Eletrobras e Suzano se unem para produção de hidrogênio verde e combustíveis sintéticos

São Paulo | Reuters

A Eletrobras e a Suzano firmaram acordo para desenvolver conjuntamente soluções sustentáveis, como hidrogênio renovável e e-metanol. Pesquisas irão definir se construção de unidade para produção de combustíveis sintéticos é viável, disseram as empresas à agência de notícias Reuters nesta quinta-feira (27).

Pelo acordo, em discussão desde o ano passado, as companhias avaliarão a produção dos combustíveis "verdes" a partir do aproveitamento do CO2 biogênico, fruto do processo produtivo de celulose da Suzano.

Gerado a partir da queima de biomassa e licor negro provenientes da produção de celulose, o CO2 biogênico pode ser capturado e misturado com o hidrogênio renovável, produzido com eletrólise da água, para produzir combustíveis sintéticos e limpos, em rota de produção que apresenta "demanda potencial e escalabilidade", segundo as empresas.

Funcionários da empresa Suzano Papel e Celulose em meio a bobinas de papel carto da linha de acabamento. - Jefferson Coppola/Folhapress

Uma das principais soluções na mira é o e-metanol, considerado uma alternativa promissora para descarbonizar o setor de transportes e logística.

"A produção de e-metanol, que é um dos candidatos mais prováveis para substituir combustíveis fósseis na indústria marítima, por exemplo, contribuiria expressivamente para a transição energética e descarbonização global", disse o diretor de Energia da Suzano, Paulo Squariz, em nota.

O vice-presidente de Comercialização e Soluções em Energia da Eletrobras, Ítalo Freitas, acrescenta que esse acordo estabelece a base para desenvolvimento de cooperação estratégica, com ênfase na produção de combustíveis sustentáveis, e atender à crescente demanda por hidrogênio de baixo carbono e derivados no mercado nacional e internacional.

Maior companhia de energia da América Latina, a Eletrobras vem aumentando sua aposta na área de novas soluções "verdes", buscando aproveitar seu enorme parque gerador hidrelétrico para oferecer energia elétrica renovável e competitiva para futuros projetos de hidrogênio verde e outros.

Nos últimos meses, a companhia elétrica assinou uma série de memorandos de entendimento visando ampliar seus estudos em hidrogênio verde, com empresas como a Prumo no Rio de Janeiro, Green Energy Park no Piauí, e a Paul Wurth.

Já a Suzano é a maior produtora mundial de celulose e referência na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, como lignina, celulose microfibrilada (MFC) e outros.

A companhia também é uma grande geradora de energia renovável a partir da biomassa. Atualmente, a empresa tem capacidade instalada de 1,3 gigawatt, que deverá subir para 1,7 gigawatt, com a plena operação do Projeto Cerrado, nova fábrica de celulose em construção em Ribas do Rio Pardo (MS).

O Brasil vem avançando com a aprovação de um marco legal para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, o que deverá estimular a instalação no Brasil de uma indústria para a produção do combustível renovável em escala comercial.

O Senado aprovou neste mês um projeto de lei sobre o tema, prevendo incentivos fiscais e financeiros da ordem de R$ 18,3 bilhões, mas o texto ainda retornará para nova apreciação da Câmara dos Deputados.