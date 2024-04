Ações da Tesla disparam após Musk fechar acordo com Baidu por carro semi-autônomo

Xangai, Pequim e Londres | Financial Times

Elon Musk, dono da Tesla, fechou um acordo com o grupo de busca chinês Baidu para impulsionar a tecnologia de direção semi-autônoma da montadora de carros elétricos no mercado da China.

A parceria ocorreu depois que Musk se encontrou com o segundo líder da China, o primeiro-ministro Li Qiang, em Pequim no domingo (28). A fabricante de carros norte-americana teve recentemente que lidar com a queda nas vendas e preocupações com a segurança de dados.

Após o anúncio, a ações da Tesla subiram 17%, para US$ 197, nesta segunda-feira (29), dando à empresa um valor de mercado de US$ 615,8 bilhões. Elas subiram mais de um terço nas últimas duas semanas após terem caído pela metade nos últimos dois anos.

Elon Musk e o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em reunião em Pequim, em 28 de abril de 2024 - Xinhua/Wang Ye

A Tesla superou um obstáculo regulatório importante com o acordo com a Baidu. Empresas estrangeiras que vendem veículos inteligentes na China são obrigadas a usar um dos cerca de 20 fornecedores locais aprovados de sistemas de mapeamento e navegação, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Tesla tinha cerca de 7,5% do mercado de veículos elétricos na China no primeiro trimestre, e o país é o segundo maior mercado da fabricante de carros.

Mas Musk está pressionando para lançar e monetizar o sistema "full self-driving" da Tesla no país, enquanto a fabricante de carros lida com a queda nas vendas em meio à crescente concorrência. O sistema pode acelerar, direcionar e frear, mas não é estritamente uma tecnologia totalmente autônoma.

O preço das ações da Tesla caiu cerca de 30% este ano, à medida que perdeu terreno para rivais locais na China. A empresa também foi afetada por uma desaceleração global no crescimento das vendas de veículos elétricos e cortou milhares de empregos. A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

No início deste ano, a Tesla reduziu o preço da assinatura mensal de seu sistema de direção autônoma total nos EUA. Musk também falou sobre licenciar seus sistemas para outras fabricantes de carros.

"Ir com tudo na autonomia é uma jogada cegamente óbvia", escreveu Musk no início deste mês no X, ex-Twitter, plataforma da qual é dono.

Lançar a tecnologia na China aumentaria drasticamente suas receitas de assinatura, além de ajudar a diferenciar seus carros em relação a um número crescente de veículos elétricos competitivos de fabricantes locais.

O acesso a mapeamento de alta definição é crucial para que um sistema de tecnologia de direção parcialmente autônoma funcione. Os sistemas autônomos dependem de uma combinação de sensores, como câmeras ou radares, que podem ver obstáculos, bem como mapas da rede viária existente, para navegar.

Para dirigir com segurança, os veículos precisam saber exatamente onde estão, muitas vezes dentro de milímetros, bem como os contornos do terreno ao seu redor.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No domingo, os veículos elétricos da Tesla foram incluídos em uma lista de mais de 70 modelos de carros que foram testados para conformidade com a segurança de dados por um grupo da indústria chinesa.

Mas Tom Nunlist, especialista em regulamentação de tecnologia chinesa da consultoria Trivium, com sede em Pequim, disse que os testes de conformidade do grupo da indústria não equivalem à aprovação para a Tesla.

"Não é uma certificação. Não é uma aprovação. É apenas uma avaliação. Este órgão da indústria está examinando a adesão dessas empresas a um conjunto emergente de requisitos de forma voluntária", disse ele.

Pequim também exige que os vendedores de veículos com tecnologia de direção autônoma armazenem os dados do usuário necessários para melhorar seus sistemas, que são em grande parte desenvolvidos nos EUA, na China.

Musk em 2021 disse que a Tesla havia estabelecido um centro de dados na China para localizar "todos os dados gerados por nosso negócio aqui, incluindo produção, vendas, serviço e carregamento".