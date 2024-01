China avalia pacote de US$ 278 bilhões para estabilizar bolsas, diz agência

Bengaluru (Índia) e Cidade de Singapura | Reuters

As autoridades chinesas estão avaliando medidas para estabilizar o mercado de ações, informou a agência de notícias Bloomberg News nesta terça-feira (22), citando pessoas familiarizadas com o assunto e atraindo uma resposta cética de investidores.

As autoridades estão tentando mobilizar cerca de 2 trilhões de iuanes (US$ 278,5 bilhões ou R$ 1,39 bilhão), principalmente de contas offshore de empresas estatais, como parte de um fundo de uma estabilização para comprar ações onshore por meio do link da bolsa de Hong Kong, disse a agência.

A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não respondeu a uma solicitação da Reuters para comentar o assunto.

Investidor observa painel com cotações das ações na Bolsa de Pequim - Jason Lee - 08.out.2018 / Reuters

Os mercados acionários da China tiveram um início de ano fraco, com um crescimento econômico irregular e uma nova queda nas vendas de casas na semana passada, o que solidificou a decisão dos investidores estrangeiros de se manterem afastados.

A matéria foi divulgada depois que o gabinete, após uma reunião presidida pelo primeiro-ministro Li Qiang, disse na segunda-feira (21) que aumentaria a injeção de fundos de médio e longo prazo no mercado de capitais para fortalecer a estabilidade e promover um desenvolvimento saudável.

"O pacote do mercado de ações da China é uma medida bem-vinda e mostra a crescente capacidade de resposta das autoridades. Porém, com menos de 2% de seu PIB, tememos que isso ainda seja inadequado", afirmou Aninda Mitra, chefe de macroeconomia e estratégia de investimentos da Ásia no BNY Mellon Investment Management.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os gestores globais de dinheiro —que venderam ações chinesas quando a recuperação pós-pandemia estagnou— disseram que será necessário muito tempo ou um grande estímulo para reparar o setor imobiliário, que já foi responsável por um quarto da economia.

Os fundos estrangeiros venderam cerca de US$ 1,6 bilhão (R$ 8 bilhões) em ações chinesas até agora neste ano, impulsionados principalmente por fundos ativos europeus e dinheiro passivo de Hong Kong, destacou o Morgan Stanley em um relatório na semana passada.

Os investidores chineses também estão se esquivando das ações. De acordo com a Bloomberg, as autoridades chinesas alocaram pelo menos 300 bilhões de iuanes de fundos locais para investir em ações onshore por meio do China Securities Finance ou do Central Huijin Investment.

Elas também estão considerando outras opções, algumas das quais poderão ser anunciadas já nesta semana, se aprovadas pela alta liderança, informou a agência.