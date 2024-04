Menos jatinhos, mais filantropia: por que bilionários estão mudando a forma com que gastam dinheiro?

Financial Times

A palavra "bilionário" evoca imagens de pessoas em ternos caros saindo de jatos particulares. Mas, enquanto isso pode ser verdade para alguns dos indivíduos mais ricos do mundo, um novo grupo de pessoas ricas parece estar adotando um estilo de vida menos chamativo.

Os jovens bilionários da tecnologia são mais frequentemente vistos vestindo roupas casuais do que os finos trajes de antigamente, e são menos propensos a fretar um jato particular para uma escapada de última hora.

"Enquanto a lista de compras padrão para um indivíduo de patrimônio líquido ultra-alto anteriormente incluía um avião particular e um iate de luxo, tais ativos agora são vistos no contexto de sua pegada de carbono e como isso reflete na reputação do proprietário", explica Caroline Russell, associada sênior do escritório de advocacia de Londres Wedlake Bell, consultora de pessoas ricas ao redor do mundo.

“Bilionários jovens estão dispostos a pagar mais por produtos que sejam bons para o meio ambiente e para a sociedade”, avalia especialista - Carlos Garcia Rawlin/Reuters

Russell cita manchetes negativas sobre o uso de jatos particulares por Taylor Swift nos últimos meses. "As redes sociais, é claro, têm um grande impacto aqui. Os jovens de patrimônio líquido ultra-alto estão em exposição para o público, e muitos agora pensarão cuidadosamente antes de postar aquela selfie posada no jato particular."

Essa observação coincide com uma queda rápida na idade média dos bilionários do mundo: de 58 em 2014 para 47 em 2023, de acordo com a corretora City Index, que analisou dados da revista de negócios americana Forbes.

Um país que se destaca como lar de bilionários mais jovens é o Reino Unido. Entre os exemplos citados pela City Index estão Ben Francis, o CEO de 31 anos e co-fundador do fabricante de roupas esportivas e fitness Gymshark, que vale 1,02 bilhão de euros (US$ 1,08 bilhão, na atual cotação), e Nik Storonsky, CEO de 39 anos da fintech Revolut, que vale 2,6 bilhões de euros (US$ 2,75 bilhões).

Além das sensibilidades elevadas em relação às mudanças climáticas e viagens, no entanto, os bilionários jovens de hoje estão realmente gastando e investindo seu dinheiro de forma diferente? E até que ponto suas atitudes mudaram em relação à geração anterior?

Eles estão cada vez mais optando por não comprar jatos ou carros rápidos, considera Jill Shipley, chefe de governança e educação na AlTi Tiedemann Global, gestora global de riqueza.

"Em vez disso, as pessoas estão focadas em como seu dinheiro pode ser ativado para ajudar a sociedade por meio de investimentos impactantes, empreendedorismo com propósito e filantropia estratégica", diz ela. Um fator por trás disso pode ser a extrema desigualdade financeira que os millennials ricos testemunharam enquanto cresciam —levando-os a ver a riqueza de forma mais negativa do que seus pais ou avós, e querer fazer algo significativo com o dinheiro que ganham ou herdam.

Quando esses detentores de riqueza gastam dinheiro, Shipley descobre que tendem a comprar bens sustentáveis, como diamantes de origem ética, casas e férias ecologicamente corretas e veículos elétricos.

"Eles estão dispostos a pagar um prêmio por produtos que são bons para o meio ambiente e a sociedade", diz ela. "Outra tendência é priorizar o gasto de dinheiro em experiências em vez de posses materiais."

As abordagens podem diferir dependendo se a riqueza do proprietário é líquida ou em papel. Especificamente, os consultores veem uma distinção entre empreendedores bilionários de papel —como fundadores de um negócio unicórnio cujo dinheiro está em ações da empresa— e aqueles cuja riqueza é líquida e facilmente acessível em um banco ou conta poupança.

Ben Lister, sócio do grupo de riqueza privada do escritório de advocacia Taylor Wessing, diz: "Aqueles que ainda não realizaram sua riqueza muitas vezes dependem da disposição de pequenas parcelas de sua participação durante as rodadas iniciais de financiamento, e seu planejamento precisa considerar tanto o boom quanto a queda, seja a criação de uma enorme riqueza líquida ou o fracasso total."

No entanto, ele diz que aqueles que realizaram uma riqueza líquida significativa inicialmente desejarão empregá-la para comprar casas ao redor do mundo, carros e outros ativos de paixão, como arte e joias. Depois disso, eles também desejarão investir a maior parte para as gerações futuras e possivelmente para objetivos sociais, ambientais e filantrópicos.

De acordo com Matthew Braithwaite —sócio da Wedlake Bell e consultor de uma ampla gama de clientes do Reino Unido e internacionais, incluindo famílias e escritórios de família— as percepções importam mais nos dias de hoje. "Os ricos do mundo agora têm que pensar seriamente em como o público pode ver suas decisões de investimento", diz ele.

Em alguns casos, há uma disposição declarada de pagar mais impostos, especialmente entre as gerações sucessivas de detentores de riqueza. "Hoje em dia, pode ser mais socialmente aceitável aparecer em uma lista dos maiores pagadores de impostos do que em uma lista de ricos", sugere Braithwaite.

"Anteriormente, um objetivo-chave em qualquer exercício de planejamento de riqueza era a mitigação de impostos, mas muitos agora veem o pagamento de impostos como sua obrigação social e moral."

Ele cita grupos de lobby como os Patriotic Millionaires, um grupo de americanos de alto patrimônio líquido que promovem a reestruturação do sistema tributário dos EUA para permitir que pessoas ricas paguem uma parcela maior de sua renda em impostos. Tem apoiadores como Abigail Disney, herdeira do império Disney, que tornou pública sua culpa pela vasta quantidade de riqueza que herdou.

