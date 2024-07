Inscrições para concurso do BNDES com salário de R$ 20,9 mil começam nesta sexta (26)

São Paulo

As inscrições para o concurso público do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) começam nesta sexta (26). São 150 vagas de analista e 750 para formação de cadastro de reserva, todas com exigência de nível superior. O período de inscrições vai das 10h de 26 de julho até as 13h59 de 19 de agosto.

Para participar é necessário se inscrever pelo site da Cesgranrio, organizadora do concurso. A taxa é de R$ 110. Caso o candidato tenha CadÚnico (Cadastro Único dos Programas Sociais do governo federal) ou seja doador de medula óssea, estará isento da taxa.

O salário inicial é de R$ 20,9 mil para o cargo de analista, incluindo os benefícios como assistência à saúde, auxílio educacional para filhos e plano de previdência complementar. A jornada de trabalho será de 35 horas semanais.

Placa na entrada principal do prédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, Brasil - Sergio Moraes - 8.jan.19/Reuters

As provas do processo seletivo estão marcadas para o dia 13 de outubro e serão realizadas em todas as capitais do país. Os exames serão aplicados em dois turnos: provas objetivas pela manhã e discursivas à tarde. Segundo a Cesgranrio, este será o primeiro concurso público do BNDES desde 2012.

Os aprovados deverão trabalhar no escritório, localizado no Rio de Janeiro, mas poderão ser encaminhados para Brasília, São Paulo ou Recife. Segundo o edital, também precisarão ter disponibilidade para viajar a serviço pelo Brasil ou exterior.

As 150 vagas de analista estão distribuídas em 13 áreas de atuação: Administração, Análise de Sistemas (Desenvolvimento, Suporte e Cibersegurança), Arquitetura-Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional. O candidato precisa ter formação para participar do processo.

Segundo o edital, 30% das vagas são reservadas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência (PcD).

É exigido um registro no respectivo conselho ou ordem profissional para áreas de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

Em caso de dúvidas, é recomendado consultar o site do BNDES e o edital do concurso.