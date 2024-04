Painéis solares em edifício centenário geram debate no Reino Unido

Cambridge (Inglaterra) | The New York Times

Escalando o telhado inclinado da Capela do King's College com a agilidade de um estudante universitário, Toby Lucas, 56 anos, apontou para onde seus artesãos haviam soldado painéis solares em uma extensão de chumbo recém-instalado. Foi a parte mais assustadora do projeto, ele disse, porque uma faísca poderia ter incendiado as vigas de 500 anos que sustentam o telhado desta obra-prima do gótico inglês.

"É um marco icônico em Cambridge, e faz parte de onde eu moro", disse Lucas, cuja empresa, Barnes Construction, fez a restauração. "Você não quer ser a pessoa responsável por queimar parte dela."

A vista do telhado da Capela do King’s College em Cambridge, Inglaterra, com painéis solares recentemente adicionados - Hannah Reyes Morales/The New York Times

A capela passou pelo projeto sem ser chamuscada e agora está no coração da Universidade de Cambridge, não mais apenas um glorioso relicário do período medieval tardio, mas também um símbolo de ponta do futuro da energia verde. Seus 438 painéis fotovoltaicos, juntamente com os painéis solares em dois prédios próximos, fornecerão um pouco mais de 5% da eletricidade do colégio.

A Capela do King's College é uma das várias casas de culto emblemáticas na Inglaterra que instalaram painéis solares nos últimos anos. As catedrais de Salisbury e Gloucester têm, e este projeto pode abrir caminho para mais: Um colégio vizinho de Cambridge, Trinity, está considerando se deve colocar painéis fotovoltaicos no telhado de sua capela, que remonta ao século 16.

Mas sendo uma cidade universitária, e a Capela do King's College uma obra de arquitetura tão singular, o debate sobre a instalação dos painéis foi longo e animado —uma mistura intensa de estética, economia e política. Mesmo agora, com a estrutura de andaimes desmontada e os painéis começando a absorver a luz do final do inverno, os críticos estão ansiosos para apontar por que o projeto foi um erro.

"Você tem este extraordinário parapeito vazado, que é uma característica realmente ousada", disse John Neale, apontando para o topo da capela, onde um muro ameado corre ao longo dos lados norte e sul. "Você pode ver através do parapeito."

"Agora o que você pode ver através do parapeito, e de fato acima dele, dependendo de onde você está olhando, é uma camada reflexiva de painéis solares", disse Neale, diretor de aconselhamento de desenvolvimento na Historic England, um grupo de preservação. "Isso estará radicalmente em desacordo com o caráter histórico do edifício."

Na verdade, os painéis solares são pouco visíveis ao nível do solo, embora sejam mais perceptíveis a certa distância. Mas Neale observou que eles mudam de cor dependendo do clima, à medida que a luz incide sobre eles. Embora o efeito seja atenuado durante o inverno frequentemente nublado, ele poderia se tornar mais visível no verão, com nuvens passando por um céu azul.

Neale fez questão de dizer que, em princípio, não se opõe a adaptar edifícios antigos com novos recursos. Ele apontou para um café próximo na nave da Igreja de São Miguel como um exemplo digno de converter um prédio antigo para novos usos. A Historic England, ele disse, endossou painéis em outras igrejas.

Mas "em geral, você não deve colocar painéis em telhados proeminentes", disse Neale. Longe de estabelecer um precedente, "isso na verdade é o limite máximo, e achamos que ultrapassou uma linha que não deveria ter sido ultrapassada."

Outros críticos argumentaram que o percentual relativamente pequeno de eletricidade gerada não justificava o custo estético. Em um indício de uma guerra cultural, alguns sugeriram que os painéis solares eram o tipo de gesto politicamente correto típico de uma instituição progressista como o King's College, cujos graduados incluem o economista John Maynard Keynes, o decifrador da Segunda Guerra Mundial Alan Turing e a romancista Zadie Smith.

"Há muitas maneiras de lidar com os temores sobre o aumento das temperaturas", escreveu David Abulafia, professor emérito de história em Cambridge, na revista Spectator de direita no ano passado, enquanto o Conselho Municipal de Cambridge considerava aprovar o projeto. Instalar painéis solares, acrescentou, era "simplesmente mais um exemplo de sinalização de virtude".

Perguntado como ele via os painéis agora que estavam no lugar, Abulafia manteve sua espada guardada. "Aconteceu agora!", ele disse.

Os líderes do King's College estavam cientes dessas críticas quando consideraram instalar os painéis, juntamente com um novo telhado de chumbo. O decano da Capela do King's College, o Rev. Stephen Cherry, disse que inicialmente estava cético em relação à ideia, que surgiu durante uma reunião de planejamento vários anos atrás.

"Precisávamos pensar muito cuidadosamente sobre o impacto visual e a quantidade de energia que geraríamos", disse ele. "Eu estava muito preocupado que seríamos tentados a fazer um gesto simbólico vazio."

Um estudo concluiu que os painéis fotovoltaicos gerariam uma estimativa de 123.000 quilowatt-horas de energia por ano. Isso é suficiente para reduzir as emissões de carbono da faculdade em mais de 23 toneladas por ano, o que equivale a plantar 1.090 árvores. O Edifício Wilkins e o Albergue Old Garden próximos à faculdade possuem painéis, mas nenhuma outra superfície oferecia esse tipo de oportunidade.

Quanto ao impacto visual, Cherry disse que foi mitigado pelo fato de os painéis cobrirem virtualmente o telhado, o que pelo menos o tornava consistente. Embora o brilho polido dos painéis fosse uma mudança em relação ao cinza texturizado do chumbo, ambos eram características utilitárias em vez de decorativas, ele argumentou.

"Ninguém disse: 'Meu Deus, que coisa horrível'", disse Cherry.

Entre os estudantes, ele disse que o projeto tem sido popular, talvez até dando à capela uma relevância que não tinha no King's College há anos. Com sua magnífica abóbada em leque — esculpida entre 1512 e 1515 e a maior do mundo — a capela quase se destaca do King's College, sendo uma atração turística que atrai visitantes que mal param para olhar o pátio dianteiro bem cuidado ou o refeitório.

"Não se trata tanto de sinalizar virtude quanto de sinalizar um chamado claro para a mudança", disse Gillian Tett, reitora do King's College e colunista do Financial Times, ao The Guardian em novembro. "Sim, é um símbolo, mas os símbolos reforçam o que é normal, e estamos tentando mudar o que é considerado normal."

Para Lucas, que restaurou vários prédios antigos em Cambridge, foi um desafio de engenharia e um trabalho de amor. Para reduzir o risco de incêndio, ele usava imagens térmicas todas as noites para garantir que seus trabalhadores não deixassem pontos quentes para trás. Ao instalar a estrutura, eles tiveram que compensar uma leve curvatura quase imperceptível no meio do telhado de 289 pés de comprimento.

Depois de meses no telhado, Lucas se tornou um estudioso de seus caminhos. Ele apontou falcões que pousam nas quatro torres de canto da capela para caçar. Ele observou como, ao longo dos séculos, os visitantes entalharam suas iniciais na parede de pedra ao longo das escadas em espiral que levam ao telhado. "Helen 2009", lê-se em uma inscrição recente.

Considerando que a capela existe há meio milênio — produto de um projeto de construção de 70 anos sob quatro reis: Henrique VI, VII e VIII, além de Ricardo III — a polêmica sobre os painéis solares acabará sendo, no máximo, uma distração passageira.

"O novo telhado deve durar 100 anos", disse Lucas. "A vida útil desses painéis é de 25 a 30 anos. Eles sempre podem removê-los."