Mas ganhar riqueza em uma idade mais jovem também adiciona complexidades, dizem os consultores —especialmente se as pessoas ganharam muito dinheiro rapidamente, como estrelas do esporte, músicos, atores e celebridades do YouTube.

Estelle Tague, sócia de clientes privados do escritório de advocacia britânico RWK Goodman, diz que alguns jovens influenciadores sociais e músicos frequentemente falham em ver que o que estão fazendo é trabalho.

"Muitas vezes, eles não percebem que devem pagar imposto de renda e potencialmente imposto sobre valor agregado, até que tenham gasto seus ganhos, em vez de economizar uma porcentagem para reservas fiscais. O efeito cascata é frequentemente uma grande conta de impostos e os custos de um consultor fiscal profissional para resolver os problemas."

No entanto, esses erros não são cometidos apenas por pessoas nas indústrias criativas. Alguns bilionários mais jovens falham em nomear qualquer consultor para ajudá-los.

Tague argumenta que eles são essenciais. "Eu chamo esses consultores de 'conselho de guerra' e recomendo que se encontrem pelo menos trimestralmente para apoiar e aconselhar o jovem criador de riqueza", diz ela.

"Uma vez tive um cliente bilionário de criptomoedas, que falhou em diversificar seus ativos de criptomoedas e ouvir seus consultores, perdendo completamente sua base de ativos e a totalidade de sua riqueza."

Pessoas ricas também correm o risco de serem exploradas por "supostos amigos", adverte Eliana Sydes, chefe de estratégia de vida financeira na Y Tree, um grupo baseado no Reino Unido de consultores financeiros para os ricos.

"Pode ser difícil saber se alguém está usando você por sua riqueza ou se sua riqueza está simplesmente permitindo que seus amigos se juntem a você nas atividades que você ama", observa. "É sutil e pode ser difícil distinguir entre ambos. Vemos algumas pessoas retornarem a relacionamentos de antes de ganharem sua riqueza, para se protegerem contra isso."

Ela diz que o risco de ser explorado é maior para os filhos de ultrarricos. Eles devem negociar as complexidades do dinheiro e das relações humanas, mas faltarão conhecimento financeiro e experiência social.

Mike LaCorte, diretor executivo dos investigadores internacionais da Conflict International, diz que os indivíduos ricos mais jovens também podem ser alvos de fraudadores, que dedicam tempo para perfilar e pesquisar indivíduos que esperam enganar.

Isso significa que os jovens devem estar especialmente vigilantes em relação a investidores e consultores potenciais, e até mesmo ativos de negociação online.

"Você não acreditaria com que frequência alguns jovens milionários empregam pessoas ou entram em negociações com potenciais parceiros de negócios sem realizar uma diligência importante", diz LaCorte.

"Já ouvi falar de muitos casos de jovens ricos, e alguns mais velhos também, sendo fraudados por alguém que se passava por funcionário para roubar informações ou ativos da empresa."

Indivíduos ricos também podem ser tão vulneráveis na vida pessoal quanto são no mundo dos negócios. "Não é incomum que indivíduos ricos sejam fraudados por alguém que se passou por parceiro para acessar segredos da empresa ou contas bancárias", aponta LaCorte.

"A triagem de pretendentes levanta algumas questões éticas e legais interessantes", ele admite. "Em última análise, é difícil conduzir uma verificação completa do histórico de um parceiro sem o consentimento deles, embora os jovens milionários devessem pelo menos estar procurando por bandeiras vermelhas óbvias, como a falta de presença nas redes sociais e vaguidade sobre os antecedentes."

De fato, as redes sociais representam um grande perigo. Muitos jovens cresceram com um telefone nas mãos e não pensam duas vezes em exibir imagens de sua riqueza nas redes sociais. Uma nova compra de uma marca de designer ou um novo carro esportivo frequentemente encontrará seu caminho online.

Mas isso significa que um fraudador pode reunir detalhes desses indivíduos das postagens online, que por sua vez podem ser usados para roubar a identidade de alguém —ou até mesmo levar a um sequestro.

"Para jovens milionários com filhos, não posso enfatizar o suficiente a importância de que coisas como logotipos de uniformes escolares sejam borrados em postagens de redes sociais", diz LaCorte. "Não é apenas o jovem milionário que está em risco, mas também sua família."

No entanto, um dos maiores riscos para a riqueza dos jovens pode ser sua própria falha em manter o equilíbrio entre gastos e investimentos.

Stuart Crippin, sócio e chefe da equipe de clientes privados da Seddons em Londres, diz: "Embora eles tenham todo o direito de desfrutar do dinheiro que ganham, é importante que não sejam pródigos em gastos excessivos. É muito fácil, especialmente com o risco de influências externas, gastar demais. Existem muitos casos documentados de jovens indivíduos ricos que, por um motivo ou outro, acabam dissipando mais ou menos todo o dinheiro que ganharam inicialmente."

No outro extremo da escala, no entanto, alguns ricos podem ser muito econômicos, dizem os consultores. Christopher Groves, que co-lidera a equipe de clientes privados e impostos na Europa para o escritório de advocacia Withersworldwide, insta as pessoas a doarem dinheiro durante a vida em vez de deixar decisões para depois da morte.

"Muitas pessoas se privam da alegria de doar ativos - seja para a família ou para a caridade - e esperam até morrer. É muito melhor doar durante a vida."

O consultor de investimentos Sydes concorda: "Aconselhamos todos os nossos clientes ricos, independentemente da idade, a usar sua riqueza para viver a vida que desejam e deixar o legado que desejam, se houver - e se divertir enquanto o fazem."