China libera certificado para aeronave da AutoFlight que voa sem piloto

A fabricante chinesa AutoFlight informou que seu pedido para o Certificado de Tipo de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), chamada Prosperity, foi oficialmente aceito pela Administração de Aviação Civil da China. O processo de certificação foi iniciado no dia 26 de abril.

A obtenção da certificação de aeronavegabilidade é o passo inicial para garantir a segurança de voo das aeronaves e também é o pré-requisito para a entrada em operação comercial.

Trabalhadores revisam o eVTOL de cinco assentos no Porto de Cruzeiros de Shekou, Shenzhen, no sul de China - Xinhua/Mao Siqian

O Prosperity é equipado com sistema de propulsão puramente elétrico, tem peso máximo de decolagem de 2.200 kg e design de cabine de 5 lugares. Sua configuração de asa "lift and cruise" permite a decolagem vertical, semelhante a uma aeronave ou helicóptero multirrotor. Uma vez no modo de voo, ele faz a transição para voo de asa fixa para cruzeiro horizontal.

A fabricante afirma que a versatilidade na decolagem e pouso, eficiência, comodidade e segurança ambiental fazem do modelo a escolha ideal para "táxis voadores". As aeronaves eVTOL serão utilizadas para viagens aéreas ponto a ponto dentro de cidades e áreas intermunicipais, com o objetivo de oferecer preços semelhantes aos serviços de automóveis terrestres.

Em fevereiro, a AutoFlight apresentou o primeiro voo de demonstração de táxi aéreo elétrico interurbano do mundo entre as cidades de Shenzhen e Zhuhai, no sul da China. Duas aeronaves Prosperity completaram o marco significativo ao voarem de forma autônoma a rota de 50 km (31 milhas).

O voo através do Delta do Rio das Pérolas durou apenas 20 minutos, uma viagem que exigiria até três horas de carro. Essa conquista marcou o primeiro voo público mundial de uma aeronave eVTOL em uma rota marítima e interurbana.

A rota entre Shenzhen e Zhuhai faz parte do futuro cenário de tráfego aéreo planejado pelo governo regional à medida que desenvolve sua estratégia de "economia de baixa altitude", que resultará na abertura de milhares de vertiportos e centenas de rotas aéreas eVTOL em toda a área da Grande Baía, no sul da China.