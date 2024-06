Elon Musk vira jogo após 77% dos acionistas apoiarem bônus de R$ 300 bi

San Francisco e Nova York | Financial Times

A Tesla revelou na sexta-feira (14) que o seu fundador, Elon Musk, havia garantido uma vitória de lavada nas votações dos acionistas sobre um pacote de remuneração de US$ 56 bilhões (R$ 300 bilhões) ao executivo e uma proposta para mudar a sede da empresa de Delaware para o Texas.

O pacote de opções de ações de Musk —o maior da história dos EUA— foi reconfirmado por 77% dos votos emitidos na reunião anual da Tesla em Austin na quinta-feira (13), de acordo com um arquivamento regulatório. Excluindo as ações de propriedade de Musk e de seu irmão Kimbal, o número foi de 72%.

O plano de reincorporação no Texas recebeu o apoio de 84% dos votos emitidos, representando cerca de 63% das ações. As margens de vitória surpreenderam até mesmo aqueles dentro da empresa. A presidente Robyn Denholm comparou a tarefa de escalar o "Monte Everest" durante uma campanha frenética de meses.

Os resultados dão impulso aos planos de Musk de reafirmar o controle sobre a Tesla. Os votos se tornaram um referendo sobre a liderança volátil do executivo, em particular sobre os planos de transformar a Tesla em uma empresa de inteligência artificial e robótica.

A reafirmação da remuneração a Musk também fortalecerá a posição da empresa ao tentar reverter uma decisão de janeiro de um tribunal de Delaware de anular o pacote de opções de ações de 2018 devido a preocupações com seu valor e a independência do conselho.

Musk optou por não ser magnânimo na vitória. Na manhã de sexta-feira (14), ele postou no X uma foto de um bolo que disse planejava enviar para Delaware como um "presente de despedida". Estava decorado com as palavras "Vox Populi, Vox Dei" em glacê, significando "a voz do povo é a voz de Deus".

Embora a votação não sobreponha a decisão do tribunal, a ratificação pode ser instrumental para persuadir a juíza a reverter ou modificar sua posição. O controle de Musk sobre a empresa seria fortalecido, aumentando a participação do CEO para mais de 20%, em relação aos 13% atuais.

No dia anterior, quando as uras fecharam às 16h em Austin, Musk apareceu no palco para se dirigir a uma multidão extasiada que gritava seu nome, pulando de alegria em frente a um letreiro de néon azul e rosa em forma do Texas.

"Meu Deus, eu amo vocês", disse ele à plateia de investidores de varejo cuidadosamente selecionados. "Temos a base de acionistas mais incrível de qualquer empresa negociada na Bolsa. Não estamos apenas abrindo um novo capítulo para a Tesla, estamos começando um novo livro."

O presidente-executivo sorridente fez piadas, dizendo durante seu discurso "o que você sabe, são 16h20", fazendo referência a um tweet de 2018 sobre comprar a Tesla por US$ 420 por ação. Muitos interpretaram o preço como uma referência ao 4/20; 20 de abril é uma data celebrada por fumantes de maconha.

A Tesla se apressou em deixar o estado de Delaware. Na sexta-feira, Denholm disse em uma carta aos acionistas que já havia apresentado os documentos para a reincorporação no Texas. A presidente acrescentou que "a aprovação decisiva de nossos acionistas confirma nosso compromisso com o acordo de [remuneração]" e "pretendemos apresentá-lo novamente ao tribunal em Delaware para garantir que suas vozes sejam ouvidas".

A próxima etapa da saga é uma audiência em Delaware no início do próximo mês, quando a juíza Kathaleen McCormick considerará um pedido de honorários de US$ 5,2 bilhões feito pelos advogados que anularam com sucesso o pacote de remuneração. Após a decisão dela, a Tesla pode recorrer ao Supremo Tribunal de Delaware.

Greg Varallo, advogado do litigante, disse: "acreditamos que a votação de ratificação que Elon exigiu e coagiu é profundamente falha como questão de direito, legalmente ineficaz e não afeta nosso caso. Responderemos a quaisquer argumentos levantados no devido tempo."

A chave para o sucesso da Tesla na votação foi persuadir a Vanguard, seu maior acionista com uma participação de 7,3%, a mudar de posição em relação à remuneração, após oposição em 2018.

Embora reconheça que a concessão de ações era uma "anomalia substancial" na história corporativa, a Vanguard disse que "a circunstância única de avaliar o plano retroativamente eliminou nossas preocupações".

O gestor de ativos de US$ 9,3 trilhões (R$ 50 trilhões) disse que mudou de posição após se encontrar com Musk e diretores da Tesla. Concluiu que "a forte relação da remuneração executiva com os retornos dos acionistas desde 2018 e os benefícios que o conselho afirmou estarem relacionados ao valor motivacional trazido pelo presidente-executivo valiam para preservar o acordo original".

A BlackRock, a segunda maior, também apoiou ambas as resoluções. A BlackRock se recusou a comentar.