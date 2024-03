Investidores veem crescentes oportunidades em tecnologia da água

Nova York | Financial Times

Se os desafios andam de mãos dadas com as oportunidades, a água deve ser um foco principal para os investidores.

Um quarto da população mundial vive em países que enfrentam um estresse hídrico extremo - ou seja, usando 80% de seu suprimento anualmente. A mudança climática colocará ainda mais pressão sobre os suprimentos.

Estação de tratamento de água da Sabesp em de Itatiba. Setor é aposta de investidores. - Rubens Cavallari/Folhapress

Os governos que tentam fornecer "água limpa e saneamento" —o sexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU— enfrentam enormes lacunas de financiamento. As estimativas para os investimentos necessários globalmente em infraestrutura relacionada à água variam de US$ 6,7 trilhões até 2030 a US$ 22,6 trilhões até 2050.

Em princípio, tudo isso deveria criar oportunidades para empresas inovadoras e seus apoiadores. Na prática, no entanto, tem sido difícil atrair financiamento para o que é um setor de movimento lento e altamente regulamentado - e baseado em um recurso pelo qual, muitos argumentam, grandes empresas e agroindústrias estão pagando um preço muito baixo.

"Infelizmente, é apenas uma pequena parte do financiamento climático e muitas vezes pode ser um pensamento posterior para fundos de tecnologia limpa", diz Ari Raivetz, que trabalha há quase duas décadas como capitalista de risco e executivo sênior nos setores de reciclagem de água e águas residuais.

Um número de barreiras dificulta o fluxo de financiamento privado para a tecnologia da água. Além do preço irrealista da água, há poucas oportunidades de investimento em larga escala: o setor de tecnologia da água tem apenas uma startup bilionária, ou unicórnio - a Gradiant, sediada em Boston - enquanto, na tecnologia climática, os 20 principais unicórnios do mundo foram avaliados em mais de US$ 140 bilhões no início de 2024, de acordo com a Statista.

"É um pouco um problema de ovo e galinha", diz Namratha Kothapalli, uma principal e parte da equipe de tecnologia climática e tecnologia industrial do fundo de capital de risco europeu Speedinvest. "Os investidores precisam ver mais startups que possam crescer e se expandir." E, é claro, sem financiamento, isso não pode acontecer.

Raivetz aponta outros obstáculos: prazos longos desde o design até a aquisição e construção, e uma abordagem que tende a ser reativa: consertar e manter sistemas falhos.

"Estamos constantemente correndo atrás do nosso rabo", diz Raivetz, que, em 2019, fundou a Transcend, que cria software para ajudar a planejar e projetar infraestrutura para a água e outros setores.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No entanto, o aumento da incidência e gravidade das secas, e uma crescente conscientização sobre os vínculos entre água e mudanças climáticas, estão agora colocando a água no radar de empreendedores e investidores. Foi por esse motivo que a FoodShot Global, sediada em Nova York - uma rede de bancos, empresas e investidores apoiando startups que desenvolvem tecnologia para sistemas alimentares sustentáveis - tornou a conservação da água sua área de foco anual no ano passado.

Outros desenvolvimentos também deram nova relevância ao investimento em água em 2023. Em maio, o grupo de tecnologia Xylem concluiu a aquisição de US$ 7,5 bilhões da empresa de tratamento de água com sede em Nova Jersey, Evoqua. No mesmo mês, o único unicórnio da tecnologia da água surgiu, quando a Gradiant, que desenvolveu novas formas de tratar águas residuais industriais, alcançou uma avaliação de US$ 1 bilhão.

"As empresas estão amadurecendo e têm potencial para saídas bem-sucedidas", diz Danya Hakeem, vice-presidente de portfólio da Elemental Excelerator, um investidor sem fins lucrativos com sede no Havaí em tecnologia climática. "E novos fundos estão surgindo focados em soluções de água."

O nexus água-clima também está atraindo financiamento governamental. Nos EUA, por exemplo, parte do Fundo de Redução de Gases de Efeito Estufa de US$ 27 bilhões da administração Biden está disponível para projetos e tecnologias de infraestrutura de água limpa. "Um dos requisitos para a implementação desses dólares é que eles mobilizem capital privado", diz Hakeem.

Muitas das startups que estão levantando com sucesso financiamento estão abordando o impacto da poluição agrícola e industrial no abastecimento de água. "Muitas pessoas estão usando nosso software para projetar instalações de reciclagem de água", explica Raivetz.

E as startups frequentemente adotam uma abordagem de economia circular ao transformar os contaminantes que removem da água em novos materiais brutos. "Está fechando o ciclo de uso da água", diz Kothapalli.

Raivetz aponta para a tecnologia baseada em algas que a Gross-Wen Technologies, com sede em Iowa, desenvolveu para tratar águas residuais e recuperar nutrientes dela que podem ser usados em fertilizantes.

A carteira da Elemental inclui empresas que adotam uma abordagem semelhante. A Cambrian Innovation, com sede em Massachusetts, por exemplo, desenvolveu um "Reator EcoVolt" que usa micróbios para produzir água limpa e biogás a partir de águas residuais. A Matter, de Bristol, no Reino Unido, possui uma tecnologia que filtra microplásticos de águas residuais, para reciclagem.

Os investimentos em startups de água continuam pequenos: estimados em US$ 470 milhões em 2021, de acordo com a GWI WaterData, em comparação com quase US$ 27 bilhões para tecnologia climática no primeiro semestre de 2022.

Hakeem acredita que isso mudará, no entanto. Ela compara a mudança aos primeiros dias da energia solar. "Era difícil investir - as pessoas tiveram que descobrir o melhor lugar no mercado e a maneira certa de apoiar essas soluções", diz ela. "Mas elas fizeram, e acredito que farão também na água."