz pediu ao comando da União Europeia em Bruxelas, Bélgica, que reduza as tarifas sobre carros elétricos importados da China, enquanto a Comissão Europeia está considerando aumentá-los em meio a uma investigação sobre os subsídios de Pequim para sua indústria automobilística.

A competição aumentada da China ajudaria os fabricantes de automóveis europeus a produzir carros melhores a longo prazo, disse o CEO Ola Källenius, acrescentando que o protecionismo estava "indo pelo caminho errado".

Mais de um em cada três carros da Mercedes-Benz são vendidos na China - AFP

"Não aumente as tarifas. Sou um contrário, acho que devemos ir na direção oposta: pegar as tarifas que temos e reduzi-las", disse ele ao Financial Times.

As empresas chinesas que buscam exportar para a Europa são uma "progressão natural da competição e precisam ser atendidas com produtos melhores, tecnologia melhor, mais agilidade", acrescentou. "Isso é a economia de mercado. Deixe a competição acontecer."

Os fabricantes de automóveis franceses, como Stellantis e Renault, que não têm grandes negócios na China, têm sido vocais sobre a ameaça dos veículos elétricos chineses. No entanto, a investigação enfrentou uma reação negativa dos fabricantes de automóveis alemães que dependem da China para uma parte significativa de suas vendas e lucros.

Executivos alemães temem retaliação potencial de Pequim e dos consumidores chineses em um momento em que marcas locais, como a BYD, já estão ganhando participação de mercado dos incumbentes ocidentais no maior mercado de VE do mundo.

Mais de um em cada três carros da Mercedes-Benz são vendidos na China, enquanto o país representou 40% das vendas de carros da Volkswagen no ano passado.

Os fabricantes de automóveis chineses Geely e SAIC, controlado pelo estado chinês, possuem um quinto das ações da Mercedes-Benz.

"Não pedimos por isso [investigação]", disse Källenius. "Nós, como empresas, não estamos pedindo proteção, e acredito que as melhores empresas chinesas não estão pedindo proteção. Elas querem competir no mundo como todos os outros."

Oferecendo uma defesa veemente dos mercados abertos, ele disse: "Foi a abertura de mercados que levou ao crescimento da riqueza, especialmente no milagre econômico da China, que tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza.

"Se acreditarmos que o protecionismo é o que nos dá sucesso a longo prazo, acredito que a história nos diz que não é o caso."

Atualmente, os VE chineses estão sujeitos a uma tarifa de 10% ao serem importados para a Europa. Os fabricantes de automóveis europeus pagam 15% ao exportar para a China, o que é parte da razão pela qual a maioria dos modelos alemães vendidos na China são fabricados no país.

Källenius disse que era necessário um "campo de jogo nivelado" e que ambos os lados deveriam ser "cuidadosos ao construir situações econômicas de ganha-ganha".

Ele acrescentou: "Vivemos em um mundo pragmático e percebemos que há algumas expectativas em relação à regra geral da economia de mercado... mas se buscarmos nossa fortuna no aumento do protecionismo, estamos indo pelo caminho errado."Stellantis e Renault tiveram uma jornada mais difícil na China do que seus rivais alemães, com o governo francês buscando ativamente medidas contra as empresas chinesas.

O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, alertou no ano passado que a indústria automobilística do bloco, que emprega cerca de 13 milhões de europeus, estava em risco de ser eliminada pela concorrência chinesa, assim como a outrora vibrante indústria de painéis solares do continente.

A Porsche da VW, que importa todos os seus carros vendidos na China, prometeu no ano passado lutar contra possíveis novas tarifas da UE sobre fabricantes de carros chineses. Sua estratégia é rara, já que a maioria dos fabricantes estrangeiros, incluindo a VW, mudaram em grande parte para a produção local para o mercado chinês.