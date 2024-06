Como encontrar o imóvel dos seus sonhos que caiba no bolso?

São Paulo

A compra da casa própria é uma decisão de grande impacto financeiro e emocional para o comprador e sua família. Deixar-se levar pela emoção pode resultar em escolhas impulsivas e, eventualmente, levar a a arrependimentos.

Encontrar o imóvel perfeito passa por definir quanto se pode pagar pelo bem, qual será a forma de pagamento, e por identificar quais características do novo lar irão atender adequadamente aos moradores. E tudo isso precisa caber no orçamento.

O primeiro passo é fazer uma lista das necessidades e outra dos desejos. Diferenciar o que é necessário para viver de forma confortável do que é sonho vai ajudar a enquadrar as opções de imóveis que atendam às expectativas da família e ao bolso.

Um pesquisa da Brain Inteligência Estratégica mostra que quem está em busca do primeiro imóvel fica mais empolgado dos que os que já passaram pela experiência. A diferença é de 12 pontos percentuais entre um grupo e outro.

"Toda compra é lastreada pela emoção, pela motivação que as sensações provocam. Mas, no caso do imóvel, por se tratar de um bem de valor elevado, é importante deixar os sentimentos decantarem um pouco, por alguns dias, e pesar os prós e contras da aquisição. A racionalidade deve ter seu espaço numa decisão tão importante", diz Rodrigo Correa de Barros, especialista em marketing imobiliário.

O primeiro passo é definir os bairros onde deseja morar. A localização é muito importante, pois ela impacta diretamente no seu dia a dia. Se vai usar transporte público e quer ter supermercados, padarias e farmácias próximos, confira se será bem atendido. Avalie se há obras que podem mudar o perfil da região, como novas linhas de metrô, verticalização e novos comércios.

Depois, é hora de fazer a busca pelo imóvel, tendo, hoje, a internet como grande aliada. Por meio dos sites e das redes sociais das construtoras e de imobiliárias é possível fazer o primeiro filtro de imóveis que se enquadram no seu perfil. Quando encontrá-los, vá até o local.

É importante tentar imaginar-se no imóvel, como será sua rotina morando nele. Fique atento à metragem, à disposição dos cômodos e ao número de quartos e de banheiros. No caso de apartamentos, cheque se há área comum e quantas unidades têm o prédio, para mensurar o valor do condomínio.

O corretor está ali para tentar fazer um bom negócio para os dois lados. Tire todas as dúvidas sobre o imóvel e a vizinhança, e negocie as formas de pagamento.

"Não deixe de esgotar as possibilidades de busca. Se receber posts de imóveis que interessem, cadastre-se sem medo, depois analise-os com calma", diz Barros.

Ao visitar um imóvel decorado para a compra na planta, lembre-se de que ele foi planejado para conquistar clientes. "A ideia é dar ênfase às emoções positivas, como o orgulho e a sensação de realização de um sonho", afirma Tiziana Weber, coordenadora do Brain Behavior.

Quais fatores considerar na escolha do imóvel dos sonhos?

Comprar a casa própria é o sonho de garantir estabilidade e segurança para toda a família. É comum as pessoas deixarem as emoções falarem mais alto e não prestarem atenção em certos detalhes. Mas por ser um investimento de alto valor e, muitas vezes, ser o único bem da família, é preciso estar atento a todos os detalhes.

A urgência em realizar o sonho pode comprometer a análise meticulosa das implicações financeiras e práticas da compra de um imóvel e levar a arrependimentos. A dica é: nunca compre imóvel por impulso.

A escolha começa na localização do imóvel —que deve atender à sua rotina. "Tem que verificar o entorno e o caminho por onde vai passar diariamente. Recomendo acessar o site da secretaria de segurança pública do estado para checar o índice de criminalidade também", diz José Augusto Viana Neto, presidente do Creci-SP (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do estado de São Paulo).

Morar perto do trabalho, de supermercados e da escola é um ponto fundamental para grande parte dos brasileiros, por exemplo. Outros querem ficar perto da família. Há ainda quem prefira estar no centro do agito, rodeado de bares e restaurantes, e os que não se importam de ficar longe de serviços desde que estejam mais perto da natureza.

Perceba qual é o seu perfil e o de sua família para encontrar a melhor região para morar, fazendo visitas em diferentes horas do dia e observando a movimentação. Conheça a vizinhança, converse com as pessoas.

Vantagens de morar perto de serviços

Acesso fácil e rápido a restaurantes, supermercados, farmácias e outros serviços essenciais

Normalmente, há maior disponibilidade de opções de transporte público em áreas com alta densidade de serviços

Áreas próximas a serviços e transporte público tendem a ter uma melhor valorização imobiliária

Desvantagens de morar perto de serviços

Áreas próximas a restaurantes e serviços podem ser mais barulhentas, especialmente à noite

Maior fluxo de veículos e pedestres pode causar congestionamentos e dificultar a mobilidade

Imóveis em áreas centrais e próximas a serviços geralmente têm um custo mais alto e metragens menores

Áreas movimentadas podem ter uma taxa de criminalidade maior devido ao fluxo constante de pessoas

Leve em consideração suas necessidades e seu momento de vida atual. Se está solteiro e gosta de receber os amigos e familiares, por exemplo, um espaço gourmet seria o ideal, segundo a Trisul.

