Portos europeus viram 'estacionamentos' com carros importados da China

Frankfurt, Londres e Hong Kong | Financial Times

Veículos importados se acumulam nos portos europeus, transformando-os em "estacionamentos". Os fabricantes de automóveis e distribuidores lidam com uma desaceleração nas vendas e gargalos logísticos que incluem a falta de motoristas de caminhão.

Executivos do setor portuário e automotivo apontaram para um acúmulo de carros elétricos chineses como uma das principais causas do problema, com algumas empresas reservando horários de entrega de transporte marítimo sem solicitar transporte subsequente.

Em outros casos, fabricantes de automóveis em geral estão com dificuldades para solicitar caminhões por causa da falta de motoristas e equipamentos para movimentar os veículos.

Cargueiro de veículos da BYD ancorado em Bremerhaver na Alemanha, o porto mais importante do país para a indústria automotiva - Focke Strangmann/AFP

"Os distribuidores de carros estão cada vez mais usando os estacionamentos dos portos como depósito. Em vez de estocar os carros nas concessionárias, eles são coletados no terminal de carros", declarou o Porto de Antuérpia-Bruges, cujo porto em Zeebrugge é o mais movimentado da Europa para importação de carros. "Todos os principais portos de carros" estavam enfrentando congestionamentos, acrescentou o porto, sem especificar a origem dos veículos.

Alguns executivos do setor automotivo afirmaram que os fabricantes chineses de carros não estão vendendo seus veículos na Europa tão rapidamente quanto o esperado, o que contribui significativamente para o excesso nos portos da região.

"Os fabricantes chineses de veículos elétricos estão usando os portos como estacionamentos", disse um gerente da cadeia de suprimentos de carros.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Alguns carros elétricos de marcas chinesas estavam parados nos portos europeus por até 18 meses. Alguns portos pediram aos importadores que fornecessem prova de transporte subsequente, de acordo com executivos do setor. Um especialista em logística de carros disse que muitos dos veículos descarregados simplesmente permaneciam nos portos até serem vendidos a distribuidores ou usuários finais.

"É um caos", disse outra pessoa que foi informada sobre a situação.

Cui Dongshu, secretário-geral da Associação Chinesa de Carros de Passageiros, disse que "o transporte fluvial nos mercados europeus é difícil [para as marcas chinesas de veículos elétricos]".

Ele afirma que as marcas precisam melhorar seus serviços "pós-venda" e acrescentou: "[Precisamos] mudar a exportação de carros de forma guerrilheira, o que nos colocará em uma situação desfavorável."

A BLG Logistics, empresa que opera o terminal de manuseio de carros no porto alemão de Bremerhaven, o segundo mais movimentado da Europa para veículos, disse que experimentou tempos de permanência mais longos em suas instalações depois que o governo federal da Alemanha parou de subsidiar a compra de veículos elétricos em dezembro do ano passado.

O congestionamento dos terminais de carros ocorre à medida que muitos fabricantes de carros da China, como BYD, Great Wall, Chery e SAIC, planejam uma expansão de exportação para a Europa, tanto para manter suas fábricas na China funcionando quanto para aproveitar o apetite da região por carros elétricos.

As exportações de carros da China em 2023 foram 58% maiores do que no ano anterior, provocando uma remodelação significativa do mercado de veículos. Nos dois primeiros meses deste ano, os principais destinos de exportação de carros elétricos a bateria, híbridos plug-in e veículos a hidrogênio chineses incluíram Bélgica, Reino Unido, Alemanha e Países Baixos.

Wang Wentao, ministro do comércio da China, disse em uma reunião com fabricantes de carros chineses em Paris no domingo que as acusações de "sobrecarga" eram "infundadas".

No entanto, muitos dos grupos chineses estavam montando equipes na Europa do zero e lidando com desafios logísticos do mundo real, disseram executivos do setor automotivo. Como recém-chegados ao mercado, eles têm lutado para encontrar empresas de transporte para priorizar seus pedidos.

"A falta de caminhões" é um "problema muito comum", disse uma pessoa familiarizada com a situação, que acrescentou que muitos veículos haviam sido "reservados pela Tesla".

"Qualquer nova marca enfrentará esse problema, se você não tiver escala, se não tiver entregas regulares, então você não é o maior cliente [dos grupos de transporte]", acrescentaram.

A situação teve um efeito cascata nos navios que descarregam seus carros. Um operador de navios de transporte de carros, a United European Car Carriers, com sede em Oslo, disse ter vivenciado "muitas experiências frustrantes", com seus navios sendo atrasados nos portos italianos de Livorno e grego de Pireu devido a congestionamentos nos terminais.

O congestionamento é o mais recente revés para o sistema global de transporte de carros acabados. O setor tem enfrentado meses de escassez de capacidade em navios após o aumento das exportações de veículos chineses ter provocado um aumento de 17% nos movimentos de veículos de longa distância em relação ao ano anterior. Os problemas foram ainda exacerbados por desvios após ataques no Mar Vermelho, que substancialmente alongaram os tempos de viagem dos navios.