Onda de investimentos nucleares faz indústria caçar profissionais aposentados

A indústria de energia nuclear está buscando atrair de volta milhares de engenheiros aposentados e profissionais mais velhos, à medida que empresas ocidentais tentam preencher uma lacuna de trabalhadores especializados para entregar a maior onda de novos projetos em décadas.

Os construtores de reatores estão visando contratar dezenas de milhares de funcionários, já que as preocupações com as mudanças climáticas impulsionam um renovado interesse na tecnologia de baixo carbono, de acordo com desenvolvedores e autoridades governamentais.

Países como Índia, Estados Unidos, França, Reino Unido e Polônia também estão planejando novos pedidos em meio a preocupações com a segurança energética e a ameaça ao fornecimento de gás após a invasão da Rússia à Ucrânia.

Aposentados com décadas de experiência estão em alta demanda como resultado de uma era dourada para o setor que começou no final da década de 1950 e deu lugar a um declínio após o desastre de Chernobyl em 1986 —uma queda agravada pelo derretimento na usina de Fukushima, no Japão, em 2011, após ser danificada por um tsunami.

"Eu amava meu trabalho", disse Jean-Marc Miraucourt, 69, ex-engenheiro da operadora nuclear estatal francesa EDF, que tem aconselhado a empresa em licitações e outros projetos desde que se aposentou em 2019.

"A demanda é maior agora, pois temos programas concretos. Sabemos que há necessidades e seria uma pena não compartilhar um pouco de nossa experiência."

Miraucourt, anteriormente um gerente sênior que trabalhou no lançamento, no final da década de 1990, dos últimos reatores da EDF a entrarem em operação, é um dos centenas de ex-especialistas nucleares na França oferecendo seus serviços.

Na França —maior operadora de energia nuclear da Europa, com 56 reatores— o primeiro novo reator em 25 anos está prestes a ser conectado à rede neste verão, em Flamanville, na Normandia.

Os contratempos no projeto, que está 12 anos atrasado, foram em parte atribuídos a uma perda de habilidades, incluindo entre os fornecedores, após o mundo ocidental esfriar em relação a novos projetos nucleares. Isso contrasta com uma gradual construção de capacidade de construção na China nos últimos anos.

Reatores russos e chineses representam mais de 66% dos que estão sendo construídos ao redor do mundo, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

A França está planejando pelo menos seis novos reatores para o final da década de 2030, que poderiam chegar a 14, enquanto alguns países que haviam decidido reduzir seus projetos nucleares, como Suécia e Japão, estão revertendo o curso.

Os EUA, lar da maior frota nacional do mundo, com 94 reatores, também estão desenvolvendo tecnologias nucleares de próxima geração e estão entre os países que também buscam produzir modelos de reatores menores. O departamento de energia estima que a indústria precisará de mais 375 mil trabalhadores até 2050. Cerca de 55 mil deles serão necessários até 2030, segundo o departamento.

A escassez de habilidades foi em parte impulsionada pela aposentadoria de uma onda de baby boomers. Dos 60 mil empregos em tempo integral adicionais em empregos nucleares essenciais que serão necessários na França até 2033, de acordo com a associação comercial francesa Gifen, metade será necessária simplesmente para substituir as pessoas que deixam a indústria.

A Experconnect, uma agência especializada em colocar aposentados, disse que tinha 1.600 ex-trabalhadores nucleares, de cientistas a soldadores, em seus registros.

"A demanda realmente cresceu", disse Marie-Pierre de Montessus, especialista em energia na agência. "Com o inverno nuclear que experimentamos, não houve investimentos e as contratações foram congeladas. Agora vamos às grandes empresas e mostramos a elas que as habilidades dos aposentados valem seu peso em ouro."

Start-ups nucleares também estão recorrendo a trabalhadores mais velhos. Na Newcleo, uma desenvolvedora de reatores pequenos com dois anos e meio de existência com sede em Londres, Lyon e Turim, o diretor científico tem 75 anos.

O fenômeno, incluindo casos em que os trabalhadores são solicitados a permanecer como consultores, não se limita à Europa.

"Você está vendo pessoas permanecerem no jogo nuclear por mais tempo. Vejo muitas pessoas se aposentando que não estão se aposentando", disse Craig Piercy, diretor executivo da American Nuclear Society, que representa cientistas, engenheiros e outros profissionais.

Descrevendo um "tsunami prateado", Piercy disse que a idade média dos membros da ANU era de 51 anos.

Os representantes do setor dizem que o desafio de contratação pode ser amenizado à medida que o perfil livre de emissões da energia nuclear atrai uma coorte mais jovem preocupada com as mudanças climáticas.

"A questão geracional da Geração Z é a mudança climática e eu percebo que a maioria dos jovens está muito aberta a falar sobre energia nuclear", disse Grace Stanke, de 22 anos, engenheira nuclear que foi coroada Miss América 2023, em uma entrevista.

Stanke, apelidada de "uma Barbenheimer da vida real" pela mídia dos EUA por seu trabalho de defesa no setor, acrescentou que pretendia melhorar a imagem da profissão entre os jovens, mostrando que engenheiros podem ser "acessíveis, sociais, engraçados e prontos para enfrentar os desafios do mundo".

Todd Allen, chefe de engenharia nuclear da Universidade de Michigan, disse que as faculdades estão investindo novamente em seus corpos docentes de engenharia atômica à medida que o número de estudantes aumenta.

"Por muito tempo, os números diminuíram um pouco a cada ano. Algo pode estar mudando agora", disse ele, observando que entre a primavera de 2023 e 2024, a matrícula de graduação em seu departamento saltou para 79 alunos acima dos 53 nos 12 meses anteriores.

"Não temos mais o problema da atratividade do setor", disse Christophe Neugnot, porta-voz da Gifen. Ele disse que os aposentados não formam o principal grupo de recrutas, mas foram particularmente valiosos em papéis de mentoria.

Na Newcleo, o engenheiro e consultor técnico Antony Woaye-Hune, 62, está ajudando a treinar novos contratados após uma carreira de 38 anos, incluindo na designer de reatores Areva, agora de propriedade da EDF.

Perrine Malchair, 26, engenheira mecânica nas operações da Newcleo na cidade francesa de Lyon, disse que a experiência de Woaye-Hune a ajudou entender a cultura de segurança em torno do setor. "Há tantas coisas para aprender no campo regulatório", disse ela.

Woaye-Hune não tem planos de deixar a indústria tão cedo. "A Newcleo é uma start-up, há um novo impulso, uma nova dinâmica e novos engenheiros que vão adicionar energia", disse ele. "Eu disse a mim mesmo que tenho que estar lá."

"As pessoas podem dizer que estou no final da minha carreira", acrescentou. "Talvez. Não sei quando será o final da minha carreira —veremos."