Microsoft anuncia consoles Xbox totalmente digitais

Reuters

A Microsoft deu início ao Xbox Games Showcase anual no domingo (9), revelando uma versão totalmente digital de seus consoles Xbox Series X e S, bem como trailers de mais de uma dúzia de jogos, incluindo a próxima edição de "Call of Duty".

O Games Showcase chega em um momento crucial para o Xbox e para a Microsoft, já que a indústria de videogames enfrenta uma desaceleração e as desenvolvedoras de jogos registram vendas mais fracas, demissões em massa e fechamento de estúdios.

A Microsoft apresentou três consoles, incluindo uma versão sem disco rígido dos consoles Xbox Series X e S, e uma edição especial do Series X com 2 terabytes de armazenamento.

AFP

A atualização do hardware pode ajudar o Xbox a impulsionar as vendas dos aparelhos.

Entre os jogos em exibição estava "Doom: The Dark Ages", o mais recente lançamento da longa franquia "Doom", bem como uma prévia do mais novo título "Gears of War", encerrando uma espera de cinco anos por uma das propriedades mais populares do Xbox.

Um número considerável de jogos, incluindo o novo "Doom" e o "Call of Duty", estará disponível no Xbox Game Pass no dia do lançamento, indicando que a Microsoft está fazendo grandes apostas no serviço de assinatura enquanto tenta atrair os consumidores .

O evento foi seguido por uma apresentação especial dos estúdios da Activision Blizzard, que destacou as características, os personagens e a jogabilidade do novo "Call of Duty: Black Ops 6", cujo lançamento está previsto para outubro.

Os desenvolvedores Treyarch e Raven Software mostraram clipes da campanha do jogo que se passa no início da década de 1990, divulgando recursos como um novo sistema de movimento que permite que os jogadores corram em todas as direções e um vislumbre do modo "Zombies", favorito dos fãs.