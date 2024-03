Risco de inadimplência não está só na baixa renda, diz vice-presidente do Mercado Pago

São Paulo

O novo vice-presidente sênior do Mercado Pago no Brasil, Andre Chaves, disse nesta terça-feira (5) que o alto risco de inadimplência está em todas as classes sociais, e que o banco digital busca de todas as formas captar esse perfil na sociedade em meio a uma aceleração na emissão de cartão de crédito pela empresa no país.

"O alto risco não necessariamente é baixa renda, tem alto risco na alta, na média e na baixa renda. A gente acha que uma parte da população está bastante alavancada [uso de recursos além do que a pessoa tem na conta] e que corre o risco de se enrolar se a gente der mais crédito", disse Chaves a jornalistas na sede do Mercado Livre, em Osasco.

Chaves disse que o Mercado Pago usa diversas ferramentas, inclusive a inteligência artificial, para mapear as pessoas que têm alto risco de inadimplência, uma vez que, em meio a uma estratégia de acelerar a emissão de crédito, é importante ser "extremamente cauteloso" com essa questão.

"Cartão de crédito é um produto central na nossa proposta de valor", disse Andre Chaves, que ocupava outro cargo no Mercado Livre desde 2020 e foi anunciado na nova função na semana passada.

"Mas a gente sabe separar o joio do trigo [...] a gente está seguro do risco que está tomando."

Segundo Chaves, boa parte da aceleração na carteira de crédito do Mercado Pago no país vem da alta renda. Além do cartão de crédito, o banco digital tem acelerado também em outras frentes, como no marketplace e no crédito pessoal.

Nesta segunda-feira (4), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ser um fato que o problema de inadimplência no Brasil é fruto do aumento no número de cartões emitidos fora do sistema bancário, bem como o aumento de limite para clientes endividados, em uma competição acirrada de emissores.

Questionado sobre esse assunto pela Folha, Chaves se esquivou de comentar. Ele disse que prefere não opinar sobre as práticas de outras instituições, mas garantiu que o Mercado Pago é respeitoso com o risco de inadimplência.

"Uma coisa que nosso fundador fala é que todos os negócios do Mercado Livre têm de crescer, o único que precisa de autorização é o crédito, porque a gente tem de ser sempre respeitoso com o risco", afirmou Chaves.

Durante o evento, a diretoria do Mercado Pago anunciou aumento do rendimento de sua conta-corrente de 100% para 105% do CDI, tornando-se a instituição com o maior rendimento de saldo em conta do Brasil.

Além de sedimentar os clientes que a empresa já tem, o objetivo com o novo produto é atrair novos clientes para o banco digital.