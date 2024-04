Gestor de fundo da Noruega defende investimento nos EUA e afirma que americanos trabalham mais

Oslo | Financial Times

A Europa trabalha menos, é menos ambiciosa, mais regulamentada e mais avessa ao risco do que os EUA, de acordo com o gestor do fundo soberano da Noruega, para quem a diferença entre as duas economias vêm aumentando.

Nicolai Tangen, diretor-executivo do fundo de US$ 1,6 trilhão, disse ao Financial Times que era "preocupante" que as empresas americanas estivessem superando suas rivais europeias em inovação e tecnologia, levando a um desempenho superior das suas ações na última década.

"Há uma questão de mentalidade em termos de aceitação de erros e tomada de riscos. Se você vai à falência na América, você tem outra chance. Na Europa, você está morto", disse ele, acrescentando que também havia uma diferença no nível geral de ambição. "Não somos muito ambiciosos. Devo ter cuidado ao falar sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas os americanos simplesmente trabalham mais."

O chefe do fundo de petróleo da Noruega, Nicolai Tangen - Victoria Klesty - 31.jan.23/Reuters

Suas opiniões são significativas, já que o fundo de petróleo é um dos maiores investidores do mundo, possuindo em média 1,5% de cada empresa listada globalmente e 2,5% de cada ação europeia.

Suas participações nos EUA aumentaram na última década, enquanto as participações europeias diminuíram. Elas representam quase metade de todas as suas ações em comparação com 32% em 2013. O principal país europeu — o Reino Unido — representava 15% de sua carteira de ações há uma década, mas apenas 6% no ano passado.

Perguntado se as membros do fundo estavam preocupadas com o resultado das eleições presidenciais dos EUA deste ano, onde Donald Trump está tentando derrubar o titular Joe Biden, Tangen respondeu que sim.

Ele acrescentou: "Mas não devo falar muito sobre isso. Nós apenas investimos na América em grandes empresas a longo prazo. Não terá nenhuma implicação sobre como alocamos nosso capital. Temos quase metade dos ativos na América; permaneceremos investidos na América."

O fundo está investido em cerca de 9.000 empresas em todo o mundo, mas sete empresas de tecnologia dos EUA —Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla— representam cerca de 12% de sua carteira de ações.

Tangen disse que há um argumento para as empresas já grandes ficarem ainda maiores à medida que desenvolvimentos como inteligência artificial se consolidam.

Ele acrescentou que, em discussões recentes com executivos-chefes americanos, eles reclamaram da dificuldade de fazer negócios na Europa devido a regulamentações rigorosas.

"Não estou dizendo que é bom, mas na América você tem muita IA e pouca regulamentação, na Europa você não tem IA e muita regulamentação. É interessante", acrescentou.

O fundo norueguês tem adotado uma postura cada vez mais ativa em apoio a questões ambientais, sociais e de governança (ESG), votando contra muitas de suas maiores participações em reuniões anuais, incluindo grupos de Big Tech no ano passado.

Tangen disse que estava preocupado com o potencial do fundo ser pego na atual reação ESG nos EUA, o que levou a BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, a mais do que triplicar seus gastos com segurança para o presidente-executivo Larry Fink.

"Você precisa ter muito cuidado. Você precisa escolher suas batalhas. Você quer ser menos vocal sobre algumas coisas", disse ele, acrescentando que o fundo ancorava todas as suas posições em extensos documentos de posição e expectativas sobre temas como remuneração e mulheres em conselhos.

Ele disse que o fundo de petróleo estava se tornando "a única empresa restante tendo uma opinião aqui", já que os investidores dos EUA enfrentavam clientes céticos e pressão política, enquanto "temos um cliente muito consciente socialmente".