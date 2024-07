Coach de burnout ganha espaço nos EUA, mas precisa de regulamentação

Nova York | The New York Times

Quando Karen Schiro, uma corretora de imóveis em Fairfax Station, na Virginia (EUA), percebeu no ano passado que estava com burnout, ela procurou a coach Ellyn Schinke, que mora a 4.500 quilômetros de distância, em Tacoma, no estado de Washington.

"Eu sabia que estava esgotada e simplesmente não sabia como vencer isso", disse ela.

Durante seis meses de chamadas de vídeo semanais, a corretora de 45 anos aprendeu a reduzir as suas tarefas que a sobrecarregavam.

Aumento de casos de burnout gera a criação do coach para auxiliar quem sofre com o esgotamento - Adobe Stock

Fazer mudanças como adicionar uma linha em sua assinatura de email dizendo que ela não responde a mensagens enviadas após as 18h parecia "coisas bobas", disse Karen, mas foi preciso o ponto de vista de um estranho para identificar esses ajustes.

"Quando você está com burnout, é difícil pensar nessas coisas e iniciá-las", afirmou Karen.

Mesmo antes da pandemia de Covid-19 alterar a rotina dos trabalhadores, a OMS (Organização Mundial da Saúde) reconheceu o burnout como uma doença. Em 2019, definiu as características desse tipo de estresse crônico no local de trabalho como exaustão, cinismo e ineficácia —todos atributos que tornam difícil para as pessoas se recuperarem por conta própria, disse Michael P. Leiter, professor emérito da Universidade Acadia, na Nova Escócia, que estuda o burnout.

"É difícil, nesse ponto, se reerguer sozinho", comentou o professor. "É realmente útil ter uma opinião secundária ou algum apoio emocional."

É neste momento que entra o coach de burnout. Atuando em uma área cinzenta entre a psicoterapia e o coaching de carreira, e sem credenciamento e supervisão formais, o "coach de burnout" pode ser uma palavra da moda fácil para se qualificar. Basicamente qualquer pessoa pode usá-la.

Como resultado, mais pessoas estão se promovendo como "coaches de burnout" nos últimos anos, afirmou Chris Bittinger, professor assistente clínico de liderança e gerenciamento de projetos na Universidade Purdue, que estuda o esgotamento. "Não há barreira de entrada", disse.

Tornar-se lucrativo é outra questão. Quando Rhia Batchelder, residente em Denver, começou uma carreira como coach de burnout em 2021, ela viveu de suas economias no início, complementando sua renda com trabalhos jurídicos autônomos e passeios com cachorros enquanto aprimorava suas habilidades de vendas e marketing.

"O coaching em geral é uma indústria pouco regulamentada", afirmou Rhia. "Passei provavelmente centenas de horas pesquisando sobre esgotamento."

Essa falta de supervisão faz com que seja difícil dizer quantos coaches de burnout existem, mas pesquisadores que estudam o esgotamento, como Leiter, dizem que uma cultura corporativa de alta pressão, uma escassez de recursos de saúde mental e a interrupção da pandemia criaram uma alta quantidade de trabalhadores esgotados.

Kim Hires, coach de burnout que mora em Atlanta, comentou que poucas pessoas sabiam o que ela fazia quando começou seu negócio há uma década. "Agora, não preciso explicar", destacou.

Mas os coaches de esgotamento buscam alguma forma de regulamentação. Alguns obtêm certificações por meio de organizações como a Federação Internacional de Coaching, uma grande associação de coaching sem fins lucrativos. Mas, ao contrário de um coach de vida, um coach executivo ou um coach de bem-estar, um coach de burnout não tem certificação específica.

Eles dizem que precisam reunir certificações e educação contínua em temas como gerenciamento do estresse e saúde do sono —o que até mesmo os defensores reconhecem que pode fazer a prática parecer um truque.

