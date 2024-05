Bolsa e dólar recuam, com foco no exterior e próximos passos de política monetária

A Bolsa brasileira e o dólar operavam em queda nos primeiros negócios desta sexta-feira (17), em dia de agenda esvaziada após uma semana agitada para os mercados globais.

Às 10h27, o Ibovespa recuava 0,14%, a 128.099 pontos, e a moeda norte-americana perdia 0,17%, cotada a R$ 5,121 na venda.

As atenções se voltam a falas de diretores de política monetária daqui e dos Estados Unidos.

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, participa nesta sexta da 2ª Conferência Anual do BC, em Brasília. No exterior, são esperados discursos de dirigentes do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), em um momento em que os investidores seguem atentos a qualquer indício sobre quando o primeiro corte da taxa de juros norte-americana irá acontecer.

Na cena doméstica, os dados de desemprego divulgados há pouco pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) também eram digeridos pelo mercado.

REUTERS

Na quinta-feira (16), o dólar recuou 0,10%, cotado a R$ 5,130, e a Bolsa teve alta discreta de 0,20%, a 128.282 pontos.

Os investidores ainda repercutiam a demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras, que derrubou valor de mercado da estatal em R$ 47,1 bilhões na somatória dos dois últimos pregões.

Os papéis da petroleira seguiram em forte queda —os preferenciais em 2,84% e os ordinários em 1,82%—, mas a pressão foi contida por empresas do setor frigorífico, bancos e Vale, que, ao lado da Petrobras, responde por uma das maiores fatias do Ibovespa.

A troca de comando foi vista com preocupação por economistas, que temem interferência política na estatal.

"O mercado nunca gosta de ingerência política sobre empresas com negócios em Bolsa. Não será diferente desta vez, até porque Prates vinha se mostrando um conciliador entre mercado e política. O grande problema da empresa é refino: entra governo, sai governo, é sempre uma dor de cabeça", avalia Alexandre Espirito Santo, economista da Way Investimentos.

Para o posto de Prates, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a engenheira Magda Chambriard, que comandou a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) no governo Dilma Rousseff (PT).

Com ela, a Petrobras terá o sexto presidente em três anos —um mau sinal para a petroleira. "Gera incerteza, e os investidores estrangeiros ficam ressabiados e vendem as ações."

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A agenda esvaziada da quinta ainda permitiu que o mercado digerisse os dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, ofuscados pelos imbróglios da Petrobras.

O índice de preços subiu 0,3% no mês passado, depois de avançar 0,4% em março e fevereiro, informou o Departamento do Trabalho. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, ante 3,5% em março.

Economistas consultados pela Bloomberg previam alta de 0,4% na base mensal e 3,4% na anual. O Fed trabalha com a meta de levar a inflação a 2% em 2024.

O resultado sugere que a inflação norte-americana retomou sua tendência de queda no início do segundo trimestre.

O dado é um importante indicador para calibrar as expectativas do mercado quanto à proximidade do primeiro corte na taxa de juros norte-americana, atualmente na faixa de 5,25% e 5,50%, pelo Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA).

"A tônica do mercado tem sido a dinâmica da inflação americana e como que o mercado de lá responde em termos de precificação de taxa de juros", avalia Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos.

Na cena corporativa, o setor de frigoríficos subiu em bloco. Minerva liderou a coluna positiva, com alta de 9,38%, seguida por JBS, que estendeu ganhos da véspera a 4,63%. Marfrig avançou 4,44% e BRF, 3,29%.

"As ações seguiram o ânimo dos agentes com os bons resultados da BRF, se refletindo também sobre a Marfrig, que tem mais de 50% de participação na BRF. No caso da JBS, o destaque foi o resultado nos EUA, mesmo no topo do ciclo de alta do boi no país", diz Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos.

Vale subiu 0,73%, em resposta aos futuros do minério de ferro da China. Por lá, o governo está considerando comprar imóveis não vendidos para estimular o mercado imobiliário, o que melhorou o sentimento dos investidores e as perspectivas de demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço.

Entre as quedas, CVC liderou com 6,98%, após renúncia do presidente do conselho de administração, Valdecyr Maciel Gomes. Azul perdia 6,27%, seguida por YDUWS (5,01%).