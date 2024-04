Empresa de sogro de Trump entra no conselho de dona do Burger King no Brasil

Bloomberg

A empresa Affinity Partners entrou no conselho da Zamp, que é dona das redes de fast food Burger King e Popeyes no Brasil.

A Affinity Partners é de propriedade de Jared Kushner, que é sogro de Donald Trump, ex-presidente dos EUA, e trabalhou na administração do familiar. A empresa investiu cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,02 bilhão) no início deste ano na Zamp.

Zamp é dona do Burger King e do Popeyes no Brasil - Mario Tama/Getty Images via AFP

Asad Naqvi, sócio da Affinity, foi eleito como membro do conselho durante uma assembleia-geral de acionistas na sexta-feira (26), de acordo com um comunicado da Zamp. Outro novo investidor da dona das redes de fast food é Santiago Jariton, diretor de investimentos da Emerging Variant Capital Management.

A Mubadala Capital, que é o fundo soberano de Abu Dhabi que controla a Zamp, manteve Leonardo Yamamoto como presidente e adicionou outros dois executivos, incluindo o chefe do país do Brasil, Oscar Fahlgren, ao conselho.

A Zamp tem mais de 1.000 restaurantes Burger King e Popeyes no Brasil e está em negociações para adquirir os direitos de também representar a Starbucks no país. Após um esforço para assumir o controle da Zamp, a Mubadala agora possui 58% da empresa, com a Restaurant Brands International detendo uma participação de 9%.

A Zamp é o primeiro investimento conhecido na América Latina da Affinity Partners, que foi lançada depois que Kushner deixou a Casa Branca, onde trabalhou na administração Trump.

Ele usou suas ligações mundiais estabelecidas no cargo para ajudar a levantar fundos, incluindo do Oriente Médio.