"Para quem trabalha com home office, tem que ter um espaço tranquilo e confortável para trabalhar", afirma Viana Neto.

A MAC diz que o valor de investimento no imóvel precisa estar definido antes do início das buscas, pois assim, você já vai procurar apartamentos que cabem no seu bolso. Inclua nos custos que terá com a aquisição os valores de registro de imóvel, documentação, condomínio e mudança.

Avalie se a empresa que está vendendo é idônea. Em caso de imóvel usado, verifique se o vendedor é realmente o proprietário do imóvel por meio da análise da matrícula do registro de imóveis —que pode ser obtida no Cartório de Registro de Imóveis da região. Também é recomendável investigar se o vendedor tem algum processo civil ou trabalhista pendente.

Verifique se o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) da casa ou apartamento está em dia e se há dívidas pendentes, consultando o número de matrícula no site da prefeitura. Além disso, confirme se o imóvel possui o "Habite-se", documento que certifica que a construção foi realizada conforme as exigências da administração municipal.

Como definir qual imóvel atende a suas necessidades?

Comece definindo se vai em busca de casa ou de apartamento e se quer um imóvel novo ou usado. As escolhas vão estabelecer uma faixa de preço e facilitar a busca. Porém, não fique preso a "certezas absolutas", se permita ouvir dicas de corretores para avaliar as ofertas de imóveis.

Pense nas suas atividades diárias para listar as características que você considera importantes para o imóvel ideal. É preciso identificar qual a quantidade adequada de quartos, banheiros e vagas de garagem para os moradores, se há espaço para escritório, disponibilidade de transporte público e hospitais e se está perto do seu trabalho e/ou escolas.

Caso haja membros da família com necessidades específicas, avalie se o imóvel e o entorno são acessíveis e atendem a essas demandas.

Se espaço ao ar livre é importante para você, como um quintal ou varanda, certifique-se de que o imóvel ofereça essa opção. Avalie também se o estilo da construção se alinha com suas preferências estéticas e necessidades funcionais.

Ao visitar o imóvel desejado, faça o caminho dele até o seu trabalho ou a escola dos seus filhos para observar o trajeto e o tempo gasto no trânsito, por exemplo.

Quais aspectos da rotina é preciso analisar para escolher o bairro onde morar?

Além de considerar as características do imóvel, é fundamental avaliar a região onde o bem está localizado, analisando todos os detalhes e condições que garantam uma boa qualidade de vida. Para muitos, isso inclui a presença de serviços públicos e comércios, evitando grandes deslocamentos.

Perguntas a se fazer sobre quem vai morar no imóvel:

Frequentam escolas?

Usam transporte público?

Têm alto consumo de produtos de farmácia, hortifrúti, supermercado?

Têm alguma limitação de mobilidade?

Chegam tarde ou saem muito cedo?

Valorizam espaços verdes ou áreas urbanas próximo à residência?

Têm carro?

Segundo Cyro Naufel, diretor institucional da Lopes, a resposta a cada uma dessas perguntas deve ser contemplada pela realidade do bairro, permitindo que os moradores do imóvel tenham conforto, segurança e qualidade de vida na localidade escolhida.

Como procurar o imóvel perfeito?

Não tenha pressa. O imóvel perfeito deve atender às suas necessidades e acompanhar seu momento de vida. Há muitas ofertas no mercado e a internet se tornou uma grande aliada na hora de escolher.

"Hoje, a pesquisa toda é feita pela internet. A pessoa fica mais à vontade para olhar quantas vezes quiser, pedir opiniões aos familiares, fazer as contas. Quando vai falar com o corretor, o cliente já está de olho em dois ou quatro imóveis só", afirma Viana Neto.

Não se preocupe em encontrar o imóvel perfeito nas primeiras buscas. Entre nos sites de imobiliárias e/ou incorporadoras e marque os imóveis que te interessam. Monte a sua lista de opções, sem medo. Agende visitas para conhecer os imóveis pessoalmente e falar com os corretores para obter informações detalhadas e sugestões.

O que observar ao visitar imóveis?

Nada substitui a visita presencial se a casa ou apartamento já estiver pronto. Planeje conhecer o máximo possível de imóveis. Escolher um imóvel apenas pela emoção pode levar a decisões impulsivas que não consideram aspectos práticos como estado da estrutura, custo de manutenção, localização, e valor de mercado, resultando em problemas futuros.

Observe se há iluminação natural e ventilação, qual o nível de ruído com as janelas abertas e fechadas, o estado das instalações elétricas e hidráulicas, as condições dos acabamentos —como pintura descascada, azulejos soltos e vidros quebrados, a distribuição dos cômodos e o estado geral da estrutura do imóvel. Não deixe de observar torneiras, vaso sanitário, lâmpadas e se há as tomadas em todos os cômodos.

No caso de visitar o decorado de um imóvel na planta, lembre-se que os apartamentos decorados servem para encantar o cliente. Ao mudar, o morador poderá ter custo com reformas e obras.