As instituições educacionais estão respondendo ao crescente interesse. Terrence E. Maltbia, diretor do Programa de Certificação em Coaching da Universidade Columbia, afirmou que a universidade incluiu o burnout ao seu currículo de educação contínua, após sua pesquisa bienal com ex-alunos do programa de coaching e executivos ter descoberto que o interesse pelo assunto disparou entre 2018 e 2022, um aumento que ele caracterizou como sem precedentes.

"O mercado está impulsionando isso porque as pessoas precisam trabalhar, e o trabalho está mais estressante", avaliou Maltbia.

A última pesquisa anual da Associação Americana de Psicologia descobriu que 77% dos trabalhadores experimentaram algum estresse relacionado ao trabalho no último mês. Muitas vezes, a ajuda para gerenciar esse estresse é difícil de encontrar: mais da metade da população dos EUA mora em uma região com falta de acesso aos cuidados de saúde mental, de acordo com a Administração de Recursos e Serviços de Saúde.

O pediatra Brett Linzer afirmou que algumas pessoas preferem falar com um coach de burnout porque ainda há um estigma em torno da saúde mental.

"Há uma narrativa cultural de que os médicos precisam resolver as coisas por si mesmos e não podem depender de outras pessoas", disse Linzer. Falar com um coach de esgotamento o tornou mais empático e um melhor comunicador, segundo o pediatra, e o ajudou a lidar com essa situação após as mortes de dois amigos e colegas.

Cansaço e queda de eficácia no trabalho são alguns dos sintomas de quem está com burnout - Mumtaaz Dharsey/peopleimages.com/Adobe Stock

A experiência pessoal também é relevante nas abordagens de muitos coaches de burnout. Batchelder deixou uma carreira em processos judiciais corporativos que a deixou exausta. "Comecei a pesquisar sobre esgotamento para me ajudar", disse.

Aprender ferramentas de gerenciamento do estresse, como exercícios de respiração, estabelecer limites e criar rotinas, deu a ela um repertório para ajudar os clientes.

Esses profissionais dizem que não substituem terapeutas, mas fornecem um tipo diferente de apoio. Alguns clientes afirmaram que apreciaram como um treinador de esgotamento se relaciona com os desafios no local de trabalho.

"Ela poderia entender o que eu estava passando", comentou Tara Howell, gerente de comunicações de uma organização sem fins lucrativos de Baltimore que começou a trabalhar com Batchelder enquanto também consultava um terapeuta.

"Minhas sessões com Rhia eram muito mais práticas", disse Howell, 28 anos. "Eu tinha considerado trabalhar com treinadores de carreira, mas não parecia certo para o que eu queria."

Embora alguns empregadores possam pagar as sessões dos empregados com um coach de burnout, sob a alegação de desenvolvimento profissional, a maioria dos treinadores e clientes relata que as pessoas pagam do próprio bolso pelo coaching —que pode custar US$ 250 (R$ 1.367) ou mais por uma sessão individual de 45 ou 60 minutos, com pacotes de sessões chegando a milhares de dólares.

O interesse em coaches de burnout surge em meio à discussão sobre o bem-estar no local de trabalho. William Fleming, pesquisador do Centro de Pesquisa de Bem-Estar da Universidade de Oxford, descobriu que muitos serviços de bem-estar fornecidos pelo empregador, como aplicativos de sono e seminários de atenção plena, em grande parte não correspondem às alegações de melhoria da saúde mental.

"Muitas das intervenções não estão funcionando e estão tendo efeitos contraproducentes", disse Kandi Wiens, codiretora do programa de mestrado em educação médica na Universidade da Pensilvânia e pesquisadora de esgotamento.

Fleming disse que essas iniciativas foram ineficazes porque se concentram no indivíduo em vez de focar no excesso de trabalho ou falta de recursos que levam ao esgotamento. "Você está tentando mitigar os sintomas do problema sem chegar às causas principais", disse ele.

Os próprios treinadores de esgotamento reconhecem que não são uma panaceia. "Definitivamente há um limite para o que o coaching pode fazer", disse Batchelder. "Há muitos fatores de estresse institucionais."