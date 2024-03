Governo lança programa para atrair mais voos internacionais

Brasília

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou um programa para tentar atrair para o Brasil novos voos internacionais.

A iniciativa da Embratur prevê o uso do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) para essas ações.

"O programa utilizará recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) porque contribui com as estratégias de Desenvolvimento da Aviação Civil, Eficiência e Sustentabilidade, estabelecidas na Política Nacional de Aviação (PNAC)", informou a empresa.

Aviões brasileiros no aeroporto de Congonhas. - Bruno Santos-17.08.2023/Folhapress

O chamado Pati será executado pela Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e o Ministério de Portos e Aeroportos. O lançamento acontece na manhã desta quarta-feira e foi antecipado pelo jornal O Globo.

A empresa afirma que a finalidade do programa será "ampliar a conectividade aérea internacional do Brasil e garantir uma melhor experiência do turista estrangeiro nos aeroportos brasileiros".

O primeiro edital de chamamento foi publicado nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União. Ele é voltado para aeroportos e companhias aéreas.

O edital terá um limite financeiro líquido de até R$ 3,3 milhões para a aplicação em projetos de aumento de voos e promoção do Brasil, com o valor de referência de R$ 40 por assento operado em voo de chegada ao Brasil durante a referida temporada.

O aporte de recursos para cada projeto estará limitado por um teto de R$ 800 mil.