"Na visita, é importante confirmar se as informações obtidas durante as pesquisas estão corretas ou se houve alguma alteração recente, como mudanças de sentido de circulação das ruas, estabelecimentos novos ou que fecharam", diz Naufel.

"Vale perguntar aos vizinhos o que acham da região e quais os pontos positivos e de atenção em sua opinião. Procurar se informar sobre segurança, estabelecimentos que podem ou não causar barulho excessivo, eventuais pontos de alagamento, trânsito do dia a dia são fatores que merecem a atenção do futuro morador."

Depois da visita, volte para casa e faça as comparações entre os imóveis, considerando também o preço pedido em cada um.

Qual a importância de pensar na metragem do imóvel?

A metragem adequada permite acomodar móveis e itens pessoais de maneira organizada, oferece espaço suficiente para atividades diárias de todos os moradores e possibilita futuro aumento ou não da família.

Uma metragem insuficiente pode resultar em ambientes apertados e desconfortáveis, enquanto uma metragem excessiva pode aumentar desnecessariamente os custos de compra e manutenção.

Se o quarto é para só uma pessoa, ele pode ser menor, mas é preciso considerar onde ficarão os armários. Para quem gosta de cozinhar e receber, por exemplo, pode ser interessante procurar um imóvel com uma cozinha ampla, com espaço de circulação ou até integrada à sala.

Tendemos a racionalizar nossas decisões, construímos uma narrativa para justificar nossas escolhas, quando nossa tomada de decisão é resultado também dos processos emocionais.

Por que não escolher um imóvel apenas pela emoção?

A decisão da compra deve considerar uma análise detalhada das condições do imóvel, dos custos associados, do potencial de valorização e da adaptação às necessidades futuras, evitando problemas financeiros e de qualidade de vida.

A realização do sonho da casa própria pode levar a compras impulsivas sem considerar as consequências financeiras, causando arrependimento e desequilíbrio emocional, afirma Marcelo Santos, professor de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie-Campinas.

O medo de não conseguir pagar as parcelas e perder a casa gera ansiedade e impacta na saúde mental, afetando também as relações pessoais e profissionais.

"Não vou entrar no primeiro imóvel e já fechar negócio, eu tenho que buscar novos imóveis, eu tenho que buscar outras possibilidades e impor limite. Eu não posso fechar na primeira vez que eu visito, mas também não posso passar um tempo muito longo buscando. Então, é uma organização também das metas."

Santos diz para visitar os imóveis acompanhado, para que a outra pessoa —ou outras pessas— possa fazer o contraponto. "O primeiro imóvel está muito atrelado à realização de um sonho pessoal que é construído no brasileiro desde pequeno. A gente sabe que eles estão tentando vender o sonho, mas eu preciso saber se é o melhor momento da minha vida para que esse sonho não se torne um pesadelo", diz o psicólogo.

Como o corretor de imóveis pode ajudar na escolha?

O corretor de imóveis ajuda fornecendo uma análise detalhada do mercado imobiliário e identificando imóveis que atendem aos critérios do comprador. Cabe ao profissional acompanhar os compradores durante as visitas aos imóveis, fornecendo informações detalhadas sobre as características e as condições da propriedade.

E, no momento mais complexo, a hora de fechar o contrato, o corretor auxilia no esclarecimento de dúvidas sobre aspectos legais e burocráticos da negociação.

Dicas para escolher um corretor de imóveis:

Procure um corretor especializado na região onde pretende morar Confira há quanto tempo o profissional está no mercado Fique atento às referências e indicações Verifique o tipo de abordagem do profissional; um bom corretor é honesto e transparente

Atenção! A atividade de corretor de imóveis é regida pelo Código Civil. O profissional precisa estar devidamente registrado no Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) do seu estado.

Como avaliar se o imóvel terá uma boa valorização?

O potencial de valorização do imóvel é um critério importante para muitos compradores. Fatores como localização, conservação e o próprio mercado podem provocar naturalmente um reajuste sobre o valor pago. Mas reformas e benfeitorias no imóvel e no entorno dele também podem influenciar no preço.

De acordo com Cyro Naufel, da Lopes, é praticamente impossível assegurar com plena certeza a valorização e a liquidez de um imóvel, já que "ambos são influenciados por diversos fatores, muitos dos quais, aquém do nosso controle".

Porém, de uma maneira geral, imóveis bem localizados, perto de metrô e demais vias de grande circulação, e em bom estado de conservação têm mais chances de ter uma boa liquidez no momento da venda, preservando seu valor de compra ou mesmo se valorizando.

Formas de avaliar uma possível valorização do imóvel:

Analisar o histórico de preços na região Comparar com outras áreas similares Verificar a infraestrutura local, como qualidade das vias, serviços públicos e disponibilidade de transporte Considerar projetos de desenvolvimento urbano planejados, como novos empreendimentos comerciais e residenciais Examinar a qualidade das construções próximas e a presença de áreas de lazer e serviços Analisar tendências do mercado imobiliário e a demanda por imóveis na região

Fontes: Lopes, Cresci-SP, Trisul, AG7, MAC e Mackenzie