Agrishow cria novas vias de acesso para tentar evitar filas de mais de 3 horas

Ribeirão Preto

O cenário para milhares dos visitantes da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação) em 2023 foi de caos em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), com filas de mais de três horas para conseguir chegar à fazenda que abriga o principal evento do agro no país.

Após as reclamações, a organização da feira criou novas vias de acesso para tentar evitar que os potenciais compradores de máquinas, implementos e veículos como camionetes e aeronaves gastem mais tempo na fila na rodovia do que olhando os itens à venda na Agrishow.

Outras inovações anunciadas para este ano são a disponibilização de internet gratuita para os visitantes e a instalação de torres temporárias de telefonia celular.

Congestionamento em vias de acesso à Agrishow, em Ribeirão Preto, no ano passado - Joel Silva-5.mai.2023/Folhapress

Concessionária de rodovias, a agência municipal de trânsito, prefeitura, Artesp (agência reguladora), DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e Secretaria da Agricultura discutiram no decorrer do ano possíveis soluções para a chegada e a saída da feira.

Ao anunciar as alterações no trânsito, Liliane Bortoluci, diretora da Informa Markets, empresa responsável pela montagem da Agrishow, pediu "paciência" aos ribeirão-pretanos.

As modificações em relação aos planos de acesso do ano passado foram feitas com o sentido de permitir que o tráfego de veículos flua melhor na chegada dos visitantes, concentrada no período da manhã.

O problema se concentra na principal via de acesso à Agrishow, pela rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira (anel viário), que leva o nome do pai do atual prefeito, que já registra diariamente tráfego intenso por ser rota para deslocamento de veículos que deixam os condomínios da região sentido centro de Ribeirão.

Por isso, foi criada na região da avenida Patriarca e do centro de distribuição das Casas Bahia uma nova rua, com a retirada do guard-rail existente e uma entrada nova para tirar os carros da rodovia e já acomodar no sentido do estacionamento da feira.

A segunda modificação atinge quem estiver no sentido Ribeirão Preto-Sertãozinho do anel viário, que terá duas opções de acesso. Mas não haverá mais possibilidade de transposição de um lado para o outro do anel viário, que é duplicado.

"‘Ah, mas eu quero estacionar do outro lado da feira’. Vai ter que virar lá em Sertãozinho, são cerca de sete quilômetros, então vai lá para Sertãozinho para fazer o retorno. O nosso aconselhamento é que já estacione nesse estacionamento e pegue o ônibus da feira, porque o ônibus da feira vai ser o único meio que vai fazer a transposição por baixo da rodovia", afirmou a diretora.

Outra alteração é para quem trafega no sentido Sertãozinho-Agrishow, que encontrará uma antiga entrada fechada, sem movimentação de veículos, devido ao conflito da circulação de pedestres e veículos que existia no local.

"A gente estava correndo risco de ter algum acidente, atropelamento, coisa desse tipo na entrada da feira. Para preservar a segurança de todos, estamos transferindo a entrada para uma estrada que nós abrimos."

Quem trafegar nesse sentido, vai passar reto pelo antigo acesso, entrar numa estrada paralela e depois estacionar.

Por fim, uma entrada VIP, que existia até o ano passado, deixou de existir para este ano e o local será utilizado somente para embarque e desembarque de ônibus, táxi e veículos por aplicativo.

A expectativa de organizadores ouvidos pela Folha é a de que as mudanças no trânsito, aliada à abertura oficial antecipada da feira —no domingo (28), restrita a autoridades, expositores e imprensa—, resultará em menos problemas que os registrados no último ano.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O principal teste deverá acontecer quarta-feira (1), data que historicamente reúne mais visitantes, por conta do feriado.

A feira espera cerca de 200 mil visitantes neste ano, ante os 195 mil de 2023, o que significa um adicional extra de veículos nas vias de acesso.

Para a saída da feira, também um gargalo, foi criada uma nova via pelo lado da Fundação Casa, uma estrada interna do estacionamento, e outra opção será seguir pela rodovia Geovana Aparecida Deliberto, que permite acesso direto à avenida Bandeirantes e, em seguida, ao centro de Ribeirão.

"É uma alternativa para não sair na rodovia novamente, para dar fluidez. Esta é uma saída nova, que nunca foi utilizada, então agora a gente, com o apoio da Polícia Rodoviária, vai colocar esses veículos para circular mais rápido. Quem quiser realmente sair na rodovia, a saída habitual, ela estará aberta e depois vai embora sentido Sertãozinho."

Outras opções de saída serão por uma estrada de serviços que já existe e por meio de um condomínio no entorno da feira.

FREE POR TEMPO LIMITADO

De acordo com a diretora, outra inovação para os cerca de 200 mil visitantes esperados para a feira agrícola em Ribeirão Preto é o wi-fi gratuito, que seguirá o mesmo modelo adotado em aeroportos.

Serão disponibilizadas duas horas gratuitas de acesso à internet e, caso o visitante queira mais, poderá contratar um período adicional.

A perspectiva é de que a telefonia celular, também um problema em edições anteriores, funcione melhor dentro da Agrishow após a organização fechar acordo com TIM, Vivo e Claro para a instalação de antenas temporárias na fazenda.