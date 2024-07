Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial

São Paulo | UOL

A Casa do Pão de Queijo protocolou um pedido de recuperação judicial na última sexta-feira (28). Na ação apresentada na Vara de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 4ª Região Administrativa Judiciária, a rede de cafeteria cita dívida de R$ 57,5 milhões.

O pedido inclui a fábrica e as 28 lojas próprias, todas localizadas em aeroportos, sem as franquias da rede.

Casa do Pão de Queijo entra com pedido de recuperação judicial - Fabiana Seragusa - 21.jul.2016/Folhapress

A solicitação é mencionada pela rede como a "solução para a situação financeira atual, de modo a permitir à direção da empresa honrar todos os seus compromissos". A fábrica, as lojas próprias e as franquias vão manter o funcionamento.

No pedido, a empresa afirma que dívidas trabalhistas somam R$ 244.318 do total. A maior parcela mencionada na solicitação apresentada à Justiça é referente à classe de credores "quirografário" (sem garantia) e equivalem a R$ 55,89 milhões. O valor de R$ 1,4 milhão restante é referente ao pagamento a micro e pequenas empresas.

Diante da situação, a companhia admite ter faturas de energia elétrica em atraso e pede para que o juiz responsável pela ação determine que o serviço não seja interrompido. "O corte dos serviços de energia elétrica, em razão do inadimplemento de dívida sujeita à Recuperação Judicial acarretará a paralisação das atividades comerciais", destaca.

PANDEMIA FOI "OBSTÁCULO INESPERADO"

A Casa do Pão de Queijo cita o distanciamento social como a origem dos problemas. No pedido de recuperação, a empresa afirma que o fechamento de lojas a partir de março de 2020 resultou na crise financeira atual. A situação teria ocasionado na perda de produtos estocados e dificultado a quitação dos aluguéis e o pagamentos de funcionários.

Com o avanço da pandemia, a Casa do Pão de Queijo reforça que "crescimento sólido" da empresa, motivado pela ampla circulação de pessoas nos aeroportos para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, foi interrompido.

A indústria que fornece a matéria-prima para as lojas, localizada em Itupeva (SP), também teve sua atividade suspensa algumas vezes devido às restrições. "Isso resultou em uma perda considerável de produtividade", destaca o pedido de recuperação.

INUNDAÇÕES NO RS

As enchentes no Rio Grande do Sul também prejudicaram a operação. Quatro das 28 filiais estão no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que está fechado desde o início de maio.

Segundo e empresa, as unidades "eram rentáveis e geravam um fluxo de caixa significativo". O impacto financeiro estimado é de R$ 1 milhão.

O QUE É A CASA DO PÃO DE QUEIJO

A cafeteira foi fundada em 1967, no centro de São Paulo. Nos anos 80, a empresa focada na comercialização de pão de queijo abriu uma fábrica própria no bairro da Barra Funda e adotou o formato de franquias. Em 2008, a rede somava mil pontos de vendas espalhados pelo Brasil.