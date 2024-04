Ministério da Justiça tem leilão com bolsa da Chanel e pintura de R$ 382 mil; saiba participar

São Paulo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública está realizando leilão de itens apreendidos em operação da Polícia Federal contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Há 109 lotes com bolsas de luxo de marcas como Prada e Chanel , pinturas de artistas como Cícero Dias e Carlos Scliar e joias.

O leilão é online e está aberto para envio de propostas até 17 de abril, às 10h. Os lances mínimos variam de R$ 1.500 a R$ 382,2 mil. Outras informações sobre o leilão e a lista de itens ofertados estão disponíveis neste link.

Itens que fazem parte do leilão do Ministério da Justiça; da esquerda para a direita em cima: pintura de Heitor dos Prazeres, bolsa da Louis Vuitton e relógio de ouro com diamantes da Cartier; na parte inferior, bolsa da Chanel, pintura de autor desconhecido e obra de Orlando Teruz. - Divulgação/Ministério da Justiça

Entre os lotes, há 79 bolsas de luxo de marcas como Chanel, Christian Dior, Prada e entre outras. O lote com lance inicial mais barato é da bolsa da marca Louis Vuitton, modelo Ellipse, a partir de R$ 1.500. Já a mais cara é uma bolsa de couro de avestruz da marca Hermés, com lance inicial de R$ 78.750.

Nas pinturas, as obras de artistas como Cícero Dias, Carlos Scliar e Carybé entre outros possuem lances iniciais mais elevados. O mais barato é o quadro de Roberto de Souza, por R$ 3.294. Já o mais caro é a pintura de Orlando Teruz, com lance mínimo de R$ 382.232.

Já os demais artigos de luxos estão separados entre joias e relógios Cartier, Bvlgari e Cartier Swiss. O lote com menor lance é do relógio suíço Cartier Swiss, de ouro cravejado de diamantes, por R$ 45 mil. Já o mais caro é um colar prateado com 186 diamantes, por R$ 152.880,61.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site do certame.

Para participar, é preciso fazer cadastro, fornecendo nome, endereço, telefone, RG e CPF (Cadastro de Pessoa Física). Após enviar as informações, o site Rio Leilões, responsável pelo leilão, irá enviar um código SMS para validar o cadastro.

Bolsas e quadros podem ser visitados e examinados de forma presencial nos endereços e horários indicados no edital de leilão, disponível neste link.