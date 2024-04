IA resolverá grandes questões da humanidade, diz CEO do DeepMind

Vancouver (Canadá)

Quando o cientista britânico Demis Hassabis era garoto, sua matéria favorita era física e seu sonho era poder responder grandes questões da humanidade. Mas ele não foi estudar física, nem filosofia, e sim computação.

"Li muito dos meus físicos favoritos, dos meus heróis científicos e, nos últimos 20 ou 30 anos, pouco progresso foi feito para entender algumas questões fundamentais", disse Hassabis, um ex-desenvolvedor de videogames com doutorado em neurociência cognitiva, cofundador do DeepMind, um laboratório de pesquisa comprado pelo Google em 2014.

Demis Hassabis fala na abertura do TED nesta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Vancouver, BC, Canadá - Gilberto Tadday / TED

"Então pensei: por que não construir a ferramenta definitiva para nos ajudar? E essa ferramenta é a inteligência artificial."

Hassabis deu uma entrevista a Chris Anderson, curador do TED, ciclo de palestras que começou na segunda-feira em Vancouver (Canadá). O evento completa 40 anos seguindo a tradição de estar sempre em dia com as mais novas tecnologias.

Boa parte dos palestrantes deste ano trabalha com IA e, pelos corredores do centro de convenções, as duas letras são onipresentes nos estandes dos exibidores, entre artistas, empresários e cientistas.

A DeepMind é uma empresa pioneira em IA, famosa por criar o programa AlphaFold, que consegue prever a estrutura 3D das proteínas a partir de sua sequência de aminoácidos. Anos antes, eles desenvolveram o primeiro programa a derrotar um humano no jogo Go, mais complexo que xadrez.

"A regra geral é que um estudante de doutorado leva quatro ou cinco anos para descobrir uma estrutura [de proteína], mas existem 200 milhões de proteínas na natureza. Levaria uma eternidade para fazer tudo", disse Hassabis. "Usando AlphaFold, descobrimos todas essas 200 milhões em um ano."

O resultado faz parte de uma base de dados de código aberto, da qual Hassabis acredita que boa parte dos biólogos e farmacêuticas do mundo todo estão usufruindo no momento.

"Cada proteína tem uma função especial na natureza, são quase como obras de arte", disse Hassabis, conselheiro em IA do governo britânico. "É o que os biólogos precisam paradesenhar drogas e entender doenças. Se você sabe o formato da proteína, então você sabe qual parte da sua superfície precisa atingir com seu composto de medicamento."

Para Hassabis, esses avanços são apenas o começo do tipo de progresso que ferramentas como IA podem trazer, alcançando um tipo de inteligência parecida com a humana ou superior, apelidada de AGI (em português literal, inteligência artificial geral).

"Se acertarmos, entraremos numa incrível nova era de abundância radical, curando todas as doenças, espalhando a consciência para as estrelas", disse. "E uma vez construída uma AGI, quero usá-la para compreender a natureza fundamental da realidade. É a melhor técnica que temos para compreender a enormidade do universo que nos rodeia."

Ted faz 40 anos com novo slogan

O TED acontece até sexta-feira e trará uma variedade de vozes sobre IA, algumas nem tão otimistas com a velocidade de seu avanço. Para Chris Anderson, à frente do TED desde 2002, o evento quer celebrar todas as possibilidades.

"Não queremos nos prender ingenuamente a nenhuma dessas mentalidades", disse Anderson. "É uma conversa muito rica. Aonde isso vai nos levar, não sei. Mas tudo bem em ficar animado. Há muito potencial para avanços científicos verdadeiramente dramáticos."

Para celebrar os 40 anos do TED, que começou como pequenas reuniões sobre tecnologia, entretenimento e design na cidade californiana de Monterey, Anderson anunciou um novo slogan, "ideias mudam tudo", para substituir o clássico "ideas worth spreading" (ideias que valem a pena espalhar).

Ele explicou que nesta era de "doomscrolling" (nome em inglês para o consumo excessivo de conteúdo online) é fácil considerar qualquer vídeo como "doses de dopamina", diminuindo o valor dos TED Talks, vídeos das palestras publicados online que já foram vistos mais de 30 bilhões de vezes.

"Não somos doses de dopamina. Nosso conteúdo importa. Então o novo slogan é apenas uma afirmação mais confiante de que ideias importam", disse Anderson. "Quando você quer investir na formação contínua, as ideias mudam você, e as ideias mudam o mundo."