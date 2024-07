Bandeira dos EUA terá que ser feita com materiais 100% americanos, diz agência

São Paulo

O Congresso dos EUA aprovou na semana passada um projeto de lei que exige que todas as bandeiras do país adquiridas pelo governo federal tenham apenas produtos fabricados nos Estados Unidos.

Atualmente, a legislação determina que ao menos 50% dos materiais usados no símbolo nacional sejam feitos em território norte-americano. A proposta foi encaminhada para sanção do presidente Joe Biden na última quinta-feira (25).

LeBron James carrega bandeira dos EUA na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris - Mauro Pimentel - 26.jul.2024/AFP

Segundo a agência de notícias Associated Press, a proposta foi feita pelos senadores Susan Collins, do Partido Republicano, e Sherrod Brown, do Partido Democrata. Eles afirmam que a medida impulsionará empregos e ajudará fabricantes dos EUA.

"A bandeira é um símbolo de nossa identidade, determinação e valores de um só povo. Para honrar seu significado, o governo federal deve usar apenas bandeiras inteiramente fabricadas nos Estados Unidos", afirmou Collins.

A medida é mais uma adotada para conter as importações da China. De acordo com a AP, os EUA gastaram mais de US$ 4 milhões, em 2015, para importar bandeiras fabricadas fora do país, sendo que a maioria veio da China.

Dois anos depois, dados federais indicam que os EUA importaram cerca de dez milhões de bandeiras, com 99,5% vindos do território chinês, segundo a AP.