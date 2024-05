Você está sempre correndo? Saiba como desacelerar no trabalho

São Paulo

Sabe aquela sensação de estar sempre correndo contra o tempo? Ela faz parte da cultura de trabalho contemporânea, na qual produtividade e eficiência são altamente valorizadas.



↳ "A pressão por uma alta performance e a competitividade exacerbada geram nas pessoas esse senso de urgência permanente", explica Tamires Teixeira, psicóloga e mentora de carreira.



Tudo parece ser para ontem. Você está no metrô, mas consegue escrever rapidinho um email de trabalho. Está na academia, mas pode responder a um cliente no WhatsApp.



E isso traz a sensação de que precisamos estar sempre disponíveis e produtivos, aponta Teixeira.

Sensação de aceleração e pressão por produtividade podem gerar altos níveis de estresse e quadro de burnout - peopleimages.com/Adobe Stock

O ritmo de grandes cidades, como São Paulo, potencializa essa sensação de aceleração, afirma Luís Mauro Sá Martino, doutor em ciências sociais e autor do livro "Sem tempo para nada".



↳ "Quando há muita coisa acontecendo, nossa percepção de tempo muda. Parece que está passando mais rápido. Em grandes cidades, centenas de coisas acontecem ao mesmo tempo", explica.



E por que isso é tão prejudicial? Porque pode gerar altos níveis de estresse e um quadro de burnout, termo usado para descrever o esgotamento profissional.



Isso prejudica o desempenho e a satisfação do profissional. "Pessoas exaustas não re bem. Então, é fundamental a gente parar de glamorizar o excesso de trabalho", argumenta Martino.



Então, como desacelerar? Listo algumas dicas:



Saiba priorizar tarefas. Organize melhor a hierarquia de funções dentro do trabalho, indica Martino. "Nem tudo é urgente. As tarefas têm ordem de prioridade, algumas podem esperar e outras precisam ser feitas agora", explica.



Aposte em ferramentas de gestão de tempo. Use-as como forma de gerenciar suas tarefas do dia a dia, diz Teixeira. Algumas sugestões: Trello, Notion, CheckUp e Todoist.

Respeite o tempo do outro. Pare de atropelar o tempo do outro com demandas que podem ser deixadas para depois, defende Martino. Isso vale para lideranças e colegas de trabalho.

Se vai mandar uma mensagem fora do expediente, questione-se: preciso mandar agora? Ou posso esperar?



Se você sabe que alguém está com uma tarefa, espere para passar outra demanda, caso não seja urgente.

Comunique seu gestor. Está sobrecarregado e recebeu novas demandas? Abra o jogo e peça para que, juntos, vocês reorganizem prioridades.

Não diga: "Não tenho tempo, não posso fazer"



"Não tenho tempo, não posso fazer" Opte por: "Estou dando prioridade para outro pedido. Devo continuar priorizando ele ou seguir com a nova demanda? Podemos renegociar alguns prazos?"

Limite o uso de redes sociais e ferramentas de trabalho. Elas nos fazem estar conectados o tempo todo, diz Teixeira. Prefira usar o WhatsApp Business para não misturar trabalho e vida pessoal. Se não puder, remova notificações de email, Skype, Discord e outras ferramentas quando estiver fora do expediente.

Valorize o tempo de lazer e desconexão. Se você vai descansar pensando ou recarregando as baterias para o trabalho, você não está descansando, pontua Martino. Use seu tempo livre para cultivar partes da sua vida que não envolvem sua profissão.



↳ Evite organizar seu tempo livre como se fosse um tempo produtivo, com horários marcados para tudo e funções a se cumprir. Busque momentos de puro descanso.



Dica final: concentre-se no momento presente de cada atividade, orienta Martino.



"Vivemos cruzando demais os momentos. Assim, ficamos cada vez mais preocupados e ansiosos. Mas, se eu usar cada tempo para uma coisa, eu consigo fazer melhor cada tarefa e viver plenamente cada momento", diz o escritor.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Fernando Trota, 48, CEO da Triven - Divulgação

Sobre ele: Fernando Trota é formado em engenharia pelo Mackenzie e tem MBA em finanças pelo Ibmec. Foi executivo por 10 anos no Banco HSBC. Fundou a Triven em 2015.



Meu primeiro emprego... Foi no 3º ano da faculdade, de estagiário como programador numa empresa de softwares e, depois, na área de logística de uma gravadora e fabricante de CDs e DVDs. Em 1998, entrei no programa de estágios da ABB [multinacional de automação], na área de robótica, e fui efetivado após a minha formatura.



Um erro do qual não me esqueço... Ter me tornado sócio da construtora onde trabalhei de 2009 a 2015. Eu não tinha maturidade emocional e a cultura da empresa era diferente do que eu estava buscando. Aceitei o convite por ego, status e possibilidade de ganhos financeiros —que não aconteceram.



O que eu faria de diferente... Teria ouvido mais meu coração. Fiz muita coisa por status e dinheiro e vivi a vida que os outros queriam. Somente me senti realizado e plenamente feliz depois dos 40 anos de idade.



Uma habilidade essencial... Um conjunto de habilidades chamado "learning agility". A melhor definição é "eu sei o que fazer quando não sei o que fazer". Isso envolve criar repertório com base em pensamento crítico e analítico, iniciativa, autogestão, socialização, resiliência, gestão de estresse, flexibilidade, uso de tecnologia e autoconhecimento.



Um conselho para jovens profissionais... A excelência na execução é o que realmente ganha o jogo, não apenas uma ótima ideia.

Em busca de emprego?

Uma dica para te ajudar a ser contratado(a)

Como negociar uma oferta de emprego?



1. Defina suas prioridades. O que é mais importante para você, o valor do salário ou benefícios, como plano de saúde ou plano odontológico? Analise também as oportunidades que a empresa pode oferecer de crescimento.

Por quê? Quando estiver em negociação, é importante ter uma base, uma espécie de escudo para poder se defender.

Exemplo: "Hoje, não aceito este tipo de proposta (ou preciso disto) porque estou em início de carreira e quero ascender profissionalmente."

2. Foque nas suas competências. O objetivo não é discutir o que você merece ganhar, mas como poderá agregar valor na companhia.

Não use justificativas pessoais. Por exemplo: "preciso de aumento pois tenho dívidas".



Defenda seu ponto de vista pelo reconhecimento que acredita merecer.

Quer saber mais sobre negociações? Leia a reportagem completa aqui.