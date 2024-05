Difícil encontrar investimento com mais retorno que show da Madonna, diz CEO do Itaú

São Paulo

O Itaú está muito feliz com o show da Madonna, diz o CEO da instituição Milton Maluhy. Apesar de não revelar o impacto do evento em abertura de contas e consciência de marca, o banco vê um saldo positivo, especialmente para o governo do Rio de Janeiro.

"Não fizemos esse evento com o objetivo nem de abrir mais contas, nem de trazer só um recall [manutenção da marca na lembrança das pessoas]. Faz parte de uma série de eventos que têm sido feitos para a celebração dos cem anos", disse Maluhy, durante entrevista a jornalistas para comentar o resultado do banco no primeiro trimestre deste ano.

"R$ 300 milhões de impacto num final de semana na cidade do Rio de Janeiro e no seu entorno, com turismo, hotelaria, serviços, restaurantes, bares, etc. Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista do governo e da prefeitura, foi um super, superinvestimento. Difícil encontrar algo com retorno maior do que esse", completou Maluhy.

Madonna durante show histórico em Copacabana, Rio de Janeiro, na noite de sábado (4) - Pablo PORCIUNCULA /AFP

Os custos do show que encerrou a Celebration Tour na praia de Copacabana, neste sábado (4), chegaram a quase R$ 60 milhões, segundo valores declarados pela produtora Bonus Track Entretenimento ao governo do estado do Rio de Janeiro.

"Quisemos fazer algo para a população, então a ideia de um evento gratuito vem daí. Queríamos dar para a população, para o país, um show da relevância do show da Madonna", disse Maluhy.

Foram 1,6 milhão de pessoas na praia, segundo a Riotur, empresa de turismo vinculada à Prefeitura do Rio.

O executivo também fez referência a críticas negativas sobre o show, que teve palavrões e conotação sexual.

"Naturalmente, a Madonna tem o script dela, tem o roteiro dela, a gente não entra nesse tipo de discussão. É o show que ela define, que o time dela define. O que a gente queria era fazer e ser parte de um grande evento, dado que ela fez parte da nossa campanha dos cem anos", afirmou o presidente do Itaú.

A cantora é uma das celebridades da nova campanha publicitária do Itaú, que adota o "feito de futuro" no lugar do "feito para você".

"Ficamos muito felizes com o impacto e com tudo que foi feito. De levar uma agenda cultural, de música, para alegrar a vida dos brasileiros e para a gente unir o país num momento importante como esse, para que todos possam celebrar e curtir um final de semana diferente."

RAIO-X | ITAÚ UNIBANCO

Fundação: 2008, ano de fusão do Banco Itaú e do Unibanco

Lucro líquido no 1º trimestre de 2024: R$ 9,77 bilhões

Clientes: 70 milhões

Agências e pontos de atendimento: 3.401

Funcionários: 95.773

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nubank