Euforia com IA faz empresa de Taiwan superar US$ 1 trilhão

Cidade de Singapura | Reuters

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), de Taiwan, atingiu a sua maior valorização nesta semana e ultrapassou US$ 1 trilhão (R$ 5,39 trilhões) em valor de mercado.

A empresa registrou fortes receitas no segundo trimestre devido à crescente demanda por aplicações de inteligência artificial, consolidando sua posição como a empresa mais valiosa da Ásia.

TSMC é uma empresa fabricante de chips para inteligência artificial e superou US$ 1 trilhão em valor de mercado - Sam Yeh/AFP

O frenesi da IA desencadeou uma alta nas ações dos fabricantes de chips em todo o mundo. A TSMC, maior fabricante de chips terceirizada do mundo, cujos clientes incluem a Nvidia, referência em IA, beneficiou-se especialmente da procura por chips com capacidade de inteligência artificial.

Investidores estrangeiros investiram US$ 4,8 bilhões até agora este ano no mercado de ações de Taiwan, que é dominado pela TSMC. Os fundos asiáticos, no entanto, segundo o HSBC, ainda permanecem subponderados em Taiwan, sugerindo que poderá haver espaço para novas entradas.

Ações da TSMC saltaram quase 80% este ano, superando amplamente o índice de referência Taiwan SE Weighted Index, que aumentou 35%.

Nesta quinta-feira, as ações da TSMC listadas em Taiwan subiram mais de 2%, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 861 bilhões e tornando-a a empresa de capital aberto mais valiosa da Ásia.

ADRs da TSMC, listada pela primeira vez na NYSE em 1997, saltaram 4,8%, para um recorde de US$ 192,79 na segunda-feira (8), aumentando brevemente o valor de mercado da empresa para US$ 1 trilhão. Na quarta-feira, os ADRs fecharam a US$ 191,05.

A TSMC deverá divulgar seus lucros completos do segundo trimestre em 18 de julho.