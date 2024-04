Banco Central Europeu mantém juros, mas sinaliza corte em junho

Frankfurt (Alemanha) e Londres | Financial Times

O BCE (Banco Central Europeu) manteve as taxas de juros nesta quinta-feira (11), mas sinalizou que considera um corte em sua próxima reunião, em junho.

O BCE disse que a taxa permanecerá em 4% até que as autoridades monetárias tivessem certeza de que as pressões de preços se estabilizaram.

Em uma mudança em relação à linguagem anterior, o BCE disse que "seria apropriado" cortar as taxas se as pressões dos núcleos dos índices, suas previsões e o efeito dos aumentos já feitos aumentassem sua confiança de que a inflação está se aproximando de sua meta de 2% "de forma sustentada".

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em uma coletiva de imprensa após a reunião do conselho do BCE em Frankfurt, Alemanha, 11 em abril de 2024 - AFP

A inflação na zona do euro caiu de um pico de 10,6% em 2022 para 2,4% em março — muito próxima da meta do banco.

"Mesmo que o anúncio da política não mencione explicitamente junho como o momento para o primeiro corte de taxa, acreditamos que a reunião de hoje deve marcar a parada final antes do corte", disse Carsten Brzeski, chefe de pesquisa macro global do banco holandês ING.

O euro, os rendimentos dos títulos alemães de dois anos sensíveis a juros e o índice Stoxx Europe 600 estavam todos mais ou menos estáveis no dia após o comunicado do banco central.

No entanto, os traders nos mercados de swaps reduziram ligeiramente a probabilidade de o BCE começar a cortar as taxas em junho para 70%, ante 75% mais cedo no dia.

As expectativas de corte de taxas dos mercados foram abaladas por dados nesta semana mostrando que a inflação nos EUA subiu mais do que o esperado em março.

Os investidores responderam reduzindo suas apostas em cortes de taxas do Federal Reserve, aos quais agora atribuem apenas uma probabilidade de 50% antes de setembro.

As movimentações do mercado nos EUA também levaram os traders a reduzir suas expectativas de quantos cortes de taxas o BCE e o Banco da Inglaterra farão ao longo do ano.

Algumas autoridades da zona do euro, e o Reino Unido, podem querer evitar cortes de taxas muito mais agressivos do que seus colegas nos EUA, em parte por medo de enfraquecer suas moedas e, assim, aumentar ainda mais a inflação.

Mas para Peter Schaffrik, estrategista do RBC Capital Markets, o BCE já se comprometeu com o corte e mudar a orientação neste momento, quando os números de inflação reais não estão muito distantes de suas próprias previsões, seria difícil de imaginar".