Inflação desacelera a 0,21% em junho e fica abaixo das projeções

A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), desacelerou a 0,21% em junho, após marcar 0,46% em maio, apontam dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O novo resultado veio abaixo da mediana das expectativas do mercado financeiro. Segundo pesquisa da agência Reuters, a projeção era de taxa de 0,32% em junho.

Em 12 meses, o IPCA ganhou força e passou a acumular inflação de 4,23%, sinalizou o IBGE. No mesmo recorte, a alta dos preços era de 3,93% até maio.

"Essa aceleração no acumulado em 12 meses se dá basicamente pela substituição das taxas", disse André Almeida, gerente da pesquisa do IPCA.

"A gente retira do acumulado a deflação [queda] de 0,08% observada em junho de 2023 e coloca a variação de 0,21% observada agora, em junho de 2024", completou.

Alimentos perdem força, mas ainda pressionam

Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 7 tiveram alta de preços no recorte do mês passado. O segmento de alimentação e bebidas desacelerou de 0,62% em maio para 0,44% em junho.

Ainda assim, exerceu o maior impacto no IPCA: 0,10 ponto percentual. Em outras palavras, os alimentos seguem pressionando o índice, apesar da trégua.

O subgrupo alimentação no domicílio teve alta de 0,47% em junho. Isso representa uma desaceleração frente a maio (0,66%), quando parte dos preços havia sido afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O estado, principal produtor de arroz no Brasil, amargou perdas em plantações com a tragédia climática.

De acordo com o IBGE, as quedas da cenoura (-9,47%), da cebola (-7,49%) e das frutas (-2,62%) contribuíram para o alívio da inflação dos alimentos em junho.

No caso das frutas, o instituto destacou a redução do mamão (-17,31%) e da banana-prata (-5,68%) em meio a fatores como o aumento da oferta.

Por outro lado, itens como a batata-inglesa (14,49%), o leite longa vida (7,43%) e o arroz (2,25%) mostraram altas no mês passado.

O IBGE disse que o clima adverso na região Sul e a entressafra contribuíram para diminuir a oferta de leite. Já a batata passa por período de transição de safras.

Passagem aérea em queda alivia transportes

O grupo dos transportes, por sua vez, registrou queda de 0,19% em junho, após subir 0,44% em maio. Foi a principal contribuição para reduzir o IPCA, com impacto de -0,04 ponto percentual.

Esse resultado teve influência da baixa dos preços da passagem aérea (-9,88%). O bilhete de avião exerceu o principal impacto individual do lado das quedas no IPCA (-0,06 ponto percentual).

André Almeida, do IBGE, indicou que, no caso da tarifa aérea, houve uma espécie de devolução da alta de 5,91% que havia sido verificada em maio.

"A gente teve, em maio, alguns feriados, como Corpus Christi. No mês de junho, os preços caíram mesmo. É reflexo da dinâmica de mercado", afirmou.

Expectativas e meta de inflação

Nas últimas semanas, as expectativas para o IPCA em 2024 subiram em meio a fatores como a escalada do dólar e os reflexos das enchentes no Rio Grande do Sul.

Analistas do mercado financeiro projetam IPCA de 4,02% no acumulado de 2024, de acordo com a edição mais recente do boletim Focus, divulgada na segunda (8) pelo BC (Banco Central). A estimativa aumentou pela nona semana consecutiva.

Outro possível fator de pressão sobre o índice oficial é o reajuste dos preços da gasolina e do gás de cozinha anunciado nesta semana pela Petrobras.

O centro da meta de inflação perseguida pelo BC é de 3% neste ano. A tolerância é de 1,5 ponto percentual para menos ou para mais.

Isso significa que a meta será cumprida se o IPCA ficar no intervalo de 1,5% (piso) a 4,5% (teto) no acumulado de 12 meses até dezembro. Por ora, a maioria dos analistas projeta inflação abaixo do teto.