Banco Central não vê risco para sistema financeiro, apesar das incertezas

São Paulo | Reuters

O Banco Central disse nesta terça-feira (30) que não vê riscos relevantes para a estabilidade financeira e acrescentou que o mercado também percebe um sistema financeiro e uma economia resilientes, apesar da incerteza internacional e de preocupações fiscais domésticas.

O Sistema Financeiro Nacional "permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas", disse o Banco Central em seu Relatório de Estabilidade Financeira. "Além disso, os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram a robustez do sistema bancário."

BRASILIA, DF, 29-5-2021 - Fachada do Banco Central do Brasil, Brasília. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério da Economia. ( Foto: Leonardo Sá/Agência Senado)

Assim como o BC, o mercado financeiro também percebe melhora na economia e um SFN resiliente, afirmou a autarquia.

"Não obstante as preocupações com o cenário internacional e com o risco fiscal, os agentes do mercado financeiro relataram melhora na percepção dos ciclos econômico e financeiro e fortaleceram a percepção de tendência de alta na disposição para tomar riscos. A confiança na estabilidade do SFN segue elevada, próxima à máxima histórica."

Entre os riscos remanescentes, a autarquia citou um ambiente externo volátil em meio a debates sobre o início do afrouxamento monetário nas principais economias, afirmando que esse cenário impõe cautela a bancos centrais de países emergentes.

Segundo o Banco Central, o financiamento à economia real permaneceu desacelerando, mas o afrouxamento da política monetária e a melhora na percepção do risco começam a dar sinais positivos para o setor de crédito, principalmente no crédito às empresas de menor porte e no crédito bancário para grandes empresas.

A autoridade monetária citou estabilização no apetite por risco das instituições financeiras (IFs) na concessão de crédito, que antes vinha caindo, afirmando que essa recuperação veio em linha com a melhora na economia.

"No entanto, o ambiente continua demandando atenção. Considerando os riscos relacionados à atividade econômica, ao comprometimento de renda e ao endividamento das famílias ainda elevados, e à pressão sobre a capacidade de pagamento das empresas de menor porte, o ambiente continua demandando preservação da qualidade das concessões", disse o BC no relatório.

Num geral, o BC avaliou que o sistema financeiro continua bem provisionado para perdas estimadas com crédito.

Enquanto isso, após dois semestres em declínio, a rentabilidade do sistema bancário apresentou tímida recuperação, com perspectiva positiva para 2024, disse a autarquia, citando estabilização das despesas com provisões e queda da taxa Selic --atualmente em 10,75%.

"A rentabilidade pode se beneficiar também do processo de desinflação, que diminui as pressões sobre os custos operacionais", completou o BC.

O Banco Central afirmou ainda que o sistema bancário elevou o colchão de liquidez, que permanece confortável para manter a estabilidade financeira.

Também foi citada no relatório maior preocupação das instituições financeiras com potenciais efeitos dos riscos climáticos sobre o sistema financeiro.