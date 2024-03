Para a geração Z, ainda há um motivo para usar o Facebook: economizar dinheiro

Nova York (EUA) | The New York Times

Em dezembro, Ellicia Chiu e Cher Su tinham apenas algumas caixas quando se mudaram para um apartamento no Lower East Side de Nova York.

Antes da mudança, vindo de Los Angeles, as duas amigas sabiam que precisariam mobiliar o novo apartamento com eletrodomésticos pequenos, decoração e móveis.

Mas em vez de comprar itens novos, elas sabiam que seria mais acessível encontrar itens de segunda mão no Facebook Marketplace, o serviço de compra e venda da rede social.

Ellicia Chiu, à esquerda, com Cher Su, à direita, com seu aspirador de pó de US$ 135 e cesto duplo de roupa suja de US$ 20 em Nova York (NY) ORG XMIT: XNYT0539 - NYT

"Eu só uso o Facebook para o Marketplace", disse Chiu, 24 anos, que acrescentou que passava a maior parte do tempo social no TikTok e no Instagram, que é de propriedade da Meta, empresa-mãe do Facebook.

Para muitos jovens na casa dos 20 anos que não têm muita renda disponível, o Marketplace é um lugar para conseguir ofertas em itens que normalmente não poderiam pagar.

"Como alguém na casa dos 20 anos, eu quero ter coisas melhores, mas ainda não tenho os meios financeiros para chegar lá", disse Chiu, que acrescentou que preferia o Marketplace em relação a outros sites porque sua interface era fácil de usar, facilitando a busca por ofertas em móveis.

Ao longo da última década, o Facebook tem perdido popularidade entre a Geração Z como um site social, aponta uma pesquisa do Pew Research Center de 2022. Em vez disso, os jovens estão passando mais tempo social no Instagram, TikTok e Snapchat.

"O Facebook Marketplace é frequentemente chamado de 'o bazar da internet' e é um equivalente moderno ao eBay e Craigslist", disse Yoo-Kyoung Seock, professora de têxteis, marketing e interiores na Universidade da Geórgia, que estuda o comportamento do consumidor entre a Geração Z e millennials e a sustentabilidade ambiental na indústria têxtil.

"O sucesso da plataforma se deve em grande parte à confiança que os usuários depositam nela, sendo resultado de um login único feito com a rede social do Facebook."

Para uma geração que é consciente do meio ambiente e prefere comprar em segunda mão, o Marketplace se tornou popular.

"Os jovens, incluindo estudantes e jovens profissionais, estão cada vez mais atraídos por bens usados", disse Seock. A inflação mais rápida também tornou as compras de segunda mão uma escolha prática, acrescentou.

Lançado em 2016, o Marketplace tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais e é o segundo site online mais popular para bens de segunda mão, atrás do eBay, de acordo com uma pesquisa de 2022 da Statista, uma empresa que fornece dados de mercado.

A Meta não fala muito sobre o Marketplace como negócio, como seus dados demográficos podem diferir do Facebook como um todo, e se tem alguma visão de crescimento da plataforma em seus relatórios anuais.

A companhia não respondeu a perguntas sobre se tem metas de negócios de longo prazo para o Marketplace ou se estava ciente da popularidade da plataforma entre a Geração Z.

Alguns compradores dizem que preferem o Marketplace ao Craigslist, que era popular entre as gerações mais velhas em busca de bens usados, porque, ao contrário do Craigslist, os compradores e vendedores do Marketplace têm perfis com avaliações que os tornam mais confiáveis e a comunicação é integrada no Facebook, tornando a comunicação fácil.

O Marketplace é gratuito para os compradores usarem. Embora os vendedores possam encontrar taxas de transação, muitos deles evitam isso vendendo localmente e pedindo aos compradores para trazerem dinheiro ao retirar a compra. Chiu disse que geralmente pagava usando o Venmo, embora levasse dinheiro se o vendedor insistisse.

Chiu e Su disseram que sua compra favorita no Marketplace foi um sofá da West Elm, que o vendedor teve por menos de um ano. O sofá custava US$ 1.200 no varejo, e elas o compraram por US$ 145.

Chiu disse que o vendedor a havia avisado que o sofá tinha marcas de arranhões de gato, mas quando ela e Su foram ver, não viram muitos arranhões.

Algumas de suas outras descobertas favoritas no Marketplace incluem uma panela de arroz Zojirushi (preço de varejo: US$ 150; comprada no Marketplace por US$ 50), um aspirador Dyson (preço de varejo: US$ 470; comprado no Marketplace por US$ 135) e uma mesa extensível Ikea Norden (preço de varejo: US$ 350; comprada no Marketplace por US$ 150).

No total, Chiu e Su disseram que gastaram aproximadamente US$ 1.400 em mais de 30 itens comprados no Marketplace e estimaram que economizaram mais de US$ 3.000.

Nem todas as compras de Chiu e Su foram bem-sucedidas: Chiu comprou uma vez uma planta de um vendedor que descobriu ter raízes podres ao tentar replantá-la.

Os compradores têm que negociar devoluções com os vendedores no marketplace, e o vendedor da planta de Chiu mais tarde ofereceu um reembolso de 50% do preço que ela havia pago, o qual ela aceitou. Su disse que comprou uma estante que desmontou assim que chegou em casa. Ela não conseguiu obter um reembolso.

Su disse que estava ciente de golpes no Marketplace e tentava evitá-los. "Há muitos golpistas que tentam pedir informações pessoais ao enviar mensagens sobre itens - então fique atento a isso também!" ela alertou. (A Meta fornece aos usuários guias sobre como reconhecer e evitar golpes.)

Sebastian Ramos, um estudante do terceiro ano na Universidade DePaul em Chicago, também usa o Marketplace para comprar e vender itens, e até mesmo uma vez conseguiu um sofá de graça (preço de varejo estimado: US$ 1.300).

Ele também comprou prateleiras de acrílico para discos de vinil (preço de varejo estimado: US$ 45; comprado no marketplace por US$ 10) e vendeu seu Nintendo 3DS usado (preço de varejo: US$ 200; vendido no marketplace por US$ 150).

Sebastian disse que não usa o Facebook para redes sociais, mas gosta de comprar itens de segunda mão no Marketplace para economizar dinheiro e também porque gosta de fazer compras em brechós.

"Você não precisa pagar mais por algo novo quando pode encontrar algo que foi usado, ou até mesmo levemente usado, por um preço muito mais barato", disse ele.