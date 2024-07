Hotéis em Paris reduzem preços na tentativa de atrair turistas para Olimpíadas

Nova York | Reuters

Com as Olimpíadas em andamento em Paris, as operadoras de hotéis tentam atrair viajantes de última hora, baixando os preços e diminuindo os requisitos de estadia mínima depois que algumas pessoas se recusaram a aceitar o que consideraram como uma manipulação de preços antes dos Jogos.

O escritório de turismo de Paris disse na segunda-feira (29) que os preços médios dos hotéis durante os Jogos caíram para 258 euros (R$ 1.570,50) por noite —abaixo dos 342 euros (R$ 2.081,82) no início do verão, o que na época representava um aumento de 70% em relação ao preço médio de 202 euros (R$ 1.229,61) em julho de 2023.

Visão aérea de Paris com alguns dos principais pontos turísticos e hotéis da cidade - Gonzalo Fuentes/Reuters

Os agentes de viagem dizem que as pessoas podem encontrar descontos que variam de 10% a até 70%, já que as operadoras oferecem ofertas depois que a demanda pelos Jogos ficou abaixo das expectativas devido aos altos preços e às preocupações com a segurança.

"O setor de hospitalidade na França e em todo o mundo, sem dúvida, aprendeu uma lição contra a manipulação de preços quando se busca capitalizar em grandes eventos", afirmou Tim Hentschel, presidente-executivo do Hotel Planner, um site de reservas de viagens que permite reservas para 1,4 milhão de propriedades em todo o mundo.

A Hotel Planner disse que está observando uma queda de até 66% nos preços médios de hotéis quatro estrelas em Paris até o início de agosto.

Em julho, a operadora de hotéis Accor, sediada na França, revisou seus ganhos esperados com as Olimpíadas, tendo previsto anteriormente um aumento de 2% na receita por quarto disponível na França durante os Jogos.

"Esse não é mais o caso", disse o chefe-executivo da Accor, Sebastien Bazin, em uma teleconferência de resultados. No entanto, ele afirmou que a ocupação e os preços continuam melhores do que a taxa de ocupação de 80% em outros hotéis da Accor.

Alguns hotéis diminuíram as restrições, incluindo as datas de chegada e os requisitos de duração da estadia, para atrair viajantes de última hora, de acordo com agentes de viagem.

"As regras caíram, mas os preços nem tanto", disse Neil Kurman, agente de viagens da Protravel International, uma agência de viagens de luxo. Hotéis cinco estrelas como o Le Royal Monceau Raffles ainda estão cobrando cerca de 3.000 euros por noite durante os Jogos, segundo ele.