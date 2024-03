Donos da Vogue e Vanity Fair devem lucrar US$ 1,4 bilhão com ações do Reddit

The New York Times

A internet não tem sido gentil com a Condé Nast, a editora de revistas como Vogue e Vanity Fair, cuja fortuna e influência diminuíram na era digital. Mas enquanto a web tira, ocasionalmente também dá.

A família Newhouse, que controla a Condé Nast por meio de sua controladora Advance Publications, está prestes a colher um lucro de cerca de US$ 1,4 bilhão nesta quinta-feira (21), depois que o site Reddit for listado na Bolsa de Valores de Nova York.

Exposição durante um evento comemorativo do 120º aniversário da revista Vogue, em Pequim, China, no ano 2012. - AFP

A Condé Nast adquiriu o Reddit por meros US$ 10 milhões em 2006, mais tarde transformando-o em uma empresa independente.

Com sua cultura de produção amadora, o Reddit está longe de parecer com os guias meticulosamente elaborados das revistas da Condé Nast.

O site funciona como um fórum online em que todo tipo de assunto pode ter uma comunidade de pessoas, com tópicos criados pelos membros para discussões desde dicas do dia a dia até literatura.

A abertura de capital do Reddit deve recompensar a aposta precoce e perspicaz feita pela família Newhouse, que possui aproximadamente um terço das ações em circulação.

A Advance, que também possui participações importantes na Charter Communications e na Warner Bros Discovery, entre outros investimentos, é uma empresa de capital fechado e suas finanças são guardadas com cuidado.

Não está claro se a própria Condé Nast se beneficiaria do valor das ações do Reddit, já que os representantes se recusaram a comentar. Tanto a Charter quanto a Warner Bros tiveram quedas significativas em seus preços de ações ao longo do último ano.

A Advance está sujeita a um período de bloqueio de seis meses durante o qual não pode vender suas mais de 42 milhões de ações do Reddit.

A Condé Nast, como muitas outras organizações de mídia, anunciou recentemente uma rodada de demissões, e mais cortes são esperados após a resolução de uma disputa com seu sindicato.

Em janeiro, a empresa transferiu o Pitchfork, a revista de música hipster, para a responsabilidade da GQ. O CEO Roger Lynch disse neste mês que a receita em 2023 não mudou em relação ao ano anterior, culpando em parte um mercado publicitário difícil.

O Reddit foi separado em 2011, e um dos fundadores do site, Alexis Ohanian, mais tarde creditou os Newhouse por fornecerem "um nível absurdo de autonomia".

Em certo sentido, o lucro dos Newhouse concorda com uma estratégia de negócios estabelecida pelo patriarca da família, Samuel I. Newhouse, um personagem à la Horatio Alger que saiu da pobreza para criar uma das dinastias midiáticas mais ricas do país.

Newhouse, que fundou a Advance em 1922, foi um dos primeiros especialistas em ativos problemáticos, comprando jornais em dificuldades a preços reduzidos e transformando-os em geradores de lucro.

A própria Condé Nast era uma grande dama em declínio quando Newhouse comprou a editora em 1959, percebendo uma oportunidade em revistas de moda.

Robert A. Sauerberg Jr., ex-CEO da Condé Nast que permanece no conselho do Reddit, também possui quase 50 mil ações na empresa de tecnologia, de acordo com arquivos públicos.

Sua participação potencialmente valeria US$ 1,6 milhão sob o preço-alvo de US$ 34 por ação.